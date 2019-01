Van 'Pimp My Ride' tot 'Cribs': bijna alles was nep op MTV

Aan het begin van dit millennium was Robbie Williams een grote ster, maakte Xzibit rapvideos en kon je op televisie aanschouwen hoe Ozzy Osbourne een halve minuut lang tevergeefs probeerde om zijn stoel te verschuiven. Kabeltelevisie lag nog niet op sterven en MTV was de stoerste zender.

Het was ook in die tijd dat 50 Cent nog niet failliet was en bij zijn huis drie Ferrari’s had staan. Dat konden we zien in ‘MTV Cribs’, een programma waarin wereldsterren zonder ironie etaleerden hoe rijk ze waren. Casual liep Fifty naar zijn sportauto’s, twee felrode en een gele, waarvan de gele zijn indrukwekkende vleugeldeuren open had staan.

Twintig jaar later, deze week dus, was op bijna elke nieuwssite groot te lezen dat die hele scène fake news was. Die auto’s waren helemaal niet van Fifty: de rapper had ze gehuurd, speciaal voor de camera’s van MTV. Ja Rule, JoJo en Robbie Williams gingen overigens nog een stapje verder, want zij hadden hun hele huis geleend voor de opnames.

Yo Dawg

Niet enkel ‘Cribs’ bleek nep, erger was het bij ‘Pimp My Ride’, een show waarin afzichtelijke autowrakken werden ‘gepimpt’ tot blinkende patserbakken. Een paar jaar geleden getuigden oud-kandidaten bij The Huffington Post dat hun auto’s enkel voor het filmpje ingebouwde gadgets kregen. Toen ze naar buiten reden moesten ze de vetste dingen weer inleveren: de pop-up champagne, bijvoorbeeld, de robotarm, of de mini-cinema.

De tv-schermpjes op de stoelen bleken enkel in de studio te werken, de glimmende velgen waren te onveilig om echt op de weg te gebruiken en door de suikerspinmachine kon de achterklep niet meer dicht. De huizen waar de kandidaten werden opgehaald door Xzibit bleken gehuurd door MTV, de juichende reacties na afloop werden opnieuw en opnieuw gefilmd tot er genoeg enthousiasme was ingeblikt.

Reality

‘Real-life’-show The Osbournes, voorloper van ‘De Pfaffs’, toonde ondertussen het allesbehalve echte leven van de familie van metalzanger Ozzy Osbourne. Het was een serie waaraan hun oudste dochter Aimee weigerde mee te doen en zij dus vakkundig uit beeld van het fictieve famillieleven werd gehouden (inclusief uit alle familiefoto’s in het huishouden).

Van realityshow ‘Jersey Shore’ belandde een script op straat, bij het verborgen camera programma ‘Punk’d’ mochten de geprankte sterren hun verraste blik een paar keer oefenen voor de camera en bij ‘Teen Mom’ zorgden de producers altijd dat de scènes wel dramatisch genoeg waren. Lang voordat 'fake news' populair werd, bleek MTV de ongekroonde koning.

Wat kunnen we hier uit leren? Misschien dat de waarheid achter een televisieprogramma vroeg of laat toch wel naar buiten komt. Xzibit, Robbie en Ozzy hadden beter een voorbeeld genomen aan hun MTV-collega’s van ‘Jackass’, waarbij wél alles echt was. Steve O. die zijn eigen gezicht op zijn rug tatoeëerde, dat was écht. En kijk wie er nu het laatste lacht.