Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Nét voor de zon ons weer allemaal naar de terrasjes lokt, laat Netflix nog eens een straffe selectie films, serieus en docu’s op je los. ‘Waar moet ik in godsnaam beginnen?’ horen we je tot hier schreeuwen. Geen nood: Humo maakte een handig overzicht.

‘Dirty John’

Waar gaat het over: Zakenvrouw Debra ontdekt dat haar vriend John een professioneel oplichter is. En dat vindt ze toch niet ideaal.

Doet denken aan: ‘Unfaithful’, ‘Disturbia’, ‘Arlington Road’.

Waarom kijken: Dit waargebeurde verhaal is gebaseerd op de gelijknamige – en enorm succesvolle – podcast. De beste sinds ‘Serial’, voor de podcastkenners.

Waarom skippen: ’t Kan gevaarlijk zijn voor je eigen relatie. Is jóúw partner wel wie je denkt dat hij of zij is?

Te bekijken vanaf 14 februari.

‘Ken Jeong: You Complete Me, Ho’

Waar gaat het over: Ken Jeong ken je vooral (alleen?) als Mr. Chow uit de ‘The Hangover’-films. Dit is z’n eerste stand-upshow.

Doet denken aan: De shows van Dave Chappelle, Trevor Noah, Bill Burr…

Waarom kijken: Zowel Mr. Chow als z’n karakter Ben Chang in de serie ‘Community’ zijn hi-la-risch.

Waarom skippen: Een uitstekend komisch acteur is niet altijd een uitstekend comedian.

Te bekijken vanaf 14 februari.

‘Behind the Curve’

Waar gaat het over: De aarde is plat! Of dat beweren toch de mensen in deze documentaire.

Doet denken aan: De docu’s van Louis Theroux.

Waarom kijken: Omdat de aarde níét plat is.

Waarom skippen: Omdat je liever naar de gekwetste gezichten van de koppels in ‘Temptation Island’ kijkt.

Te bekijken vanaf 15 februari

‘The Umbrella Academy’

Waar gaat het over: Een nieuwe verfilming van een Dark Horse-comic, deze keer over kinderen met superkrachten die getraind werden om de wereld te redden.

Doet denken aan: ‘X-Men’, ‘Arrow’, ‘The Defenders’.

Waarom kijken: Geschreven door Gerard Way, de voormalige zanger van My Chemical Romance!

Waarom skippen: Hoe vaak kun je de wereld eigenlijk redden?

Te bekijken vanaf 15 februari.

‘The Dragon Prince’ – seizoen 2

Waar gaat het over: Twee prinses slaan de handen in elkaar met een elf die hen kwam doden. Samen gaan ze op avontuur om voor vrede te zorgen in hun land.

Doet denken aan: ‘Avatar: The Last Airbender’, dat van dezelfde makers is.

Waarom kijken: Deze animatieserie krijgt héél goede recensies van jong én oud.

Waarom skippen: Seizoen 1 kende storende problemen met de frame rate, maar die zouden nu verholpen zijn.

Te bekijken vanaf 15 februari.

‘Larry Charles’ Dangerous World of Comedy’

Waar gaat het over: Filmmaker Larry Charles reist de wereld rond op zoek naar humor en alles wat daarmee te maken heeft.

Doet denken aan: ‘Cooked’, ‘California Love’, de docu’s van Michael Moore.

Waarom kijken: In Charles’ cv staan onder andere ‘Seinfeld’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Borat’, ‘The Dictator’ en ‘Entourage’.

Waarom skippen: Omdat je bang bent dat-ie in België belandt en met Geert Hoste komt aandraven.

Te bekijken vanaf 15 februari.

‘The Story of Us with Morgan Freeman’

Waar gaat het over: Reeks van National Geographic over de mens. Hoe krachtig is de liefde? Wat is zo aantrekkelijk aan macht? En waarom voeren we zo vaak oorlog?

Doet denken aan: ‘The Story of God with Morgan Freeman’, zelfde concept maar dan over goden en religies.

Waarom kijken: De fantastische vertelstem van Morgan Freeman. Als hij voorleest, maakt het niet uit waarover het gaat.

Waarom skippen: Het thema klinkt zó vaag dat de antwoorden dat waarschijnlijk ook zijn.

Te bekijken vanaf 18 februari.

‘Chef’s Table’ – seizoen 6

Waar gaat het over: Bekroonde show waarvan elke aflevering focust op een topchef. We leren op een knap gefilmde manier zijn leven, visie en gerechten kennen.

Doet denken aan: ‘Top Chef’, ‘Ugly Delicious’, ‘The Mind of a Chef’.

Waarom kijken: De show slaagt er ongelofelijk goed in om je op 50 minuten een totaalbeeld van een topchef te geven.

Waarom skippen: Zijn ze na zes seizoenen ook bij hun zesde keuze van chefs beland?

Te bekijken vanaf 22 februari.

‘Suburra’ – seizoen 2

Waar gaat het over: De strijd om de macht tussen politici, misdadigers en het Vaticaan in een kuststadje nabij Rome.

Doet denken aan: ‘Narcos’, ‘House of Cards’, ‘Marseille’, ‘Gomorra’.

Waarom kijken: Aan het nieuwe seizoen van deze eerste Italiaanse Netflix Original is anderhalf jaar gewerkt. Het is dus niet snel-snel gemaakt.

Waarom skippen: Hoge verwachtingen zijn altijd gevaarlijk.

Te bekijken vanaf 22 februari.

Laatste kans om te kijken op Netflix

So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu!

Van deze titels neemt Netflix deze maand afscheid. Let op: niet alle verdwijningen worden even luid van de daken geschreeuwd, de lijst is dus niet exhaustief.

14 februari: ‘Big Momma’s House’, ‘The Ehrlich Brothers Show’ en ‘Little Fockers’

17 februari: ‘Man on a Ledge’, ‘Malavita’ en ‘Mortdecai’

