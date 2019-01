Nieuw en weg bij Netflix: kan dit aanbod jou verleiden?

Als het van Netflix afhangt, beheersen zij jouw agenda de komende weken. Ze laten een vloedgolf op je los: het brutale nieuwe seizoen van 'The Punisher', een pak nieuwe afleveringen van 'Unbreakable Kimmy Schmidt' en 'Suits', 'Nightflyers' van Game Of Thrones -bedenker George R.R. Martin en nog veel meer. Humo houdt het gelukkig kort en bondig met dit handige overzicht.

'The Punisher' (seizoen 2)

Waar gaat het over: Frank Castle a.k.a. The Punisher wil zijn brutale leven achter zich laten, maar de moordpoging op een jong meisje en de comback van zijn nemesis maken dat knap lastig.

Doet denken aan: 'Max Payne', 'Luke Cage', 'Shoot 'Em Up'

Waarom kijken: De Marvel-series van Netflix stellen zelden teleur.

Waarom skippen: John Wick doet hetzelfde als The Punisher maar beter en in minder tijd.

Te bekijken vanaf 18 januari.

'Close'

Waar gaat het over: De beste vrouwelijke bodyguard ter wereld moet 94 minuten lang werken voor haar geld.

Doet denken aan: 'Bodyguard', 'Body of Lies', 'Atomic Blonde'.

Waarom kijken: Noomi Rapace is keigoed als Sam, het karakter gebaseerd op Jacquie Davis (ooit bodyguard van J.K. Rowling, Nicole Kidman en leden van de Britse koninklijke familie).

Waarom skippen: De trailer geeft hints dat het een Amerika-is-goed-en-al-de-rest-is-slecht-verhaaltje kan worden….

Te bekijken vanaf 18 januari.

'Trigger Warning With Killer Mike'

Waar gaat het over: Killer Mike is een rapper die ook naast het podium geen blad voor de mond neemt. In een zesdelige reeks verkent hij bestaande culturele taboes - en dat op zijn eigen, unieke manier.

Doet denken aan: 'Louis Theroux', 'United Shades of America'

Waarom kijken: Een rapper neemt nooit een blad voor de mond, toch?

Waarom skippen: Taboes worden snel clichés...

Te bekijken vanaf 18 januari.

'Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes'

Waar gaat het over: Ted Bundy is een van de meest beruchte seriemoordenaars ooit met officieel twintig slachtoffers op zijn naam. Deze vierdelige reeks vertelt zijn verhaal, inclusief unieke beelden én gesprekken metthe killer himself.

Doet denken aan: 'Amanda Knox', 'Making a Murderer', 'Casting JonBenet', 'Mindhunter' in ‘t echt.

Waarom kijken: Van Joe Berlinger, die maakte eerder al de geniale docu’s 'Paradise Lost' en 'Metallica: Some Kind of Monster'.

Waarom skippen: Ook in 2019 komt 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' uit, een fictiefilm over Bundy met Zac Efron in de hoofdrol. En je wil geen overkill.

Te bekijken vanaf 24 januari.

'Polar'

Waar gaat het over: Mads Mikkelsen is een huurmoordenaar op pensioen die opnieuw - letterlijk - keihard aan de slag moet. Gebaseerd op een webcomic van Victor Santos.

Doet denken aan: 'The Punisher' s(eizoen 2)?

Waarom kijken: Omdat Mads Mikkelsen een ooglapje draagt! En omdat de soundtrack van Deadmau5 is!

Waarom skippen: Héél origineel is het verhaal niet, hé?

Te bekijken vanaf 25 januari.

'Suits' (seizoen 6 - deel 2)

Waar gaat het over: Mike en Harvey zijn een duo taaie advocaten in New York - maar eigenlijk heeft Mike geen diploma rechten...

Doet denken aan: 'Billions', 'Mad Men', 'Better Call Saul‎', 'Ray Donovan'.

Waarom kijken: De charme en humor spatten van het scherm.

Waarom skippen: Echte fans zagen deze afleveringen (uit 2016) al.

Te bekijken vanaf 25 januari.

'Unbreakable Kimmy Schmidt' (seizoen 4 - deel 2)

Waar gaat het over: Kimmy Schmidt is na 15 jaar gered uit een apocalyptische sekte en leeft nu in New York.

Doet denken aan: 'Orange Is the New Black', 'New Girl', 'Parks and Recreation', 'Community'.

Waarom kijken: Het is een zalige sitcom die mooi de lijn houdt tussen thema’s als liefde, emoties, werk, humor... Bovendien een creatie van de altijd geniale Tina Fey.

Waarom skippen: De oorspronkelijke pitch is na vier seizoenen wat naar de achtergrond verdwenen. Het is dan ook het laatste seizoen.

Te bekijken vanaf 25 januari.

'Nightflyers'

Waar gaat het over: The Nightflyer is een fancy ruimteschip waarin acht wetenschappers op zoek gaan naar buitenaards leven.

Doet denken aan: 'Alien' en 'Interstellar', maar ook 'The Shining' en 'The Exorcist' (ja, echt).

Waarom kijken: Gebaseerd op een boek van George R. R. Martin. Ja, da’s die van 'Game of Thrones'!

Waarom skippen: Het boek werd al eens verfilmd (in 1987) en dat was geen groot succes.

Te bekijken vanaf 1 februari.

Laatste kans om te kijken op Netflix

Het lijstje is ongelofelijk kort deze keer.

31 januari: 'Johan Falk' (de 3 seizoenen)

