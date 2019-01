Hulu, Amazon, Disney+... Wie wordt de Netflix-killer?

Volgens de laatste cijfers telt Netflix 137 miljoen klanten. En dan tellen jij, je broer, je ex, de ex van je ex, en die rare collega wiens naam je altijd vergeet maar als één klant, omdat jullie een account delen. Gierigaards! Toch staat het model van Netflix onder druk . Concurrenten Hulu, Amazon, Disney+ en Apple bereiden een Red Wedding voor om Netflix van de Iron Throne te stoten. Humo evalueert hun vier claims.

Hulu

Hulu betekent in het Mandarijns zowel ‘uitgeholde kalebas waarin men kostbare dingen bewaart’ als ‘interactieve opname’. Werd eerst de naam of eerst het corporate praatje bedacht? Wie zal het zeggen. Wel zeker is het groeiend aantal klanten van de streamingdienst die nog maar tien jaar bestaat en vandaag enkel beschikbaar is in de VS. Toch maken -in deze zeer concurrentiële markt - 25 miljoen Amerikanen gebruik van de service. In 2018 won Hulu bijna 50 procent klanten! De reden? Het succes van series als ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘Castle Rock’ van Stephen King.

Disney en 21st Century Fox bezitten elk 30 procent van Hulu. Door de recente overname van 21st Century Fox door Disney mag Mickey Mouse zich nu plots hoofdaandeelhouder noemen. Hij trakteerde Minnie Mouse meteen op een etentje in The Jane. Voorlopig kunnen wij in België Hulu nog niet bekijken. En met de nakende lancering van Disney+ is het onzeker of dat ooit wel zal kunnen.

Amazon Prime

Deze service is sinds eind 2017 wél beschikbaar bij ons. Wereldwijd telt het gigabedrijf zo’n 100 miljoen streamingklanten. Dat zijn bijna Netflix-cijfers. Het feit dat je met een abonnement ook profiteert van gratis Amazon-shipping helpt ongetwijfeld. Enkel daarvoor is Amazon Prime al snel een voordelig abonnement.

De catalogus van Amazon Prime bestaat uit onder andere ‘The Man in the High Castle’, ‘American Gods’, ‘The Grand Tour’ (‘Top Gear’ 2.0) en ‘The Romanoffs’ van Matthew Weiner, de bedenker van ‘Mad Men’. Momenteel werkt Amazin aan een peperdure serieficatie van ‘The Lord of the Rings’ (‘Game of Thrones’ 2.0?) én kochten ze de uitzendrechten voor 20 Premier League-matchen. Ook boeiend: IMDb, eigendom van Amazon, lanceert de gratis online streamingdienst Freedive. Inkomsten halen ze uit ondoorspoelbare reclame, zoals wij die kennen van Stievie. Amazon is here to stay.

Disney+

Nu zit hij nog beyond the wall, maar eind 2019 zullen de Amerikanen als eerste gebruik kunnen maken van dé nieuwe grote streamingspeler: Disney+. Het bedrijf kennende gebeurt dat White Walker-gewijs: alles op hun pad zal eraan moeten geloven. En ze hebben genoeg draken in huis om die ambitie waar te maken.

Disney moet als enige niet aan een catalogus werken: ze bezitten al de helft van alle beschikbare visuele content. Uiteraard alle Disney- en Pixar-films, maar ook alles van ‘Star Wars’, alles van Marvel Studios (‘X-Men’, ‘Spider-Man’ en het Marvel Cinematic Universe) en alles van 21st Century Fox (onder andere de ‘Avatar’-franchise, de ‘Alien’-franchise, ‘The Simpsons’, ‘Futurama’, ‘How I Met Your Mother’ en ‘The X-Files’). En tegen de tijd dat u dit artikel hebt uitgelezen, heeft Disney misschien weer iets nieuws opgekocht.

Apple TV streaming service

Opnieuw een nieuwe speler. Apple telt ruim 1,3 miljard actieve toestellen: dat geeft een indicatie van de markt die ze meteen bereiken wanneer de Apple TV streaming service live gaat. Een datum is er niet, maar er werd meermaals ‘voorjaar 2019’ geopperd.

Hoe, wat, waar, hoeveel? Geen idee. De ene zegt dat het gratis wordt voor alle klanten, de andere spreekt over een maandelijkse kost ‘op z’n Apples’. Het maken van eigen content is al gestart in 2018 met - naar verluidt - een budget van 1 miljard dollar. Niet veel in vergelijking met bv. Netflix en Amazon. Maar Apple focust op een ander publiek. Geen seks en geweld, wel deals met Joe Oppenheimer (‘I, Daniel Blake’), Justin Lin (‘Community’, ‘True Detective’), Kumail Nanjiani en Emily V. Gordon (‘The Big Sick’) en Damien Chazelle ‘(La La Land’, ‘First Man’). Apple zou ook een poging hebben gedaan om ‘Friends’ binnen te halen, maar Rachel en co. bleven voor 100 miljoen dollar dan toch maar wat langer bij Netflix.

Extra: HBO NOW

Voor 14,99 dollar per maand geeft HBO NOW je toegang tot shows als ‘Game of Thrones’, ‘Girls’, ‘Sharp Objects’, ‘True Detective’ en’ Last Week Tonight with John Oliver’. Klinkt verleidelijk? Sorry: de streamingsdienst van de Amerikaanse kabelgigant HBO is - nog steeds - niet beschikbaar bij ons. Veel van de vaak bekroonde content kun je wel bekijken via Play van Telenet, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde.

HBO NOW bestaat sinds 2015 en is relatief succesvol in de VS met 5 miljoen klanten (Netflix heeft er daar bijna tien keer zoveel), maar blijft natuurlijk concurreren met zichzelf. Kabeleigenaars nemen het platform minder snel in huis. Ze hébben de content al. Over plannen om ook in België live te gaan, is niets geweten. En dat zien we in de nabije toekomst ook niet veranderen.