Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

De titels hieronder verdwijnen meer dan waarschijnlijk binnenkort - er bestaat altijd de kans dat Netflix nog in onderhandeling is om de rechten te verlengen, maar dat is geen zekerheid - en zijn ook absoluut het bekijken waard.

‘The Driver’ , miniserie (verdwijnt op 30 november )

, miniserie (verdwijnt op ) ‘Freddy Heineken’ , miniserie (verdwijnt op 30 november )

, miniserie (verdwijnt op ) ‘Rain Man’ (verdwijnt op 30 november )

(verdwijnt op ) ‘The Man in the Iron Mask’ (verdwijnt op 30 november )

(verdwijnt op ) ‘For a Few Dollars More’ (verdwijnt op 30 november )

(verdwijnt op ) ‘Thicker Than Water’ -seizoenen 1 en 2 (verdwijnt op 14 december )

-seizoenen 1 en 2 (verdwijnt op ) ‘Acquitted’ - seizoenen 1 en 2 (verdwijnt op 14 december)

Deze titels moet je zien:

‘The Sinner’ (sinds 26 november op Netflix)

‘The Sinner’ werd aangekondigd als misschien wel één van de engste series ooit. Het eerste seizoen maakte die verwachting helemaal waar, met Jessica Biel in een glansrol. ‘The Sinner’ is geen klassieke whodunit, maar een whydunit. Niet zozeer de zoektocht naar de moordenaar is van tel, wel die naar het motief. Cora Tannetti (Jessica Biel) is met haar gezin op een strand en steekt vanuit het niets in blinde razernij een man neer. Op het eerste zicht heeft Cora geen enkel motief, en ze kan zich zelf ook niets meer van de moord herinneren. Aan detective Harry Ambrose om te onderzoeken waarom Cora een schijnbaar onbekende man neerstak.

‘A Christmas Prince 2: The Royal Wedding’ (vanaf 30 november op Netflix)

De eindejaarsperiode is ook: warme dranken, foute truien, dekentjes in de zetel en romcoms op tv. Dé kersthit van vorig jaar was ‘A Christmas Prince’. In een sprookjesachtige omgeving kwam een onmogelijke liefde toch tot stand en leefde iedereen nog lang en gelukkig. Maar was dat echt wel zo? Het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle inspireerde de makers om een vervolg te maken. De bruiloft vraagt ieders aandacht, maar komt die er wel? Amber moet haar vrije leven opgeven als ze wil trouwen met Richard, de prins van Aldovia. Er komt zo veel bij kijken dat er barstjes ontstaan. Haakt Amber af of overwint haar liefde voor Richard? Haal die zakdoekendoos al maar boven.

‘1983’ (vanaf 30 november op Netflix)

In de eerste Poolse Netflix Original-serie wordt één belangrijke gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis teruggedraaid. Wat als het IJzeren Gordijn nooit was gevallen, en Oost-Europa nog altijd gebukt ging onder het bewind van de Sovjet-Unie. ‘1983’ gaat over - jawel! - 1983, het jaar waarin een terroristische aanslag de wereldgeschiedenis veranderde. Twintig jaar later lijkt alles rustig, tot een rechtenstudent en een voormalig politieagent een oude samenzwering ontdekken, en heel Polen op zijn kop zetten. ‘1983’ is geregisseerd door Agnieszka Holland, die ook afleveringen van ‘House of Cards’ en ‘The Wire’ voor haar rekening heeft genomen.

‘Prison Break’ - seizoen 5 (vanaf 1 december op Netflix)

‘Prison Break’ was een decennium geleden misschien wel de meest bekeken reeks op tv. Michael Scofield wilde zijn onterecht terdoodveroordeelde broer Lincoln Burrows uit de gevangenis bevrijden. Na vier seizoenen werd er een punt gezet achter de razend populaire serie, maar in 2017 kwam er alsnog een vervolg. Seizoen 5 van ‘Prison Break’ bestaat uit negen nieuwe afleveringen en inmiddels is ook al seizoen 6 in de maak. Netflix heeft de eerste vier seizoenen al zijn bibliotheek, en daar komt nu ook het vijfde bij.

Ook dit kun je binnenkort op Netflix verwachten:

‘Baby’ (vanaf 30 november )

(vanaf ) ‘Death by Magic’ (vanaf 30 november )

(vanaf ) ‘Angela’s Christmas’ (vanaf 30 november )

(vanaf ) ‘F Is for Family’ (vanaf 30 november )

(vanaf ) ‘Collateral’ (vanaf 1 december )

(vanaf ) ‘Disney’s Beauty and the Beast ’ (vana f 2 december )

’ (vana ) ‘Dogs of Berlin’ - seizoen 1 (vanaf 7 december )

- seizoen 1 (vanaf ) ‘ Mowgli’ (vanaf 7 december )

(vanaf ) ‘The Ranch’ - seizoen 3B (vanaf 7 december)

Een volledig overzicht van alle titels die verschijnen én verdwijnen op Netflix vind je op NetflixInBelgie.be.