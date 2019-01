Strijd in streamingland laait op: aan deze series werken Disney en Apple voor hun nieuwe platformen

Netflix krijgt er dit jaar twee geduchte concurrenten bij: Apple spendeert miljarden aan de release van Apple TV die voor maart gepland staat, en Disney+ zou eind 2019 lanceren in de VS. De mediagiganten bereiden hun nieuwe streamingdiensten in alle stilte voor, maar konden niet verhinderen dat meer informatie over hun snode plannetjes uitlekte. Tijd voor een overzicht!

Apple TV mikt op comedy en drama voor een breed publiek

Wie geabonneerd is op Apple Music kon al kennismaken met twee shows: ‘Carpool Karaoke’ en ‘Planet of the Apps’. Geen van beiden konden potten breken, maar een stevige kapitaalinjectie en het aantrekken van getalenteerde tv-makers moeten een stevige plaats voor Apple TV in het streaminglandschap verzekeren.

Seks, geweld en vuilbekkerij horen niet bij die strategie: Tim Cook en co houden het liever braaf. Zo werd naar verluidt een biopic over hiphopper Dr. Dre al gecanceld wegens te gewelddadig. In plaats van tepels en machinegeweren krijgen potentiële abonnees waarschijnlijk vooral comedy en drama voor de kiezen. Volgende projecten zouden binnenkort wel via Apple TV te zien zijn:

Richard Gere als Vietnamveteraan

Deze nieuwe reeks over twee Vietnamveteranen op leeftijd (waarvan eentje gespeeld moet worden door Richard Gere) zou een adaptatie zijn van een bestaande Israëlische show. Producers Howard Gordon en Warren Leight, bekend van ‘24’, ‘Homeland’ en ‘Law and Order’, moeten het project tot een goed einde brengen.

‘Calls’

Ook hiervoor ging Apple zijn inspiratie in het buitenland halen, Frankrijk in dit geval. In ‘Calls’ krijgt de kijkers korte, ongerelateerde afleveringen voorgeschoteld die elk rond een geluidsfragment draaien. Het visuele ondersteunt daarbij volledig de audio. Een gewaagd format dat wellicht niet voor een groot publiek bedoeld is. Een fragmentje uit het origineel, dat wordt uitgezonden op het Franse Canal+, vind je hieronder.

Oprah

Apple wist ook de Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey aan zich te binden. In een mededeling zegt Apple haar aangetrokken te hebben wegens ‘haar ongeziene talent om wereldwijd kijkers te verbinden.’ In die hoedanigheid zal Oprah dan ook programma’s maken die inhoudelijk dicht bij haar andere televisiewerk liggen.

‘See’, een sciencefictionprent met Jason Momoa

Een sci-fi drama waar alle mensen blind zijn geworden, met uitzondering van een tweeling. De grote ster van de show zou Jason Momoa worden, die u waarschijnlijk kent uit ‘Game of Thrones’ of ‘Aquaman’. Achter de schermen slaan ‘Peaky Blinders’-maker Steven Knight en ‘Hunger Games’-regisseur Francis Lawrence de handen in elkaar.

Een remake van ‘Time Bandits’

Apple zou de rechten voor ‘Time Bandits’ hebben gekocht en azen op een remake van de gelijknamige prent uit 1981 van Terry Gilliam, waarin zes dwergen door de tijd reizen om zoveel mogelijk te stelen. Anno 2019 zou het wel een tv-serie worden in plaats van een film. Het origineel werd gedragen door Sean Connery en het ‘Monty Python’-duo John Cleese en Michael Palin. Wie Apple wist te strikken voor de remake, is vooralsnog onduidelijk.

‘Top of the Morning’

Nog twee grote namen die binnenkort te zien zullen zijn op Apple TV, zijn Jennifer Aniston en Reese Witherspoon. ‘Top of the Morning’ is gebaseerd op het gelijknamige boek, dat zich afspeelt op de redactievloer van een Amerikaanse ochtendshow. Het project zorgde al voor controverse: bedenker Jay Carson, tevens ook één van de sterke mannen achter ‘House of Cards’, stapte op na een creatief meningsverschil. Ook zou Apple al bezorgdheid hebben geuit omtrent het script.

‘Central Park’

Fans van ‘Frozen’ kunnen uitkijken naar ‘Central Park’, een animatie- en musicalserie met Kristen Bell en Josh Gad, respectievelijk Anna en Olaf in de immens populaire Disneyfilm. Het verhaal van ‘Central Park’ draait rond het onderhoudspersoneel van het gelijknamige park in New York. Momenteel zou een overeenkomst gesloten zijn voor twee seizoenen met in totaal 26 afleveringen.

