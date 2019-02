Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Het aandeel van Netflix steeg in januari met ruim 30 procent. Investeerders geloven dus sterk in het nieuwe aanbod (en in de Oscarkansen van ‘Roma’). Terecht? Humo geeft je een duidelijk overzicht van films, series en docu’s die de komende twee weken verschijnen. Aan jou om te oordelen!

Velvet Buzzsaw

Waar gaat het over: Schilderijen van een onbekende artiest duiken op iIn de art kunstscene van L.A. duiken schilderijen van een onbekende artiest op. De kennerswereld – onder leiding van Jake Gyllenhaal – is onder de indruk. Maar dan vallen er doden en zijn ze nóg meer onder de indruk!

Doet denken aan: ‘Nocturnal Animals’, ‘Enemy’

Waarom kijken: Jake Gyllenhaal lijkt geweldig in de trailer. Bovendien was z’n vorige samenwerking met regisseur Dan Gilroy (‘Nightcrawler’) héél straf.

Waarom skippen: Een satirische horrorkomedie over snobistische kunst… Mja?

Te bekijken vanaf 1 februari.

Bordertown: seizoen 2

Waar gaat het over: Finse reeks over de grenspolitie op de Fins-Russische grens. Donker en duister vol intriges en mysteries. Je kent het ondertussen wel.

Doet denken aan: ‘Trapped’, ‘La Trêvetrêve’, ‘The Bridge’, ‘The Rain’

Waarom kijken: Scandinavische reeksen blijft intrigerend én steengoed gemaakt.

Waarom skippen: Het is altijd een grote investering om in het verhaal te raken, met veel moeilijke namen en karakters personages die op elkaar lijken.

Te bekijken vanaf 2 februari.

Ray Romano: Right Here, Around the Corner

Waar gaat het over: Ray Romano begon ooit als stand-upcomedian, maar groeide snel door met een succesvolle tv-carrière. Nu is hij terug in New York voor zijn eerste comedyspecial in 23 jaar!

Doet denken aan: De shows van Dave Chappelle, Hasan Minhaj, Jim Jefferies, Trevor Noah…

Waarom kijken: Romano leeft woont ondertussen al enkele decennia in Hollywood, ervaringen genoeg om een comedyshow rijkelijk mee te vullen.

Waarom skippen: Omdat een één van je voornemens voor 2019 was: ‘minder lachen’.

Te bekijken vanaf 5 februari.

High Flying Bird

Waar gaat het over: Sportfilm waarbij een makelaar een jonge basketballer probeert te lanceren, en tegelijk de macht wil verschuiven van de eigenaars naar de spelers.

Doet denken aan: ‘Jerry Maguire’, ‘Moneyball’, ‘The Fighter’

Waarom kijken: Van Steven Soderbergh! En da’s soms héél goed…

Waarom skippen: … maar soms ook héél slecht. Tussenin bestaat niet.

Te bekijken vanaf 8 februari.

ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke

Waar gaat het over: Op 33-jarige leeftijd werd Sam Cooke vermoord. Hij was een charmerijke soulzanger… éen een uitgesproken burgeractivist. Deze docu vertelt zijn verhaal.

Doet denken aan: De andere ReMastered-documentaires, met vorige maand nog ‘Massacre at the Stadium’ over de Chileense Bob Dylan: Victor Jara.

Waarom kijken: De vorige releases afleveringen kozen nooit voor sensatie en deze doet dat hopelijk ook niet.

Waarom skippen: Het is exact wat je denkt dat het is. Voel je niet veel interesse? Niet bijzonder geïntrigeerd? Dan is het niets voor jou.

Te bekijken vanaf 8 februari

¡Nailed It! México

Waar gaat het over: Een reality- kookshow voor de Mexicaanse markt. Drie amateurbakkers doen een gooi naar de eerste prijs van $10.000.

Doet denken aan: ‘MasterChef’, ‘The Final Table’, ‘Bake Off Vlaanderen’

Waarom kijken: Kookshows blijven ongelofelijk intrigerend. Bovendien inspireert de focus op de Mexicaanse keuken.

Waarom skippen: Er zijn al véél kookshows en je voelt geen enkele band met Mexico. Oh, en dat omgekeerde uitroepteken in de titel stoort je!

Te bekijken vanaf 8 februari

Dating Around

Waar gaat het over: Zes vrijgezellen doen een reeks blind dates. Het doel? Naakt in minder dan vijf uur de Mount Everest beklimmen op handen en voeten. Nee: de ware vinden, natuurlijk.

Doet denken aan: De server van Humo laat niet toe om hier alle andere datingprogramma’s op te sommen.

Waarom kijken: Omdat je eerst hoopt dat het misloopt en dan hoopt dat het goedkomt.

Waarom skippen: Het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ start binnenkort. Daar ga je al genoeg uren aan verspillen.

Te bekijken vanaf 14 februari

Laatste kans om te kijken op Netflix

Afscheid nemen is altijd moeilijk. Zéker als het om zo’n pak titels gaat. Een greep uit het aanbod dat de komende dagen van Netflix verdwijnt.

- 31 januari: ‘Alvin and the Chipmunks’, ‘Lift Me Up’, ‘Riddick’, ‘Lord of War’, ‘John Wick’, ‘You’re Next’, ‘Game Face’, ‘Broken City’, ‘I Am Your Father’, ‘Oorlogswinter’, ‘Prince and Me 2: The Royal Wedding’, ‘The Day After Tomorrow’ en ‘American Psycho’.

- 3 februari: ‘Hot Fuzz’, ‘The Kingdom’, ‘Charlie St. Cloud’, ‘Primal Secrets’ en ‘Fighting’.

Een volledig overzicht welke titels verschijnen op Netflix en welke films, series en documentaires gaan verdwijnen? Volg NetflixInBelgie.be