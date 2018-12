Macaulay Macaulay Culkin Culkin, what’s in a name?

Eind december is traditioneel een periode waarin de hele westerse wereld de vele, welhaast onoverkomelijke grieven even opbergt tot na het hoofdgerecht, wildvreemde winkeliers prettige feestdagen terugwenst en opbloeit wanneer dat anders zo hatelijke ettertje van ons Christine toch een behoorlijke nieuwjaarsbrief neerzet. Met wat geluk wordt dit het jaar waarin hij zijn snot gewoon in zijn neus laat zitten, in plaats van her en der verspreid over het huis.

Het is ook de tijd waarin men herdenkt en herbeleeft hoe een godenkind, dat dankzij een onmiskenbaar charisma en een goede boodschap de hele wereld aan zich bond, de Wet Bandits het leven zuur maakte. Inderdaad, december is Macaulay Culkin-maand. Dit jaar nog meer dan anders.

Niet alleen was het schattige ventje uit Home Alone 2 ook deze kerstvakantie niet van de buis te knuppelen, het besloot bovendien van naam te veranderen. Geen nood, fans van zijn op deegwaren gebaseerde The Velvet Underground-tributeband The Pizza Underground kunnen nog gewoon de zoekterm ‘Macaulay Culkin Take a Walk on the Wild Slice’ googelen. Over Macaulay en Culkin is hij immers best tevreden. Maar goed ook, want in 2019 zal hij door het leven gaan als Macaulay Macaulay Culkin Culkin.