Sesame Workshop

Ook uw kinderen blijven niet in de kou staan bij Apple TV. Het bedrijf sloot een overeenkomst met Sesame Workshop, de non-profitorganisatie achter ‘Sesamstraat’. Zij gaan educatieve programma’s voor kinderen maken voor het streamingplatform.

Disney+ speelt Star Wars als troefkaart

In tegenstelling tot Apple is Disney reeds de trotse eigenaar van een uitgebreid film- en televisieportfolio. Onder meer Marvel, Pixar en Lucasfilm schuilen allemaal onder de Disney-paraplu. Niet verwonderlijk dat de ogen van Netflix voornamelijk gericht zullen zijn op de release van Disney+, die voor een niet nader genoemde datum eind 2019 gepland staat.

Of dat betekent dat de talloze films van The Walt Disney Company binnenkort enkel via Disney+ te zien zullen zijn, is onduidelijk. Robert Iger, CEO van het bedrijf, houdt vooralsnog alle pistes open: ‘Of en wanneer dat zal gebeuren, is momenteel niet te voorspellen. We houden de markt in de gaten en zullen reageren indien nodig.’ Los van het enorme bestaande Disney-aanbod worden ook onderstaande nieuwe projecten momenteel klaargestoomd voor een release op het platform:

‘The Mandalorian’

Ook het Star Wars-universum gaat mee met de tijdsgeest en komt met een live-actionserie. ‘The Mandalorian’ situeert zich tussen de val van the Empire en de opkomst van de First Order. Als u geen flauw idee heeft waar we het over hebben, is deze serie wellicht niets voor jou. Hoofdpersonage wordt een gevechtspiloot die in de marge van het melkwegstelsel opereert. Die rol is weggelegd voor Pedro Pascal, wiens ogen hopelijk zijn hersteld van zijn confrontatie met The Mountain in ‘Game of Thrones’.

‘High Fidelity’

Nog een klassieker die een nieuw laagje verf krijgt: ‘High Fidelity’ wordt een remake van de gelijknamige film met John Cusack, die op zijn beurt gebaseerd was op het boek van Nick Hornby. De plot volgt dan ook dezelfde lijnen, maar dan vanuit het oogpunt van een vrouwelijk hoofdpersonage. Die taak wordt op zich genomen door Zoë Kravitz, dochter van. Het floppen van de recente vrouwelijke remakes van ‘Ghost Busters’ en ‘Oceans’ maakten klaarblijkelijk geen indruk op Disney.

‘High School Musical: The Musical’

U herinnert zich ongetwijfeld de originele trilogie, die Zac Efron en Vanessa Hudgens kortstondig naar het supersterrendom katapulteerden. Welnu: de gedrochten krijgen een opvolger bij Disney+. Van de plot moet u zich niet teveel voorstellen: die is in grote lijnen dezelfde gebleven. De tiendelige reeks gaat over een groepje tieners die oefenen voor een musical, maar voornamelijk te maken krijgen met de typische problemen van de bakvis. Geen Zac Efron ditmaal, maar Joshua Bassett gooit zijn welgevormde snoet in de strijd om de kijkcijfers.

Ook Loki krijgt zijn eigen serie

Veel, inclusief de naam, is nog niet geweten over dit project. Eén ding werd wel bevestigd: Tom Hiddleston kon worden overtuigd om wederom in de huid van de antiheld te kruipen. Marvel zou ook dezelfde plannen hebben met Scarlet Witch, het personage van Elizabeth Olsen, maar officiële bevestiging ontbreekt vooralsnog.

‘Cassian Andor’

Yep, weer Star Wars. Hier volgen we de avonturen van Cassian Andor, waarmee het grote publiek in ‘Rogue One’ kon kennismaken. Aangezien de rebel – spoiler alert – het loodje legt in die film, kunnen we rustig aannemen dat de serie plaatsvindt voor de gebeurtenissen van de film. Diego Luna, die momenteel vooral furore maakt als drugsbaas in ‘Narcos: Mexico’, kreeg wederom de hoofdrol.

…en nog meer Star Wars

In de vorm van een reboot van ‘Star Wars: The Clone Wars’, de animatieserie die zes seizoenen lang liep op Cartoon Network, alvorens in 2014 abrupt van de buis gehaald te worden. Disney+ vormt de ideale gelegenheid om de draad weer op te pikken. Al uw favoriete Star Wars-personages zijn wederom van de partij om het gekloond leger van de separatisten aan gort te hakken met hun lightsabers.