'De mol' start op 10 maart... zonder mol

(Bekijk onderaan dit artikel de eerste beelden van het nieuwe seizoen van 'De mol')

De Coster is ontspannen, haalt nog een kopje koffie, neemt alle tijd om aan de grote vergadertafel te gaan zitten. Dan toont het televisiescherm de nieuwe trailer. Binnenkort gaat de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘De mol’ van start… zonder mol.

‘We vereren het concept van ‘De mol’ bijna religieus,’ vertelt De Coster, die het programma dit jaar voor de vierde keer mag presenteren. ‘Het is zo’n helder en simpel concept – daar moet je niet aankomen.’

HUMO En toch hebben jullie besloten om het dit seizoen anders aan te pakken, en wel op vrij spectaculaire wijze: de saboteur wordt dit keer niet vooraf, maar pas in de loop van het spel aangewezen.

Gilles De Coster «In de eerste aflevering vindt een uitgebreide opdracht plaats, waarin de tien spelers als het ware aan een test worden onderworpen. Op basis daarvan wordt de mol gekozen, in het bijzijn van alle kijkers én de andere kandidaten. De kandidaten zelf weten in eerste instantie nog van niks. Ze komen aan op het vliegveld in de veronderstelling dat er een mol in hun midden is – en vervolgens blijkt dat helemaal niet het geval te zijn.»

HUMO Heeft dat veel invloed op het verloop van de reeks? Nu de mol zich niet voorbereiden.

De Coster «In de afgelopen seizoen gaven we de mollen al maanden van tevoren alle informatie die ze nodig hadden: wanneer welke opdracht plaats zou vinden, waar de camera’s zouden staan, hoeveel geld er te verdienen viel… Dit jaar weet de mol vandaag nog niet wat hij morgen moet gaan doen. Dat was niet zonder risico: tussen de opnames door moest de saboteur gebrieft worden, soms midden in de nacht, in gehorige hotelkamers. Heel spannend, maar volgens mij is het allemaal goed gegaan.»

HUMO Het decor dit jaar is voor het eerst in Azië, Vietnam om precies te zijn.

De Coster «Een heel dankbare locatie. Je krijgt een prachtig decor in de schoot geworpen, en bovendien zijn de spontane interacties met mensen die je niet begrijpt goud waard. Als je dit spel in Bokrijk zou spelen zou het toch een minder programma opleveren. Toch bleek zelfs Zuidoost-Azië soms dichterbij dan je zou verwachten: toen we op een dag stonden te filmen hoorde ik opeens achter mij: “Zeg, da’s godverdikke ‘De mol’!” Toen bleek ik herkend te zijn door een koppel uit de Kempen. Ik heb maar gezegd dat ik op vakantie was – terwijl twintig meter verder vier cameraploegen stonden.»

HUMO Zou je nooit graag met de deelnemers willen ruilen.

De Coster «Natuurlijk mogen die allemaal toffe dingen doen, maar ik zou niet graag elke ochtend opstaan met de gedachte: wat gaat het vandaag weer zijn? Bovendien zou ik een heel slechte kandidaat zijn: voordat ik ‘De mol’ presenteerde, zat ik er als kijker altijd compleet naast. Mijn mol ging er steeds aan het einde van de aflevering uit, elke week opnieuw. Nee, laat mij de poppenspeler maar zijn.»

'De mol', VIER, zondag 10 maart.