Wat u deze maand moet weten over Netflix: 'Black Mirror' geeft u de touwtjes in handen en David Letterman én Sherlock Holmes keren terug

‘Black Mirror’ laat ú plaatsnemen in de regiestoel

‘Black Mirror’ schetst al jaren een gitzwart toekomstbeeld over hoe technologie ons leven zal overheersen, en de serie gaat nu nog een stapje verder. Bedenker en schrijver Charlie Brooker legt het lot van het hoofdpersonage Stefan in de speciale, interactieve episode ‘Bandersnatch’ in uw handen. Moet Stefan naar de psycholoog of van een flatgebouw springen? Jij beslist, met een druk op de afstandsbediening. Netflix heeft al laten weten dat dit een losstaand project is, maar dat het bekijkt of het nog meer interactieve titels zal maken.



Letterman keert terug

Mocht dat zo zijn, dan horen we daar in 2019 ongetwijfeld meer van. Net zoals van David Letterman. De gewezen talkshowhost kwam vorig jaar op vraag van Netflix uit pensioen terug om in ‘My Next Guest Needs No Introduction’ lange gesprekken te voeren met onder meer Barack Obama, George Clooney en Malala Yousafzai. Het zou een eenmalige rentree zijn, maar Letterman komt daar nu op terug. Hij maakt opnieuw zes shows.

Sherlock, maar dan anders

Een andere opvallende productie in 2019 is ‘The Irregulars’. Netflix gaat aan de slag met de klassieke Sherlock Holmes-verhalen van Sir Arthur Conan Doyle, maar Holmes en zijn kompaan dokter Watson zullen de hoofdrol niet vertolken. In plaats daarvan zal de straatbende Baker Street Irregulars in de schijnwerpers staan.

Lijstjestijd

De jaarwisseling is altijd goed voor lijstjes. Netflix maakte onlangs bekend welke films het vaakst meer dan één keer werden bekeken. Grote winnaars: ‘The Kissing Booth’ en ‘To All the Boys I’ve Loved Before’. Bijna de helft van de kijkers heeft die films minimaal een tweede keer opgezet.

Ook qua gebingewatchete series is er een top: ‘On My Block’, ‘Making a Murderer 2’, ‘13 Reasons Why 2’, ‘Bodyguard’, ‘The Haunting of Hill House’ en ‘Anne met een E 2’ scoorden het best. Tot slot de zes Netflix Originals met een 100- score op Rotten Tomatoes: ‘One Day at a Time’ (seizoen 3), ‘Shirkers’, ‘Dear White People’ (seizoen 2), ‘Big Mouth’ (seizoen 2), ‘Ugly Delicious’ en ‘Hannah Gadsby: Nanette’.

