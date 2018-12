Niets op tv? Hier zijn vier aanraders uit het Netflixarchief

Seven Seconds

De tiendelige serie ‘Seven Seconds’ is bedacht door Veena Sud, die eerder al de Amerikaanse remake van het Deense ‘The Killing’ voor haar rekening heeft genomen. Daarin onderzoekt een vrouwelijke zwarte speurder de dood van een jongen in Jersey City bij een politieachtervolging, en de pogingen van de politie om de ware toedracht te verdoezelen. Dat laatste zet kwaad bloed bij de lokale zwarte gemeenschap en de ouders, die een speciale band met de speurder ontwikkelen. ‘Seven Seconds’ werd overladen met awards, maar Netflix besloot toch geen tweede seizoen te bestellen. ‘Een mooi afgerond verhaal dat we nog jaren in onze bibliotheek zullen koesteren,’ daar zullen we het mee moeten doen.

6 Days

Op 30 april 1980 bestormden zes Arabische terroristen van de KSA de Iraanse ambassade in Londen, waar ze 25 aanwezigen gijzelden. De KSA ijverde voor de onafhankelijkheid van de Iraanse provincie Khoezistan, waar een aanzienlijk deel van de bevolking Arabisch is. De terroristen eisten de vrijlating van 91 medestanders in Iraanse gevangenissen en een vrije aftocht, maar de Britse premier Margaret Thatcher was tot geen enkele toegeving bereid. De gijzeling eindigde zes dagen later in een bloedbad. ‘6 Days’ belicht die crisis vanuit vijf standpunten en maakt duidelijk dat zelfs aan Britse zijde tegenstrijdige belangen op het spel staan. Regisseur Toa Fraser wisselde originele beelden uit 1980 af met prima acteerwerk van onder meer Jamie Bell, Mark Strong, Martin Shaw en Abbie Cornish.

Terrace House

‘Terrace House’ is de ‘ideale realityshow voor wie een hekel heeft aan realityshows’, volgens het Britse mannenblad GQ. In het Japanse origineel nemen drie mannen en drie vrouwen tussen de 18 en de 24 jaar hun intrek in een modernistische woning in een voorstad van Tokio. Ze worden 24 uur per dag gevolgd: aan het ontbijt, op de werkvloer, cocooning en onder de wol. De vrijgezellen strooien filosofietjes en pseudowijsheden in het rond, en flirten dat het een lust is. Gevolg: het is een komen en gaan van verleiders en meiden met een gebroken hart, en na één seizoen zijn er meer dan twintig deelnemers de revue gepasseerd. ‘Terrace House’ is een onverbiddelijke kijkcijferhit in Japan, en voor het tweede seizoen in 2015 is Netflix op de kar gesprongen. Inmiddels zitten ze aan jaargang vier, maar laat dat de pret niet drukken: u kunt moeiteloos op elk moment instappen.

Churchill’s Secret Agents: The New Recruits

De Britse minister van Oorlog Hugh Dalton richtte in 1940 de Special Operations Executive (SOE) op. Die moest spionnen opleiden die in Duitsland en achter het vijandelijke front werden ingezet. Daarvoor rekruteerde de geheime organisatie burgers van alle rangen en standen. Een kleine tachtig jaar later doen Netflix en de BBC dat over met ‘Churchill’s Secret Agents: The New Recruits’. Vier trainers moeten veertien gewone stervelingen, onder wie een wiskundestudent, een vertaalster en een gepensioneerde bankier, tot doorgewinterde spionnen proberen te kneden. Eén van de bizarste opdrachten is bommen verstoppen in dode ratten. Uit vrees voor besmettelijke ziekten gooiden de Duitse soldaten immers alle dode ratten in kachels en ovens. Door de Britse actie moesten de Duitsers elke dode rat controleren op bommen, met gevaar voor eigen leven.

