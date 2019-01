De winnaars van de Golden Globes: het oordeel van Humo

Films

Beste dramafilm: Bohemian Rhapsody ★★★☆☆

Opvallend: de langverwachte Queen-biopic van Bryan Singer met Rami Malek als Freddie Mercury kreeg veel kritiek te verwerken, maar ging toch aan de haal met één van de mooiste Golden Globes. Ook onze (es) had eerder een lauw gevoel: 'Als biopic heeft ‘Bohemian Rhapsody’ iets te weinig haar op de snijtanden, maar desondanks hebben we ons goed geamuseerd (...) Maar hoe blijgezind we uiteindelijk ook buitenkwamen: na bijna tweeënhalf uur ‘Bohemian Rhapsody’ in IMAX-formaat hadden wij onze portie Queen wel gehad. De rest van de dag hebben we geluisterd naar een cd met relaxerend walvisgezang.'

Ook over de andere genomineerden was Humo niet laaiend enthousiast: tussen onder meer 'Black Panther' (★★☆☆☆), 'BlacKkKlansman' (★★★☆☆) en 'A Star is Born' (★★★½), bevond 'Bohemian Rhapsody' zich vooral in matige middens.

Beste acteur in een dramafilm: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Meteen een tweede prijs voor 'Bohemian Rhapsody' en 'Mr. Robot'-ster Rami Malek. En daar kan (es) zich wél in vinden: 'Malek geeft een werkelijk grandioze imitatie van Freddie weg, ook al deed de manier waarop hij nu en dan ostentatief door zijn neus staat te grinniken ons eerder denken aan het typische snuiflachje van Meester Buys uit ‘Meester, hij begint weer!’.

Beste actrice in een dramafilm: Glenn Close (The Wife)

Het werd een tegenvallende avond voor Lady Gaga, die met haar eerste hoofdrol in 'A Star is Born' wat prijzen hoopte mee te graaien - in tegenstelling tot de bookmakers. Nee, de prijs voor beste actrice in een dramafilm ging naar Glenn Close, die in 'The Wife' een huisvrouw speelt die er vrede mee lijkt te hebben dat ze in de schaduw leeft van haar beroemde echtgenoot. Lees hier ons interview met haar.

Beste Regisseur & Beste niet-Engelstalige film: Alfonso Cuarón & Roma ★★★★★

Het langverwachte autobiografische dichtwerk van Alfonso Cuarón werd een instantklassieker waar onze man alleen maar lof voor had: 'Wie door het magische portaal van de bioscoop stapt en voor dat gigantische zilveren doek plaatsneemt, zal met steeds vochtiger wordende ogen getuige zijn van iets heel bijzonders, van iets flonkerends, van iets dat u nooit meer zal vergeten. Wat Alfonso Cuarón hier voor zijn dienstmeid – aan wie de film is opgedragen – heeft opgetrokken, is niets meer of niets minder dan een monumentale klassieker'.

Geen prijs dus voor de debuterende Bradley Cooper ('A Star is Born'), de sociaal geëngageerde Spike Lee ('BlacKkKlansman'), Peter Farrelly ('Green Book') of Adam McKay ('Vice').

De visueel knappe animatiefilm rond 6(!) verschillende Spidermans, kon (es) niet helemaal overtuigen: 'Een sfeervolle, fraai getekende, nu en dan geweldig grappige, maar ook ietwat overhypete animatiefilm, die vooral doet verlangen naar een spin-off rond Peter Parker Noir - een in zwartwit getekende film noir-versie van Peter Parker die spreekt met de stembanden van Nicolas Cage.'

Nee, dan hadden wij liever 'Isle of Dogs' (★★★★☆) van de immer originele Wes Anderson zien winnen. Ook genomineerd: 'Incredibles 2' (★★★☆☆), 'Ralph Breaks the Internet' en 'Mirai'.

Beste originele nummer voor een film: Shallow (A Star is Born)

Dan tóch een prijs voor Lady Gaga en Bradley Cooper, zij het niet voor hun acteer- of regietalent, maar wel voor hun stembanden. Jammer dat 'Shallow' doet denken aan 'More Than Words' van Extreme. Of om een droge (es) te citeren: 'de songs klinken eerlijk gezegd nogal zeemzoeterig'.

Andere filmprijzen

Beste film (musical of comedy): 'Green Book'

Beste actrice (musical of comedy): Olivia Colman ('The Favourite')

Beste acteur (musical of comedy): Christian Bale ('Vice')

Beste vrouwelijke bijrol: Regina King ('If Beale Street Could Talk')

Beste mannelijke bijrol: Mahershala Ali ('Green Book')

Beste screenplay: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ('Green Book')

Beste originele soundtrack: Justin Hurwitz ('First Man')

Series

Beste dramaserie: The Americans

Het zesde en laatste seizoen van 'The Americans' - over twee Russische spionnen die zich voordoen als Amerikaans koppel - verzilverde de lovende kritieken met een Golden Globe voor beste dramaserie. De film bleef zo 'Bodyguard', 'Homecoming', 'Killing Eve' en 'Pose' voor.

Beste serie (musical of comedy): The Kominsky Method ★½

Oeps. De nieuwe serie van Chuck Lorre - bedenker van populaire sitcoms als ‘Two and a Half Men’ en ‘The Big Bang Theory’ - viel bij (bds) absoluut niet in de smaak, maar ging toch met een Golden Globe aan de haal. 'De reeks is door een rommelig script en een goeddeels incompetente crew in niets de boeiende reeks over ouderdom en vriendschap die het had kunnen zijn. Enkel in het onberispelijke spel van de hoofdrolspelers vervult de reeks iets van haar potentieel, maar dat kan de meubelen bij lange na niet redden.'

Dat onberispelijke spel van hoofdrolspeler Michael Douglas werd wel beloond: hij won een Golden Globe voor beste acteur in een dramaserie.

Beste miniserie of televisiefilm: The Assassination of Gianni Versace

In de ochtend van 15 juli 1997 werd de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace op de trappen van zijn landgoed in Miami Beach neergekogeld door Andrew Cunanan, een voortvluchtige crimineel die eerder al vier andere slachtoffers had gemaakt. ‘The Assassination of Gianni Versace’, gaat niet alleen over Versace maar ook over de motieven van zijn moordenaar en over het homofobe klimaat in de jaren 90. Versace wordt vertolkt door Édgar Ramírez. Lees hier ons interview met hem. (es)

Andere prijzen voor series

Beste actrice (miniserie of televisiefilm): Patricia Arquette ('Escape at Dannemora')

Beste acteur (miniserie of televisiefilm): Darren Criss ('The Assassination of Gianni Versace')

Beste actrice (drama): Sandra Oh ('Killing Eve')

Beste acteur (drama): Richard Madden ('Bodyguard')

Beste actrice (musical of comedy): Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel')

Beste acteur (musical of comedy): Michael Douglas ('The Kominsky Method')

Beste vrouwelijke bijrol: Patricia Clarkson ('Sharp Objects')

Beste mannelijke bijrol: Ben Whishaw ('A Very English Scandal')