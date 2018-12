Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Laatste kans bij deze titels op Netflix

Netflix verwijdert ook met enige regelmaat films en series, simpelweg omdat rechten verlopen of niet verlengd kunnen worden. Voor onderstaande titels geldt dan ook dat het deze week je laatste kans is om ze te kijken op de streamingdienst. Er bestaat altijd de kans dat Netflix nog in onderhandeling is om de rechten te verlengen, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.

- 'Lilo & Stitch' (verdwijnt op 30 december)

- 'Winnie the Pooh' (verdwijnt op 30 december)

- 'The Jungle Book 2' (verdwijnt op 30 december)

- 'Shrek' (verdwijnt op 31 december)

- 'Wayne’s World' (verdwijnt op 31 december)

- 'The Hateful Eight' (verdwijnt op 31 december)

- 'Antz' (verdwijnt op 31 december)

- 'Silent Hill' (verdwijnt op 31 december)

- 'Rick and Morty' - 3 seizoenen (verdwijnt op 31 december)

- 'White Collar' seizoen 5 - (verdwijnt op 31 december)

- 'The Team' - seizoen 1 (verdwijnt op 14 januari) - 'The Cliff 2 seizoenen' (verdwijnt op 14 januari)

'Watership Down' / 'Waterschapsheuvel' (sinds 23 december op Netflix)

De klassieke roman van Richard Adams is door een samenwerking van de BBC en Netflix nieuw leven ingeblazen. De animatieminiserie 'Watership Down' vertelt het verhaal van een kleine groep konijnen. Ze leven een vredig bestaan in het zuiden van Engeland, tot het gevaar zich komt melden. Dan rest ze een tocht met veel gevaren om een nieuw en veilig onderkomen te vinden. Behalve gevaar stuiten ze ook op verleidingen, waarin Adams op subtiele wijze problemen in de echte wereld blootlegt.

'You' (vanaf 26 december op Netflix)

Een stalker slaagt erin om het hart van een meisje te veroveren, maar wat als iemand zijn geheim doorheeft? Joe Goldberg (Penn Badgley, bekend als Dan Humphrey in 'Gossip Girl') heeft een obsessie voor Beck en stalkt haar door middel van alle moderne wegen. Beck valt volledig voor Joe en ze worden een setje, maar Beck’s vriendin Peach (Shay Mitchell, oftewel Emily Field uit 'Pretty Little Liars') vertrouwt hem totaal niet. En dat zal vanzelf tot een moord lijden… Het mooie aan 'You' is ook nog eens dat er al een tweede seizoen is aangekondigd.

'A Series of Unfortunate Events' (vanaf 1 januari op Netflix)

'A Series of Unfortunate Events' vertelt in drie seizoenen de dertien boeken van Lemony Snicket. Op 1 januari verschijnt het slotseizoen van de serie. De makers zijn namelijk dichtbij de originele verhalen gebleven en zijn niet van plan om eigen verhalen erbij te verzinnen. Zo gaan we zien hoe het af gaat lopen tussen de Baudelaire-wezen en Count Olaf. De ouders van de Baudelaires komen om bij een brand en de drie wezen worden ondergebracht bij Count Olaf, op meesterlijke wijze gespeeld door Neil Patrick Harris. Count Olaf beweert hun oom te zijn, maar is eigenlijk alleen maar uit op hun erfenis. Al snel komen de wezen erachter dat er veel meer speelt en volgt een onwaarschijnlijk avontuur. Want in wat voor geheime organisatie waren hun ouders betrokken?

'Lucifer' (vanaf 1 januari op Netflix)

Zelden is er zo’n paniek ontstaan toen een serie werd gecanceld. FOX besloot afgelopen voorjaar na drie seizoenen te stoppen met 'Lucifer.' De fans begonnen een grootscheepse actie onder #SaveLucifer en met succes. Netflix redde de serie voor de poorten van de hel en zo blijft duivel nog een tijdje op aarde rondlopen. Lucifer Morningstar was de hel zat en besloot zich in Los Angeles te vestigen. Wanneer hij LAPD-detective Chloe Decker per toeval helpt bij een moordzaak is zijn nieuwe roeping geboren. Het derde seizoen wordt op 1 januari aan Netflix toegevoegd, terwijl de opnames voor het vierde seizoen zijn afgerond. Daar hoeven we dus ook niet lang op te wachten.

Ook dit kun je de komende periode op Netflix verwachten:

- 'Instant Hotel' - seizoen 1 (verschijnt op 28 december)

- 'Supergirl' - seizoen 3 (verschijnt op 1 januari)

- 'Comedians of the World' (verschijnt op 1 januari)

- 'Fifty Shades of Grey' (verschijnt op 1 januari)

- 'The Amazing Spider-Man' (verschijnt op 1 januari)

- 'The Bridge' - seizoen 4 (verschijnt op 1 januari)

- 'Family Guy' - seizoen 16 (verschijnt op 1 januari)

- 'Furious 7' (verschijnt op 1 januari)

- 'Lionheart' (verschijnt op 4 januari)

