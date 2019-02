Elodie Ouédraogo: 'De creativiteit heeft mijn zoon duidelijk van zijn vader. Zijn enthousiasme gelukkig van mij

Weekends zijn weggelegd voor de familie. Een vrije dag brengt Elodie Ouédraogo het liefst met haar gezin door. Maar voor ons wil ze op deze koude zondagochtend een ­uitzondering maken. En als moeder een interview doet, maken Jeroom Snelders en zoontje Remus zich uit de voeten. We kruisen elkaar op straat. 'Bel maar aan. Ze is bijna klaar.' Als de deur openvliegt, volgen meteen excuses van Elodie. Breed lachend, dat wel. 'Sorry, ik wist niet meer hoe laat we hadden afgesproken. Ik moet mijn tanden nog ­poetsen.' Wat later volgt nog een verontschuldiging. 'Niet te hard kijken. Jeroom heeft vanmorgen nog snel gestofzuigd, maar er zal hier en daar nog wel iets liggen. En we hadden echt geen tijd meer om die tafel op te ruimen.'



Het is zo’n schaamhoekje vol prullen, zoals elke Vlaamse woonkamer er een heeft. De papieren liggen hoog gestapeld en je vindt er ongetwijfeld een schaar, elastiekjes of nieuwe batterijen tussen. Het huis aan de voet van de Vlaams-Brabantse Kesselberg ademt gezelligheid. Tientallen tekeningen van de kleine Remus sieren al twee muren van de woonkamer. Op het tapijt staan een piratenschip, middeleeuws kasteel en dinosaurus. Buiten ligt een feestslinger met vlagjes, half op de grond en half op de bank. Een restant van feestelijke dagen tijdens lang vervlogen zomeravonden. Het zet meteen de toon. Vlagjes weghalen? Nee, hoor. Het leven van Ouédraogo is een ratrace.

'Jeroom ziet de stress in mijn ogen als een artikel niet verkoopt of ik het even niet meer zie zitten. Dan zegt hij: maar allez, Elo, vroeger was jij zo chill' Elodie Ouédraogo

'Dat kan niet anders met twee voltijdse jobs.' Elodie combineert tv-werk bij Woestijnvis – straks presenteert ze samen met voormalig ‘De Mol’-winnaar Gilles Van Bouwel bijvoorbeeld ‘Café De Mol’ – met haar eigen sportmerk 42/54, dat ze samen met Olivia Borlée uit de grond stampte. De naam verwijst naar de tijd waarmee de estafetteploeg goud haalde op de Olympische Spelen in Peking. 'Ondertussen is ook de nieuwe collectie in verkoop gegaan. We ontwerpen alles zelf. Nu moeten aankopers overal ter wereld beslissen welke stuks ze in hun aanbod willen opnemen. Stresserend, want het blijft zoeken voor ons. Maar die eerste wilde cowboyjaren van trial-and-error zijn heerlijk.'