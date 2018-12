Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Laatste kans bij deze titels op Netflix

Netflix verwijdert ook met enige regelmaat films en series, simpelweg omdat rechten verlopen of niet verlengd kunnen worden. Voor onderstaande titels geldt dan ook dat het deze week je laatste kans is om ze te kijken op de streamingdienst. Er bestaat altijd de kans dat Netflix nog in onderhandeling is om de rechten te verlengen, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.

Thicker Than Water 2 seizoenen (verdwijnt op 14 december)

Acquitted 2 seizoenen (verdwijnt op 14 december)

Beauty and the Beast 1987 (verdwijnt op 14 december)

Peter en de Draak (verdwijnt op 14 december)

Bloodsport (verdwijnt op 14 december)

Masters of the Universe (verdwijnt op 14 december)

Rick and Morty 3 seizoenen (verdwijnt op 31 december)

White Collar seizoen 5 (verdwijnt op 31 december)

Blue Mountain State 3 seizoenen (verdwijnt op 5 januari)

Dogs of Berlin (sinds 7 december op Netflix)

Duitse series zijn in zwang de laatste jaren. ‘Babylon Berlin’, ‘Dark’ en ‘Deutschland 83’ waren allemaal voltreffers. Daar is nu Dogs of Berlin bijgekomen. De onderwereld van Berlijn komt op scherp te staan wanneer een Turks-Duitse profvoetballer wordt vermoord. Twee rechercheurs, Kurt en Erol, die niet al te best met elkaar overweg kunnen, moeten de zaak oplossen. Ze stuiten daarbij al snel op grote problemen, want de moord zorgt voor hoge spanningen in de stad en de onderwereld. En dan blijken ook nog hun eigen misstappen uit het verleden weer naar boven te komen.

Roma (vanaf 14 december op Netflix)

Oscar-winnaar Alfonso Cuarón heeft met Roma zijn meest persoonlijke film gemaakt. Het zwart-wit gefilmde familiedrama speelt zich af in Mexico van de jaren zeventig. Hoofdpersonage in Roma is Cloe, een kindermeisje dat inwoont bij een gezin uit de middenklasse. Daarmee heeft Cuarón het vizier op zijn eigen jeugd gelegd en zoomt hij in op hoe een kindermeisje leeft in het onrustige politiek klimaat van de jaren zeventig. Roma wordt door Netflix ook in diverse cinema’s vertoond, met als inzet om kans te maken op Oscarnominaties. Vijf sterren van onze eigen recensent.

The Innocent Man (vanaf 14 december op Netflix)

John Grisham kennen we als een gevierd auteur van met name juridische thrillers. Hij heeft één non-fictieboek op zijn naam staan: The Innocent Man. “Als ik het als een roman had geschreven, hadden lezers het verhaal vermoedelijk niet geloofd.” In Ada, Oklahoma werden in 1982 en 1984 twee vrouwen vermoord, waarvoor vier mannen werden opgepakt, vervolgd en ter dood veroordeeld. Alles aan de zaak bleek echter te rammelen en de mannen bleken onschuldig. Netflix heeft aan de hand van het boek een zesdelige docuserie gemaakt, waarin alle betrokkenen aan het woord komen en de geheimen uit Ada ontrafeld worden.

Ellen DeGeneres: Relatable (vanaf 18 december op Netflix)

Voor Ellen DeGeneres het grote succes met haar dagelijkse talkshow bereikte, begon ze haar carrière op het podium als stand-upcomedian. Voor Netflix is ze na vijftien jaar weer op de planken gaan staan en schreef de special Relatable. Daarin neemt ze zichzelf op de hak en vraagt ze zich af of ze nog wel op één lijn zit met de mensen in de zaal. Ondertussen snijdt ze ook gevoelige onderwerpen aan zoals hoe ze haar sitcom kwijtraakte omdat ze openlijk bekende lesbienne te zijn. Drie jaar lang zat ze zonder werk, tot in 2003 The Ellen DeGeneres Show begon.

Ook dit kun je de komende periode op Netflix verwachten:

Fuller House seizoen 4 (verschijnt op 14 december)

Tidelands seizoen 1 (verschijnt op 14 december)

The Protector seizoen 1 (verschijnt op 14 december)

Keizer Kuzco (verschijnt op 15 december)

Springsteen on Broadway (verschijnt op 16 december)

Bird Box (verschijnt op 21 december)

Parfum seizoen 1 (verschijnt op 21 december)

The Lone Ranger (verschijnt op 21 december)

You seizoen 1 (verschijnt op 7 december)

