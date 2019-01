17,7 dollar miljard kosten per jaar: hoe maakt Netflix winst?

Netflix is vandaag even normaal in de Vlaamse woonkamer als een kachel en cava met kerst. Waarom zou je het ook laten, want voor slechts 7,99 euro per maand krijg je een collectie films, series en programma’s voorgeschoteld waar je dertien levens voor nodig hebt om het allemaal te bekijken. Netflix is cool. Maar het spendeert ook 17,7 miljard dollar per jaar. Hoe doen ze dat met zo’n goedkoop abonnement?

Ten eerste: Netflix heeft veel abonnees: eind 2018 waren dat er 137 miljoen. Meer dan een derde woont in de VS, in ons land zijn er ruim 600.000 abonnees. De afgelopen tien jaar is het klantenbestand bijna vertwintigvoudigd: in 2007, toen het bedrijf films begon te streamen, waren er 7,5 miljoen betalende abonnees. Nu mikt de gigant op 5 miljoen nieuwe klanten per kwartaal.

Netflix begon in 1997 als een bedrijf dat via de post dvd’s verhuurde. Tien jaar later sloeg het een andere richting in, maar de dvd-poot bestaat nog steeds: dvd.com maakte in het eerste kwartaal van 2018 zelfs 56 miljoen dollar winst. De service wordt vooral gebruikt in regio's waar geen snelle internetverbinding beschikbaar is.

Streamingrevolutie

In 2007 stelde Netflix de inhoud van haar dvd-catalogus beschikbaar op het internet: voor een vast bedrag per maand kun je bekijken wat je maar wilt. Maar nu de streamingdienst alomtegenwoordig is, willen de producenten van die films en series als 'Lost', 'Breaking Bad' en 'How I Met Your Mother' hun deel van de koek. Voor 'Friends' betaalt Netflix nu zelfs 100 miljoen dollar.

Zo’n businessplan is niet houdbaar, dus koos de streamingdienst in 2013 voor de tegenaanval. Met 'House of Cards' lanceerde ze haar eerste eigen show, die 50 miljoen dollar per seizoen kostte. Daarna volgden 'Orange Is the New Black', 'Marco Polo', 'BoJack Horseman' en nieuwe seizoenen van 'Arrested Development'.

De catalogus van Netflix telt nu ongeveer duizend originele titels. Ter vergelijking: sinds 2013 bestelden de grote Amerikaanse zenders ABC, NBC, CBS, FOX en CW samen vijfhonderd pilootafleveringen voor nieuwe series, waarvan de helft het tv-scherm haalde. Eigen content is enorm belangrijk voor Netflix, want alleen zo blijven de abonnees trouw betalen én kan de streamingdienst nieuwe klanten lokken.

Maar wat met de factuur?

Eigen content is verre van goedkoop. In 2018 gaf Netflix er 13 miljard dollar aan uit, meer dan bijvoorbeeld de totale productiekosten bij Disney. In 2017 bedroegen de uitgaven 17,7 miljard dollar, vooral door de meer dan tachtig films en zevenhonderd tv-programma's, nieuw of in exclusieve licentie, die Netflix het voorbije jaar beschikbaar heeft gemaakt.

Geld komt binnen door betalende abonnees. De streamingdienst telt wel 137 miljoen klanten in 192 landen, die elke maand minstens 7,99 euro betalen. Zij brachten in 2017 11,7 miljard dollar in het laatje, en Netflix klokte af met een nettowinst van 560 miljoen dollar. Niet onaardig, zou je denken, maar de productiekosten van de series worden over meerdere jaren afgeschreven. Kort samengevat: het bedrijf geeft elk jaar véél meer geld uit dan het ontvangt, en in 2017 was dat maar liefst 2 miljard dollar.

Hoe krijgt Netflix die balans in orde?

Netflix heeft geen andere optie dan te investeren, want om het zakenmodel overeind te houden, moet het aantal abonnees blijven stijgen. Nu bedraagt de marktwaarde van het bedrijf zo’n 110 miljard dollar, 40 miljard dollar minder dan het hoogtepunt in mei 2018. Netflix was toen meer waard dan Disney, maar na tegenvallende cijfers ging het bergaf.

Bovendien komt de concurrentie opzetten: Amazon Prime en Facebook winnen terrein, en Apple en Disney lanceren binnenkort hun eigen streamingplatform. Bijkomend nadeel: dan zal Disney zijn content voor zichzelf houden. Netflix moet dus investeren in eigen producties en nieuwe markten aanboren. Daarnaast komen er ongetwijfeld nog prijsstijgingen, zeker omdat de vorige amper klanten deden afhaken.

Hoe maakt Netflix winst?

Niet. Het maakt zelfs verlies. En de toekomst lijkt niet meteen beterschap te brengen. Netflix domineert wel nog de markt en heeft zich met miljarden dollars per jaar voor films en series gewapend voor de totale oorlog. Maar met Amazon, Facebook, Apple en Disney staan er legers voor de poort die een grotere portefeuille hebben en wél al rendabel zijn. Afwachten of het kaartenhuisje overeind blijft, dan wel aan het wankelen gaat.

