Gaat Apple Netflix kopen?

Had je 130.000 miljoen, wat zou jij dan doen? Sorry, Samson: Apple plant meer dan een feestje, de technologiereus zou jagen op een ander groot bedrijf. En één van de genoemde namen is… Netflix!

Dat klinkt waanzinnig. Is Netflix niet zelf megagroot en Dagobert Duck-rijk? Ja. Maar je hebt rijk en je hebt RIJK. De beurswaarde van Netflix is zo’n 149 miljard dollar. Die van Apple vloog in augustus van vorig jaar als eerste door de magische kaap van de 1.000 miljard dollar. Dat zijn twaalf nullen. Het opkopen van Netflix door Apple is dus geen pure fictie. Dat vraagt om een overzicht van de voor- en nadelen.

Apple koopt Netflix want…

De iPhone staat onder druk. Apple heeft dringend nood aan een nieuw topproduct. Iets waarmee ze niet alleen hun trouwe klanten overtuigen om opnieuw een half maandloon te spenderen aan wat-je-al-hebt-maar-toch-een-beetje-anders. Iets écht groot. De aankoop van Netflix heeft dezelfde impact als Shaquille O'Neal die naakt een misviering binnenwandelt: alle ogen zijn op jou gericht.

Apple wil ook relevant zijn in de entertainmentmarkt. Is het dan niet makkelijker om de grootste naam te kopen in plaats van een eigen alternatief uit te bouwen? Het zorg ook dat Apple niet zelf een massa (dure!) films en series moet maken. Bovendien blijft de drang om videocontent op onze smartphone en tablet te bekijken toenemen. Het is dus slim van Apple om hier zowel het medium als de boodschap in handen te hebben.

Een eigen streamingservice uitbouwen kost dus véél geld, maar ook veel tijd. Er heerst momenteel al enorm veel concurrentie tussen Netflix, Amazon Prime en Hulu. Binnenkort komt daar ook nog eens Disney bij die meteen een gigantische catalogus meebrengt. Kan Apple dan wel van nul beginnen? Maakt dat hen niet te lang te irrelevant?

Netflix is momenteel beschikbaar in 192 landen. En hoewel Apple een heel internationaal product is, kopen ze met de streaminggigant geen nicheproduct. Samen met Netflix kopen ze een portefeuille van zo’n 137 miljoen klanten die misschien ook wel interesse hebben in de andere producten van Apple…

De beurswaarde van Netflix bedraagt zo’n 149 miljard dollar. Dat is veel voor een bedrijf dat eigenlijk nog nooit winst heeft gemaakt en met een schuldenberg van 7 miljard dollar kampt. Die situatie beschreven we al eens eerder. Misschien is er toch iemand bij Netflix die met rode wangen zegt “ik vind nu cashen toch geen héél slecht idee…?”

Apple koopt Netflix niet want…

Op 25 maart wordt ‘Apple Video’ aangekondigd, hun eigen streamingservice. Dat bericht is recent gelekt. De lancering gebeurt in het gezelschap van ronkende namen zoals Reese Witherspoon, Steve Carell en Jennifer Aniston. Bovendien hebben ook Steven Spielberg, Damien Chazelle, M. Night Shyamalan en Chris Evans zich al verbonden om iets voor Apple Video te maken. Is het dan nog wel nodig om Netflix te kopen?

Apple heeft geen voorgeschiedenis van grote overnames. Vier jaar geleden maakte ze van Dr. Dre in één klap de rijkste rapper ooit door 3 miljard dollar te betalen voor de hoofdtelefoons van Beats. Meestal kiest het bedrijf voor een andere optie: eigen aandelen opkopen. Dat is saai, maar het creëert weinig risico én verhoogt de waarde voor aandeelhouders. En die laatste groep is vaak nóg belangrijker dan de klant.

De twaalf nullen beurswaarde waar we hierboven over spraken was een momentopname. Ondertussen is Apple alweer 30 procent van die waardering kwijt en moeten ze het ocharm doen met zo’n 810 miljard dollar. Kies je na zo’n dreun voor de aanval of net voor de verdediging?

Netflix is zoals gezegd 148 miljard dollar waard en heeft geen publieke interesse in een verkoop. Dat zorgt vaak dat de verkoper z’n bedrijf overwaardeert. En wanneer je over deze grootorde van bedragen spreekt… 20 procent extra is niet onwaarschijnlijk. Wij zouden zéker opletten wanneer Netflix een zekere Marc Coucke aanstelt om de verkoop te leiden.

Er zijn nog andere overnamekeuzes. Beurshuis JPMorgan bekeek recent de beste opties en vernoemt daarbij – naast Netflix – ook Sonos (speakerproducent, beurswaarde: 1,2 miljard dollar) en Activision Blizzard (spelletjesmaker, beurswaarde: 35 miljard dollar). Sonos zou mooi kunnen samenwerken met de muziekdienst Apple Music en concurreren met de Amazon Alexa en Google Home. Activision Blizzard telt dan weer zo’n 345 miljoen maandelijkse gebruikers en bezit toptitels zoals Call of Duty, Candy Crush en World of Warcraft.

Wat wordt het?

Netflix kopen of niet, over die vraag zal Tim Cook de volgende weken sowieso samenzitten met z’n raad van bestuur en adviseurs. De lancering van Apple Video lijkt te duiden op een ‘nee’, maar ze zouden evengoed naast elkaar kunnen starten om uiteindelijk samen te gaan.

Voor ons als klanten zou het overigens een verfrissende ontwikkeling zijn: niet wéér een nieuwe speler die met extra films en series komt aandraven, maar twee giganten die hun kwaliteiten bundelen en samen een nieuw kind op aarde zetten.