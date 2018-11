Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Uw laatste kans

Wie onderstaande series nog wil zien op Netflix, kan zich maar beter reppen: de rechten zijn verlopen of nog niet verlengd, en dus worden ze uit het aanbod gewipt:

'Goosebumps' (verdwijnt op 18 november)

(verdwijnt op 18 november) 'Cosmos: A Spacetime Odyssey' (verdwijnt op 21 november)

(verdwijnt op 21 november) 'Mars' seizoen 1 (verdwijnt op 24 november)

(verdwijnt op 24 november) 'The Driver' miniserie (verdwijnt op 30 november)

(verdwijnt op 30 november) 'Freddy Heineken' miniserie (verdwijnt op 30 november)

(verdwijnt op 30 november) 'The Fall' seizoen 1, 2 en 3 (verdwijnt op 1 december)

Deze films en series moet je zien:

Outlaw King (sinds 9 november op Netflix)

‘Outlaw King’ gaat verder waar ‘Braveheart’ ophield. Aan het begin van de 14de eeuw probeert Robert the Bruce zijn volk weer te verenigen, en de verbannen en vogelvrij verklaarde Schotse koning neemt het op tegen het sterke leger van de Engelse koning Edward I. De veldslagen in dit waargebeurde David tegen Goliath-verhaal doen denken aan ‘Game of Thrones’, en leverde de film lovende commentaren op.

The Kominsky Method (vanaf 16 november op Netflix)

Chuck Lorre heeft een stevige reputatie opgebouwd als producent van succesvolle sitcoms als ‘Two and a Half Men’ en ‘The Big Bang Theory’. Voor Netflix heeft hij eerder al ‘Disjointed’ gedraaid, maar met die comedyserie sloeg hij de plank mis. Nu gooit Lorre het over een andere boeg met ‘The Kominsky Method’. Michael Douglas en Alan Arkin spelen twee oude vrienden die hun aftakeling zo vrolijk mogelijk proberen door te komen. Dat valt niet mee wanneer je vrouw ziek is, je dochter in een afkickkliniek zit en je uit weinig dingen nog plezier haalt. Vooral voor fans van ‘Grace and Frankie’ is ‘The Kominsky Method’ een absolute kijktip.

Narcos: Mexico (vanaf 16 november op Netflix)

Het verhaal van Pablo Escobar en zijn opvolgers in Colombia is verteld, maar de War on Drugs is allerminst voorbij. Voor ‘Narcos’ trekken de makers naar Mexico, waar in de jaren 80 een drugsoorlog losbarst en de Amerikaanse DEA in actie schiet. Kopstuk van het Guadalajara-kartel is Felix Gallardo, en een loopjongen van het kartel is een zekere Joaquin Guzman, ofwel ‘El Chapo’. Dan nog een onbekende meeloper, maar dat zal niet lang zo blijven.

The Ballad of Buster Scruggs (vanaf 16 november op Netflix)

Joel en Ethan Coen hebben indrukwekkende films op hun naam staan, zoals ‘Fargo’, ‘The Big Lebowski’, ‘No Country for Old Men’ en ‘True Grit’. Met ‘The Ballad of Buster Scruggs’ keren ze terug naar het Wilde Westen. In de anthologiefilm vertellen ze zes losse verhalen. Het openingsverhaal is doorspekt met humor, en Tim Blake Nelson speelt de rol van Buster Scruggs, een moderne Lucky Luke, die even snel praat als hij tegenstanders neerschiet. De overige verhalen zijn wreder, met name dat waarin Liam Neeson een hoofdrol vertolkt. Hij reist rond met een acteur zonder armen en benen, die hij genadeloos uitbuit.

Ook deze films en serie mag u op Netflix verwachten:

‘Kriger/Warrior’ (verschijnt op 13 november)

(verschijnt op 13 november) ‘ Disney’s Tarzan’ (verschijnt 15 november)

(verschijnt 15 november) ‘The Princess Switch’ (verschijnt op 16 november)

(verschijnt op 16 november) ‘The Final Table’ (verschijnt op 20 november)

(verschijnt op 20 november) ‘The Christmas Chronicles’ (verschijnt op 22 november)

(verschijnt op 22 november) ‘Greenleaf – Seizoen 3’ (verschijnt op 22 november)

(verschijnt op 22 november) ‘Frontier – Seizoen 3’ (verschijnt op 23 november)

(verschijnt op 23 november) ‘The Sinner – Seizoen 1’ (verschijnt 25 november)

(verschijnt 25 november) ‘A Christmas Prince 2: The Royal Wedding’ (verschijnt op 30 november)

Een volledig overzicht en updates vindt u op www.netflixinbelgie.be.