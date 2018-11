Wat u deze maand moet weten over Netflix: Obama's, kerstfilms en geannuleerde superhelden

Het gonst van de geruchten bij Netflix : de Obama ’s zouden een boek over Donald Trump verfilmen, de streamingdienst zou zwaar investeren in Vlaamse producties, er zijn problemen met de Harry Potter -films, de Marvel -series zitten op de wip en de Kerstman is onderweg. Een round-up:

Gaan de Obama’s aan de slag met Trump?

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle kondigden afgelopen voorjaar aan dat ze producties voor Netflix zouden draaien. Intussen hebben ze de rechten gekocht van het boek ‘The Fifth Risk’ van Michael Lewis (‘Moneyball’, ‘The Big Short’). Het gaat over de eerste maanden van de regering-Trump en de complete chaos op de ministeries van Landbouw, Handel en Energie in de overgangsperiode. Netflix heeft nog niet gereageerd, zodat we ook niet weten in welke vorm het boek wordt verfilmd.

Netflix gaat investeren in Vlaanderen

Netflix pompt al flink wat geld in lokale producties in onze buurlanden, en vanaf 2019 doet de dienst dat ook bij ons. Mediaminister Sven Gatz is al op bezoek geweest in Silicon Valley, en hij kreeg te horen dat de streamingdienst jaarlijks 2 procent van zijn omzet in Vlaanderen in Vlaamse films en series zal investeren. Naar schatting zou dat ongeveer 1 miljoen euro zijn. Hoe meer abonnees er in Vlaanderen bij komen, hoe hoger dat bedrag wordt.

Hoe zit het nu met Harry Potter?

De Harry Potter-films zouden op 1 november beschikbaar zijn op Netflix, maar dat blijkt een misverstand te zijn. In Frankrijk en Wallonië staan ze wel online, maar ons landsgedeelte valt uit de boot. Een tip: als je je taalinstelling bij Netflix wijzigt in Engels of Frans, dan kun je het Waalse aanbod bekijken, zonder Nederlandstalige ondertitels weliswaar.

Helden in de mist

Eén van de steunpilaren waren de voorbije jaren de Marvel-series rond The Defenders. Voor twee van de vier superhelden is echter het doek gevallen. Zowel van ‘Luke Cage’ als van ‘Iron Fist’ wordt geen derde seizoen besteld. Van ‘Daredevil’ en ‘Jessica Jones’ zijn wel nog seizoenen ingeblikt.

Komt nog terug: ‘BoJack Horseman’, waarvan in 2019 het zesde seizoen uitkomt. Volgend jaar mogen we ook het eerste seizoen van ‘Dracula’ verwachten, van de makers van ‘Sherlock’. Mark Gatiss en Steven Moffat waren graag doorgegaan met ‘Sherlock’, maar de agenda’s van hoofdrolspelers Benedict Cumberbatch en Martin Freeman laten dat niet toe. ‘Dracula’ speelt zich af in 1897: de bloed drinkende graaf verlaat Transsylvanië en verkast naar het victoriaanse Londen.

Kerstman is onderweg

Voor we al dat lekkers krijgen, is er eerst nog Kerstmis, en dat betekent: een flinke portie heerlijke kerstfilms. Netflix heeft vier eigen producties aangekondigd. ‘A Christmas Prince’ krijgt dit jaar een vervolg met ‘The Royal Wedding’. In november komen ‘The Holiday Calendar’ en ‘The Princess Switch’ online, net zoals ‘The Christmas Chronicles’, een film van de makers van ‘Home Alone’ met Kurt Russell in de hoofdrol. De trailer brengt u alvast helemaal in de kerstsfeer.