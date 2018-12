Wat u deze maand moet weten over Netflix: Disney-prinsessen vertrekken, Roald Dahl en David Attenborough komen

Goedkoper kijken op smartphone?

Momenteel experimenteert Netflix in Azië met een mobile only-abonnement van slechts 4 euro per maand. Abonnees kunnen het volledige aanbod bekijken, maar alleen via hun smartphone. Met die strategie hoopt de streamingdienst nieuwe klanten aan zich te binden, zeker in landen waar mobiel internet de voornaamste bron van internettoegang is. Het slechte nieuws: het goedkopere abonnement is voorlopig alleen te verkrijgen in Azië. Het goede nieuws: in het verleden heeft Netflix succesvolle lokale experimenten steeds uitgerold naar de rest van de wereld.

Exit Disney, enter Roald Dahl

Disney besliste onlangs om een eigen streamingdienst te starten, en de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker zichtbaar. Nu veel familiefilms en animatieseries uit het aanbod zullen verdwijnen, werkt Netflix hard aan een eigen aanbod. Een maand geleden werden al diverse titels aangekondigd van de makers van ‘Vaiana’ en ‘The Powerpuff Girls’, en nu is er ook een deal gesloten om bijna alle klassieke verhalen van Roald Dahl - ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, ‘Matilda’, ‘De griezels’ en ‘De GVR’ - om te vormen tot animatieseries.

Heldenliedje Marvel uitgezongen?

Bijkomend probleem: Marvel is in handen van Disney, dus ook die samenwerking loopt op zijn laatste benen. Na ‘Iron Fist’ en ‘Luke Cage’ is nu ook ‘Daredevil’ bedankt voor bewezen diensten. Alleen ‘Jessica Jones’ en ‘The Punisher’ zullen in 2019 nog een nieuw seizoen krijgen.

Afscheid van ‘Orange Is the New Black’?

Keren eveneens niet terug: Tony Danza en Josh Groban. Ze blijven met ‘The Good Cop’ steken op één seizoen. ‘Orange Is the New Black’ gaat op naar het laatste seizoen, maar een definitief einde voor de serie is dat mogelijk niet. De makers hebben laten weten dat ze aan het praten zijn over een spin-off. Of dat met personages uit het originele verhaal zal zijn, is nog niet duidelijk.

Sir David Attenborough is terug

Netflix heeft regisseur Alastair Fothergill, de maker van het alom geprezen ‘Planet Earth’ en ‘Blue Planet’, gestrikt voor een nieuwe documentairereeks. Aan ‘Our Planet’ is maar liefst vier jaar gewerkt: 600 crewleden hebben in totaal 3500 dagen gefilmd. Straf? Het wordt nog beter: Sir David Attenborough zorgt voor de voice-over. De reeks verschijnt pas in april 2019, maar de eerste beelden zijn ronduit indrukwekkend!

Nieuw in januari

Het slotstuk van ‘A Series of Unfortunate Events’ zal op Nieuwjaarsdag verschijnen. Het langverwachte tweede deel van het zesde seizoen van ‘Suits’ wordt eveneens begin januari verwacht. ‘Star Trek: Discovery’ keert op 18 januari terug voor een tweede seizoen en op diezelfde dag beginnen Jane Fonda enLily Tomlin aan het vijfde seizoen van ‘Grace and Frankie’.

Het beste van vorige maand

De bezoekers van netflixinbelgie.be hebben gestemd op hun favoriete nieuwkomers van november. ‘The Sinner’ bleek de beste nieuwe serie, gevolgd door ‘Narcos: Mexico’ en ‘La Forêt’. ‘The Ballad of Buster Scruggs’ won de filmstrijd, voor ‘Passengers’, ‘Outlaw King’ en de kersthit ‘The Christmas Chronicles’. Beste docu was het ontroerende ‘Dogs’.