Merry Netflix! Humo gidst u door Netflix' hartverwarmende kerstcollectie

‘Kerst’ levert meer dan 25 hits via de zoekfunctie van Netflix op, waaronder 4 fonkelnieuwe Netflix Originals. Waar moet u dan toch in Rudolfsnaam beginnen? Zet uw cynische bril even af en installeer u in de zetel met een kopje warme chocolademelk, want HUMO gidst u door Netflix’ hartverwarmende kerstcollectie.

A Christmas Prince

In Amerika draait Hallmark – u weet wel: van de postkaartjes – dag in dag uit kleffe kerstfilms met titels als ‘Gingerbread Romance’ en ‘Pride, Prejudice And Mistletoe’ op hun televisiekanaal. Sinds kort zet ook Netflix op deze uiterst lucratieve business in. Hun grootste hit tot dusver? ‘A Christmas Prince’ uit 2017, over een journaliste die een onverwachte romance begint met de prins van, ahum, Aldovië. Netflix maakte zich op Twitter zelfs zorgen over het grote succes van de film: ‘Aan de 53 mensen die de afgelopen 18 dagen élke dag naar ‘A Christmas Prince’ hebben gekeken: wie martelt er jullie?’

Voeg een scheutje rum aan uw warme chocolademelk toe en ‘A Christmas Prince’ kan u best wel bevallen. De beste op de set is meteen ook de jongste: Honor Kneafsey is innemend als prinses Emily. De clichés stapelen zich weliswaar op, maar dat maakt ‘A Christmas Prince’ al even feestelijk als een foute kersttrui.

Het grote voordeel? Zag je ‘A Christmas Prince’, dan zag je eigenlijk zowat alle kerstfilms op Netflix. Die romcoms zien er namelijk allemaal praktisch hetzelfde uit: liefde uit onverwachte hoek, ééndimensionale personages, “spontane” sneeuwbalgevechten, kleffe dansscènes en de onvermijdelijke magische oplossing voor ieders problemen op kerstavond.

Voor wie na ‘A Christmas Prince’ tóch meer wil: het vervolg ‘The Royal Wedding’ is iets minder – de kokkin en de designer zijn bijvoorbeeld belachelijk stereotiep – maar niet afschuwelijk. ‘The Princess Switch’ valt ook mee, al is het maar om halverwege op de pauzeknop te drukken omdat u de Grote Markt van Brussel hebt gespot. ‘I’ll Be Home For Christmas’ uit 2016 is een beetje mak, maar de cast is uitzonderlijk aangenaam en nuchter. Beide love interests in ‘Christmas Inheritance’ zijn agressieve klootzakken, maar de film had net voldoende kerstsfeer om wankelend overeind te blijven. De volgende kerstfilms leken ons dan weer weinig meer dan lege omhulsels en kijkt u op eigen risico: ‘Christmas Wedding Planner’, ‘Angela’s Christmas’, ’48 Christmas Wishes’ en ‘Christmas With A View’.

The Christmas Chronicles

Clever van Netflix: u kunt niet eens klagen over de overvloed aan melige kersttroep, want met de fonkelnieuwe ‘The Christmas Chronicles’ bracht Netflix dit jaar een kerstfilm uit zónder romantiek en mét een kerstman. Kurt Russel is de beste kerstman sinds Richard Attenborough, de broer van dé David Attenborough, in ‘Miracle On 34th Street’ uit 1994. Russel is de kerstman in een nieuw jasje: een leren jasje. Hij traint dagelijks in de gym, doet niet van hohoho – ‘Fake news,’ noemt hij het – en jamt tijdens zijn ronde op kerstavond met Stevie Van Zandt en z’n Disciples Of Soul. Chris Columbus, van de eerste Harry Potter-films en ‘Home Alone’, zat op de regiestoel. Spijtig van de irritante elfen en enkele overdreven actiescènes. Toch bewijst Netflix met ‘The Christmas Chronicles’ dat het ook werkelijk iets nieuw kan bijdragen aan het kerstcanon.

Black Mirror

U bent allergisch voor kerstvreugde, bloedt uit uw oren bij het horen van ‘Jingle Bells’ en krijgt uitslag bij het zien van een dennenboom? Netflix voorziet ook de cynici. De vierde aflevering van het tweede seizoen van ‘Black Mirror’ heet ‘White Christmas’. De episodes van ‘Black Mirror’ staan los van elkaar, dus u heeft geen voorkennis nodig om deze te bekijken. De aflevering begint met twee mannen, eentje gespeeld door Jon Hamm van ‘Mad Men’, die vastzitten in een huis in de sneeuw en dan maar hun levensverhaal aan elkaar vertellen. Nee, ze zullen op het eind geen kerstkoekjes bakken.

Ook ‘Bojack Horseman’ heeft het niet voor kerstmis. In de ‘Christmas Special’ van de bijzondere animatiereeks kijkt Bojack met tegenzin samen met zijn maatje Todd naar een oude aflevering van ‘Horsin’ Around’, de televisiereeks die hem in de jaren negentig zo beroemd maakte. Hij klaagt en zuipt zich te pletter.

Al even knorrig als Bojack: Bill Murray, die in ‘A Very Murray Christmas’ verplicht wordt om een kerstshow op te zetten maar er zelf nauwelijks in gelooft. Miley Cyrus, Amy Poehler, George Clooney en vele anderen passeren de revue. Niet onvergetelijk, wel amusant.

De klassiekers

Voor de ware kerstklassiekers moeten we u, sorry Netflix, vooral doorverwijzen. Op Amazon Prime – een maandje gratis te proberen – staat ‘It’s A Wonderful Life’, een wonderlijke film waar iedereen baat bij heeft. Zondag op VTM: ‘Love Actually’. Op kerstavond kun je ‘Home Alone’ (VTM) en ‘Elf’ (Zes) kijken.

Maar Netflix laat u niet helemaal in de kou staan. ‘The Holiday’ uit 2006 staat op de streamingdienst: in vergelijking met ‘A Christmas Prince’ en zijn vele klonen is dat een meesterwerk. En ‘Bridget Jones’s Diary’ is geen echte kerstfilm, al begint het met een rendiertrui en eindigt het met een uitgebreide scène in de sneeuw, maar biedt net daarom een aangenaam alternatief. In andere kerst gerelateerde films is er zelden plaats voor zoveel sarcasme, droge humor en zelfmedelijden: nét de dingen waar kerstmis rond draait!

Of zet gewoon ‘Fireplace For Your Home’ op: een onafgebroken shot van een knetterend haardvuur. De ‘Birchwood Edition’ is een aanrader. Merry Netflix!