Victoria Beckham heeft wat te slijten

Wie er altijd al eens heeft willen uitzien als zijn dooie tante springe nu in de lucht van vreugde, want Victoria Beckham, de meest plastieken aller Spice Girls, start een eigen YouTube-kanaal met stylingtips. Zij Die Nooit Lacht begint aan een nieuwe uitdaging, zo bericht de vakpers, maar waarin schuilt precies de uitdaging? In doen alsof ze daadwerkelijk geeft om de naïeve pubermeisjes en andere mummiefielen die haar inkomsten uit reclame de hoogte in klikken?

'Een nieuw hoofdstuk' is het, in een verhaal dat begon met een vader die haar naar school bracht in een Rolls Royce, gevolgd door playbacken bij een muziekdoos van Pandora die nageboortes uitstiet als Opium, K3 en wat het ook was wat B-A-B-E moest voorstellen, om zich vervolgens als een lintworm te nestelen in de voetbalcarrière van David Beckham en uiteindelijk haar steentje bij te dragen aan het op een mistbank van ijdelheid drijvende luchtkasteel dat we kennen als de mode-industrie. Er is mensen voor minder een gifbeker aangereikt.

De Britse Michael Jackson mocht hij ook geslachtelijk met zichzelf in de knoop liggen gaat nu 'vol gas vooruit en kan eindelijk doen wat ik altijd al wilde doen'.

Dat zingen was maar om te lachen. Niet voor onze oren. Al die tijd wilde ze niets liever dan zichzelf schminken voor een lens. Was ze dat maar halfweg de jaren 90 beginnen doen. Dit ene onbeduidende nieuwtje is exemplarisch voor deze hele maatschappij. Een lege doos die zich een weg naar internationale bekendheid fakete liegt in door op kliks beluste krantenwebsites van andere op kliks beluste websites overgenomen flutartikeltjes over hoe haar grootste droom is om nog meer geld en faam te vergaren door haar door plastisch chirurgen geboetseerde gezicht vol te smeren met peperdure, chemische brol. The marketing is the message. En wat wil jij later worden, meisje? Een merk, meneer.

En alsof het nog iets uitmaakt, blijkt het ‘nieuws’ zelfs geen nieuws. Het gebalsemde kadaver met minder charisma dan haar wassen beeld in Madame Tussauds hééft immers al een eigen YouTube-kanaal. En dat al twaalf jaar.