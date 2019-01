De kortste weg naar het influencerschap? Doe mee aan 'Ex on the Beach: Double Dutch'

Voor het vierde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ moest de beerput van de maatschappij tot op de bodem leeg geschraapt worden. Discutabele sujetten als big bad Brody, Yasmine, Mezdi en Lena vogelden, vochten en kwetterden zich een weg naar het b-circuit van huurlingen voor al uw feestjes, braderijen en eroticabeurzen. Maar de ultieme beloning? Een paar tienduizenden volgers op Instagram.

Wie al een zonnewende of dertig heeft weten passeren, is zich wellicht niet bewust van het fenomeen ‘Ex on the Beach’ - of dat van ‘influencer’ wat dat betreft. We kaderen: ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is een programma op MTV dat het best omschreven kan worden als het achterlijke neefje van ‘Temptation Island’, een programma dat zelf ook een bedenkelijke reputatie meezeult.

Iedereen mee? Prima! Welnu: het programma fungeert – net als ‘Temptation Island’ - ook als kweekfabriek voor pseudopersonalities die plotsklaps opduiken in allerhande talkshows van bescheiden niveau, dan wel betaald worden voor hun aanwezigheid in een provinciale discotheek. Niet meer dan enkele schnabbels alvorens weer in het gat van Pluto te kruipen.

Dankzij Instagram, en de daarbij horende influencerscene die momenteel op het hoogtepunt van zijn levenscyclus zit, wordt de vergankelijkheid van zo’n mensaap behoorlijk ingeperkt. ‘Ex on the Beach’ heeft slechts een fractie van de kijkcijfers van grote broer ‘Temptation Island’, maar op sociale media is daar weinig van te merken.

Wie sporadisch studentengroepen op Facebook afschuimt op zoek naar een flauwe glimlach tijdens een deprimerende winteravond, merkt dat het programma massaal bekeken wordt, zij het online. Iedereen blijkt op de hoogte te zijn van de fratsen van Brody, één van de deelnemers die zich zowel qua gedrag als intellect niet kan meten met een drachtige waterbuffel.

Diezelfde Brody wist echter zo’n 170.000 mensen te overtuigen om hem te volgen op Instagram, alwaar hij ongemakkelijk tegen een sportwagen aanleunt en veelvuldig gebruik maakt van de zwart-witfilter. Een inkijk in ’s mans privéleven - laat staan een poging tot creativiteit - is niet aan de orde. Het aanprijzen van een Baskisch kledingmerk is dat wel, waar de zelfverklaarde narcist ongetwijfeld een zakcentje aan overhoudt.

Brody is geen uitzondering: alle deelnemers hebben een Instagramprofiel en allen hebben ze een duizelingwekkend aantal volgers. Koplopers zijn Mezdi, Yasmine en Viktor. Eerstgenoemden kregen een voorsprong dankzij ‘Temptation Island’, terwijl Viktor van de hele meute net het meest bedachtzaam voor de dag kwam. Alvorens na de reeks aan te pappen met de broer van Brody en de vaderfiguur in ons daarmee danig teleurstelde.

In het oppervlakkige universum van Instagram heerst de realityster. Ook al kreeg Kylie Jenner afgelopen week op haar donder van een ei: het blijft een zeldzame daad van rebellie. Cynisch zijn we echter niet: dankzij ‘Ex on the Beach’ stopte Lena met haar rechtenstudie, is de wachtrij aan het stempelkantoor aanzienlijk korter en wordt ons belastinggeld bijgevolg elders verkwist.