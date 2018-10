De Tand Des Tijds: 'Léon: The Professional' (Luc Besson, 1994)

Humo presenteert: De Tand Des Tijds! In deze reeks waagt filmjournalist Erik Stockman zich één keer per week aan een rewatch van een grote klassieker, een geliefde cultfilm of een beroemde blockbuster. Waarbij onze man zich afvraagt: hoe heeft deze film de blikkerende hoektanden des tijds doorstaan? Vandaag: ' Léon: The Professional' uit 1994!

Vraag van de dag: op welke huurmoordenaar zouden wij een beroep doen om dat vervelende keffertje van onze overbuurvrouw om te leggen? Anton Chigurh, de ijskoude killer met het rare kapsel uit ‘No Country For Old Men’? God nee: voor je het weet gooit hij een muntje op (‘Call it’) en plaatst hij zijn slachtpistool niet op dat keffertje maar tegen ons eigen voorhoofd. The Jackal uit ‘The Day of the Jackal’? Een meester van de vermomming, maar wellicht te duur. Jef Costello uit ‘Le Samouraï’? Die zou met zijn deukhoed en regenjas te veel opvallen in het straatbeeld.

Nee, wij bellen naar Léon (Jean Reno): die stelt geen vragen, is betrouwbaar en loyaal, en lost na de daad weer geruisloos op in de donkerte van de schaduwen (dat-ie witte sokken draagt, zien we graag door de vingers). En hij heeft ervaring zat, zoals blijkt uit die scène waarin hij de kleine Mathilda (Natalie Portman), het weesmeisje dat hij onder zijn hoede heeft genomen, de knepen van het vak leert.

Het allereerste wapen waar de huurmoordenaar mee leert werken, zo legt hij haar op het zonovergoten dak van een flatgebouw uit, is het telescoopgeweer, omdat dit wapen je toelaat om een comfortabele afstand te bewaren tussen jou en je doelwit. Hoe dichter je vervolgens bij de status van professional komt, hoe dichter je bij je doelwit kan komen. Het mes, bijvoorbeeld, is het laatste wapen waarmee de huurmoordenaar leert werken. Hm, interessant!

De Franse acteur Jean Reno is geweldig als de huurmoordenaar die na de uurtjes in de bioscoop van de dansende Gene Kelly zit te genieten, maar toch wordt hij ei zo na van het scherm gespeeld door Gary Oldman. Deze Britse klasbak speelt de rol van Stan, een verdorven flik die een illegaal drugshandeltje heeft opgezet en tijdens shootouts graag naar Beethoven luistert (‘Check out Brahms, he’s good too’).

Nu heeft Oldman in zijn indrukwekkende carrière ontelbare booswichten vertolkt, maar zijn ultiemste gloriemoment zit wat ons betreft toch in deze film: Oldman die, net voordat hij in het flatgebouw van Léon en Mathilda een bloedbad ontketent, een roodgroen pilletje uit een ijzeren doosje vist, het hoofd achterover slaat, en het pilletje tussen zijn onnavolgbaar vooruitgestoken tanden stukbijt (‘Krrrrr!’) terwijl hij op onvergelijkbare wijze met de schouders staat te rollen. Waarna hij een haast paranormale grimas trekt en één van de onsterfelijkste oneliners ooit uitspreekt: ‘I like these calm little moments before the storm. It reminds me of Beethoven.’

Wie doet het hem na? Wij niet, en geloof ons: we hebben dit 10 seconden-durende moment honderden keren na elkaar bekeken, en nóg slagen we er niet in om een deftige imitatie neer te zetten. Ere wie ere toekomt: regisseur Luc Besson heeft enkele formidabele stinkers op zijn naam staan (‘The Fifth Element’, iemand?), maar in ‘Léon’, een film die heel terecht de status van cultclassic heeft bereikt, pakt hij uit met een geslaagde mengeling tussen magistrale pulp, snijdende suspense, bizarre humor en opwindende actie, geschraagd door een fraaie fotografie waarbij de lichtbundels stijlvol door de kogelgaten mogen binnenvallen.

Maar wat deze film pas écht bijzonder maakt, en zelfs een beetje kinky, is natuurlijk de chemie tussen Léon en Mathilda, het meisje dat bij Léon beschutting zoekt. Laten we elkaar geen Lolita noemen: eigenlijk zitten we hier te kijken naar een ietwat oncomfortabel makende relatie tussen een dertienjarig schoolmeisje en een volwassen huurmoordenaar, een relatie die in de loop van het verhaal een wel héél gewaagd kantje krijgt wanneer ze hem ineens begint aan te spreken met ‘Léon, my love’.

En zijn wij de enigen die zich een tikkeltje ongemakkelijk voelen wanneer de als Marilyn Monroe uitgedoste Portman met helroodgestifte lippen en zwoele fluisterstem voor de ogen van Léon ‘Happy Birthday’ staat te zingen? Jean Reno heeft trouwens ooit verklaard dat hij Léon bewust neerzette als een nogal kinderlijke en aseksuele persoonlijkheid: op die manier trok hij de angel uit de gevaarlijk borrelende seksuele spanning tussen Léon en Mathilda.

Hoe dan ook laat Portman, die in ‘Léon’ haar officiële acteerdebuut maakte, in diverse scènes zien dat er op dat moment al een fantastische actrice in haar schuilging. Zoals in die scène waarin Mathilda, terwijl Stan wat verderop haar mama, papa, oudere zus en jongere broertje staat af te knallen, in tranen aanklopt bij Léon, die het bloedbad door het spioneergaatje van zijn deur gadeslaat. ‘Open the door’, prevelt ze terwijl ze de ogen van één van de trawanten van Stan in haar rug voelt branden. Met die ene klop op zijn deur dwingt ze Léon, die eigenlijk het liefst met rust wil worden gelaten, om een keuze te maken: zal hij de deur dichtlaten, en haar een gewisse dood tegemoet laten gaan? Of zal hij opendoen, en haar een toevluchtsoord aanbieden? Hij opent de deur, en de rest is filmgeschiedenis.