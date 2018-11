Zin in een romcom? Dit zijn de vier populairste Netflix Originals

Netflix presenteerde onlangs vol trots de cijfers van het derde kwartaal. Liefst zeven miljoen nieuwe abonnees hadden de poorten van de streamingdienst ontdekt. Dat was voor een deel te danken aan de ontzettend goed bekeken romcoms, een genre waar Netflix steeds meer in excelleert. Wij selecteerden drie Netflix Original Films in het genre van de romantische komedie:

To All the Boys I’ve Loved Before

In To All the Boys I've Loved Before zien we de nachtmerrie van Lara Jean Covey (Lana Condor) uitkomen. In het diepste geheim schreef zij brieven voor zichzelf naar de jongens die ze leuk vond. Het was alleen nooit de bedoeling dat die brieven ook bij hen terechtkwamen. Als op een dag haar liefdesbrieven per ongeluk toch worden verstuurd verandert haar leven compleet. Stuk voor stuk wordt ze geconfronteerd door de jongens. Om daar vanaf te zijn, bedenkt ze een plan met Peter Kavinsky (Noah Centineo) dat heel anders loopt dan ze ooit kon denken. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jenny Han.

Kijken? Met vrijwel enkel positieve recensies én een uitzinnige fanschare is dit een prima keus voor wie zin heeft in klassieke high school romantiek.

Set It Up

Harper (Zoey Deutch) en Charlie (Glen Powell) werken als assistenten in New York. Ze zijn het echter zat dat hun bazen zich alleen maar op hun werk focussen en dat zij daardoor zelf ook nog maar weinig tijd over hebben voor anderen dingen. Als Harper en Charlie elkaar toevallig tegen het lijf lopen als ze weer een van de wensen van hun bazen aan het vervullen zijn, komen ze op het idee om hun twee bazen bij elkaar te krijgen. In het diepste geheim besluiten Harper en Charlie de agenda's van hun bazen op elkaar af te stemmen en dat levert zo nu en dan hilarische momenten op. Maar krijgt de liefde ook een kans?

Kijken? ‘Set It Up’ is grappig en gevat, bevat geen grammetje ballast en klopt tot in de kleinste nevenpersonages. De charmantste en slimste romcom sinds ‘(500) Days of Summer’.

The Kissing Booth

De zestienjarige Elle Evans (Joey King) is populair en is graag aan het feesten. Daarnaast brengt ze veel tijd door met haar beste vriend. Al sinds hun geboorte zijn de twee onafscheidelijk van elkaar en dat komt onder meer omdat ze tien regels hebben opgesteld. Een van die regels is dat Elle af moet blijven van de oudere broer van haar beste vriend. Een regel die ze per ongeluk breekt in de 'kissing booth'.

Kijken? De film ontving vrijwel alleen negatieve recensies en volgens verschillende critici is de film seksistisch en ouderwets. Ondanks dat is dit misschien wel de populairste romcom op Netflix en een vervolg werd al aankondigd.



Sierra Burgess is a Loser

Shannon Purser was geliefd als Barb in Stranger Things. Ondanks Justice For Barb keerde ze niet terug in deze topserie, ze kreeg wel de hoofdrol in Sierra Burgess is a Loser. Sierra Burgess is het minst populaire meisje van de school. Als Veronica (Kristine Froseth) samen met haar vrienden wordt lastig gevallen door Jamey (Noah Centineo), besluit ze het telefoonnummer van Sierra te geven. Jamey denkt alleen dat hij tekstberichten stuurt naar Veronica in plaats van Sierra en wordt steeds meer verliefd op het meisje waarmee hij contact heeft. Ziet hij haar echter ook nog zitten als hij erachter komt dat zij niet Veronica, maar Sierra is? En hoelang slagen Veronica en Sierra erin om te voorkomen dat Jamey achter de waarheid komt?

Kijken? Dit is een moderne bewerking van het u bekende (of, kan ook, totaal ­ónbekende) ‘Cyrano de Bergerac’ en volledig op maat gemaakt van tieners. En tieners zullen hier dan ook vooral van genieten.

Het laatste streamingnieuws en updates vindt u op Netflixinbelgie.be