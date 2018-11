Niets op tv? Vier aanraders uit het Netflixarchief

Bloodline

´We zijn geen slechte mensen, we hebben alleen iets slechts gedaan.’In Florida speelt zich een waar familiedrama af. De Rayburns hebben een groot aanzien in de gemeenschap, alleen is er één zwart schaap in de familie: Danny. De oudste zoon keert terug voor een groot feest en dat blijkt een grote fout. Al in de eerste aflevering wordt duidelijk dat er iemand dood gaat, maar wie, waarom en door wie? In het eerste seizoen zien we hoe het zover heeft kunnen komen en in de twee seizoenen daarna krijgt het drama steeds grotere wendingen. Want je kunt dan wel geen slecht mens zijn, hoe verteer je het als je iets slechts hebt gedaan?

The Fundamentals of Caring

Wanneer Ben (Paul Rudd) voor een scheiding staat en zijn carrière als schrijver als mislukt mag worden beschouwd, besluit hij zorgverlener te worden. Trevor (Craig Roberts) is zijn eerste klant en een bijzondere. De achttienjarige jongen is gekluisterd aan een rolstoel door spierdystrofie. Hij woont bij zijn moeder en doet iedere dag alles hetzelfde. De grofgebekte Trevor stoot bijna iedereen direct af, maar Ben is niet van plan zomaar opzij te stappen. Hij neemt Trevor zelfs mee op een reis, waar ze onder meer Dot (Selena Gomez) treffen.

The Good Place

Wat als je opeens in de hemel terecht komt, terwijl je eigenlijk een plaats in de hel verdiende. Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) overkomt dit in The Good Place, waar ze al snel ontdekt dat ze niet de enige is die op de verkeerde plaats is uitgekomen. The Good Place, de naam van de hemel in deze komedieserie, wordt gerund door Michael (Ted Danson) en is zodanig vreemd dat je als kijker continu wordt verrast. Amerikaanse media waren het er bijna unaniem over eens dat The Good Place de meest verrassende serie van 2017 was. Het derde seizoen is momenteel halverwege en gaat in januari weer verder. Netflix heeft de rechten om iedere aflevering een dag na de uitzending in de Verenigde Staten uit te zenden, dus je hebt twee maanden de tijd om deze heerlijke serie bij te kijken.

The Staircase

Making a Murderer en soortgelijke truecrime documentaireseries waren er niet geweest zonder The Staircase. De grondlegger van het genre draait om de dood van Kathleen Peterson. Op 9 december 2001 werd ze dood aangetroffen onderaan de trap door haar man Michael Peterson. Al snel wordt hij verantwoordelijk gehouden voor haar dood, maar is dat daadwerkelijk zo? De makers hebben ruim vijftien jaar het volledige proces gevolgd, de gevolgen daarvan en de complete nasleep. Alle betrokkenen werkten ruimhartig mee, dus niet alleen het kamp van Peterson (die alles doen om zijn onschuld te bewijzen), maar ook politie en justitie geven bijna volledige openheid. Dat zorgt voor bizarre beelden zoals een opgraving en het bezoek van de jury aan ‘de trap’. Netflix heeft, nu de zaak helemaal is afgerond, extra afleveringen laten maken. Die extra episodes maken pijnlijk duidelijk wat de gevolgen zijn van een dergelijke zaak voor alle betrokkenen.

