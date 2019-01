Dit verschijnt en verdwijnt binnenkort bij Netflix: Humo's handige overzicht

Lionheart

Waar gaat het over: wanneer haar vader ziek wordt, neemt Adaeze de leiding van het familiebedrijf over. En dat blijkt een echte mannenwereld te zijn…

Doet denken aan: het is de allereerste Netflix Original uit Nigeria en onze kennis van die filmscène is nog te beperkt om te vergelijken.

Waarom kijken: Lionheart speelde op het filmfestival van Toronto en werd daar gekocht door het ambitieuze team van Netflix.

Waarom skippen: de eerste recensies zijn niet veelbelovend.

Te bekijken sinds 4 januari.

The Space Between Us

Waar gaat het over: de allereerste mens die op Mars wordt geboren reist naar de aarde om daar alles voor de eerste keer te zien en te ervaren.

Doet denken aan: Passengers, Project T en - waarom niet - Warm Bodies.

Waarom kijken: omdat romantische science-fiction het enige genre is dat jou en je vriend samen voor tv krijgt?

Waarom skippen: slechte kritieken en een rampzalige box-office...

Te bekijken vanaf 8 januari.

Sex Education

Waar gaat het over: Asa, een tienerjongen, is nog maagd. En als zoon van een seksuologe zorgt dat vaak voor ongemakkelijke en hilarische scènes.

Doet denken aan: American Pie, Lady Bird en Gilmore Girls.

Waarom kijken: Gillian Anderson, vooral bekend als Scully uit The X-Files, speelt de moeder en doet dat - alvast in de trailer - héél veelbelovend.

Waarom skippen : hoe lang blijft de grap duren vooraleer het opnieuw een dertien-in-een-dozijn tienerserie wordt?

Te bekijken vanaf 11 januari.

ReMastered: Massacre at the Stadium

Waar gaat het over: Netflix Original-documentaire over Victor Jara, de Chileense Bob Dylan.

Doet denken aan: de echte beelden in de serie Narcos.

Waarom kijken: Jara was niet alleen een muzikaal genie, ook stond hij symbool in de strijd van het Chileense volk voor gerechtigheid.

Waarom skippen: omdat je enkel naar techno luistert. #JumpenIsLife

Te bekijken vanaf 11 januari.

Titans (seizoen 1)

Waar gaat het over: Robin neemt samen met Raven, Starfire en Beast Boy de rol van Batman over en vormt het team van Titans.

Doet denken aan: Arrow, Gotham, Daredevil, Supernatural.

Waarom kijken: een donkere serie die mooi mixt tussen trouw blijven aan het bronnenmateriaal en toch een eigen stem vinden.

Waarom skippen: wéér superhelden…

Te bekijken vanaf 11 januari.

Kong: Skull Island

Waar gaat het over: eerst de zoektocht naar en daarna het gevecht met de grootste aap uit de filmgeschiedenis. Dat alles met een rock-’n-roll Vietnammuzieksausje.

Doet denken aan : alle vorige King Kong-films, Godzilla, Apocalypse Now, Platoon.

Waarom kijken: met Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly én John Goodman!

Waarom skippen: de verrassing van de grote aap is er ondertussen wel wat af...

Te bekijken vanaf 12 januari.

Life

Waar gaat het over: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson en Ryan Reynolds vinden leven in de ruimte… maar is dat wel zonder gevaar? (nee)

Doet denken aan: Alien, The Thing, Gravity.

Waarom kijken: een heerlijk claustrofobische ruimtethriller.

Waarom skippen: het lijkt wel héél hard op Alien, maar dan met een ander monster...

Te bekijken vanaf 16 januari.

Star Trek: Discovery (seizoen 2)

Waar gaat het over: ruimteschip Discovery onderzoekt zeven mysterieuze signalen in het universum…

Doet denken aan: Star Trek. Iets anders vermelden is te gevaarlijk.

Waarom kijken: de legendarische personages Captain Pike en Mr. Spock spelen een rol, weliswaar vertolkt door andere acteurs.

Waarom skippen: hoe heet die vorige band van Pharrell Williams ook weer...

Te bekijken vanaf 18 januari.

Laatste kans om te kijken op Netflix

Een greep uit de films en series die verdwijnen:

14 januari: The Team (seizoen 1) en The Cliff (beide seizoenen)

18 januari: Rogue One: A Star Wars Story

19 januari: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

27 januari: Lockup: Raw (seizoen 1)