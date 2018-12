'Game of Thrones' is geen politieke allegorie van moderne tijden, maar op een dieper niveau zijn er wel parallellen

‘Schrijven is werk. Ik werk niet graag. Ik ben blij wanneer het achter de rug is. Toen ik klaar was met Fire and Blood en ik het allemaal uitprintte en naar de uitgeverij stuurde: dát gaf een euforisch gevoel. Toen het over en uit was. Maar toen ik het aan het schrijven was?’

George R. R. Martin (70), schrijver van zeven romans, twaalf verhalenbundels en een kinderboek, maar voor alles de auteur van 'A Song of Ice and Fire', de onwaarschijnlijk populaire fantasy-reeks waarop de onwaarschijnlijk populaire tv-serie 'Game of Thrones' is gebaseerd, schrijft niet graag. Hij zegt het onbewogen, alsof hij net aan vijftien internationale journalisten heeft gemeld dat hij niet enthousiast wordt van een broodje eiersalade.