'Leaving Neverland', de documentaire die een ander beeld schept van 'The King of Pop': 'Michael Jackson misbruikte ons”

Oude aantijgingen over kindermisbruik door popster Michael Jackso n steken de kop op na de première van een documentaire op Sundance Film Festival. De getuigenissen zijn zo aangrijpend dat de organisator psychologische begeleiding aanbood in de zaal.

Dit weekend ging de vier uur durende documentaire 'Leaving Neverland' in première op het Amerikaanse filmfestival Sundance, maar niet zonder psychologische begeleiding voor wie de expliciete details te shockerend vond. Dat klinkt als een publiciteitsstunt, maar volgens het beperkte publiek dat de film heeft gezien, volstaan de eerste twee minuten om nooit meer op dezelfde manier naar Michael Jackson te kijken. De film kreeg een staande ovatie, zij het niet van de belangenbehartiger van Jacksons erfgenamen.

Volgens The Guardian start de film met een lofzang op Jacksons talenten, waarna iemand in de camera kijkt en vertelt hoe de zanger hem heeft geholpen. Daarna zegt hij: 'En hij heeft me zeven jaar lang seksueel misbruikt.' Twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, getuigen over oraal en anaal misbruik, dat begon toen ze zeven en acht waren en door Jackson werden uitgenodigd op zijn landgoed Neverland.

Safechuck vertelt ook over een nephuwelijk, inclusief een trouwring die hij nog altijd bezit. Volgens hem beloonde Jackson hem met juwelen in ruil voor seks. Toen ze ouder werden, zijn hij en Robson vervangen door jongere knapen. Acteur Macaulay Culkin, bekend van 'Home Alone', verving Robson in de videoclip bij 'Black or White'. Nog voor de première ontkende Culkin elke vorm van ongepast gedrag. 'Voor mij was het een normale vriendschap.'

Doodsbedreigingen

Een aantal Jackson-fans voerde actie voor de filmzaal. Zowel de regisseur als de twee kroongetuigen kregen al te maken met doodsbedreigingen. Voor Michael Jackson Estate, de belangenbehartiger van de erfgenamen, is de film 'het soort tabloidachtige karaktermoord die Michael Jackson tijdens zijn leven meemaakte en nu ook na zijn dood'. Volgens de zaakwaarnemer proberen de twee getuigen geld te verdienen, wat hen met rechtszaken tijdens Jacksons leven niet is gelukt.

Zowel Safechuck als Robson hebben in 2013 rechtszaken ingeleid tegen Jackson, maar de rechters wezen de zaken af om technische redenen, zonder uitspraak over de geloofwaardigheid van de claims.

Michael Jackson is in 2005 vrijgesproken in de zaak tegen een andere man. Toen getuigde Robson nog voor de verdediging van Jackson. Hij zei toen dat hij meermaals in het bed van Jackson had geslapen, zonder aangerand te zijn. Ook Safechuck heeft als kind gelijkaardige statements gedaan bij onderzoekers. 'Ik wil even luid de waarheid spreken als dat ik gelogen heb', zegt Robson daarover aan het einde van de film.

