Temptationwatch, aflevering 3: zo beschaafd als een beschimmeld bord spaghetti!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

De derde aflevering trekt zich kreunend op gang, en we verwachten zoals elk jaar geen énkele vorm van entertainment tot pakweg de zesde episode van deze ellende. Ach, gelukkig zijn we ongeveer even snel tevreden als een student die ganser dagen Cara-pils naar binnen giet. Als er maar tranen van onschuldige, naïeve deelnemers aan te pas komen, toch? Wij bergen ons mededogen alvast op met het excuus dat de kandidaten wel dégelijk een contract hebben getekend om al hun waardigheid af te geven in ruil voor een gratis vakantie.

Intussen mogen we er donder op zeggen dat ons zielenheil finaal verspeeld is door wéér maar eens een vol seizoen van deze bagger te doorploeteren. Eerlijk, zet een arsenaal camera's in Satans favoriete helleput en het resultaat zal er ongeveer uitzien als 'Temptation Island' - en toch: awoert! Méér marginale opmerkingen! Méér redevoeringen over klimop! Méér geruïneerde reputaties van achttienjarigen! Méér relaties die vernietigd worden door onethische psychologische manipulatie!

Pluspunt is wel dat het ook een makkelijke én goedkope manier is om een zo ranzig mogelijk programma te maken: vergelijk het maar met een bord spaghetti laten beschimmelen totdat er vanzelf wel iets uitkomt - iets dat lijkt op beschaving, maar het toch niet helemaal is.

Desalniettemin zien we prachtige pogingen om de middeleeuwse ridderlijke versierkunst weer tot leven te wekken in het Jaar des Heeren 2019. Zo wil Gaetan meteen een ontbijt op bed brengen, maar staat hij knullig voor Laura's gesloten slaapkamerdeur. Nu ja, ontbijt is een groot woord voor twee sinaasappels, een banaan, fruitsap, en warempel een krop sla - voor zo'n misbaksel doen wij onze deur ook op slot, nondedju. Giovanni, ultra-stereotype Italiaan van dienst, wil bij de massage vooral in Laura's vlees kneden zoals in een pizza -als wij een vrouw het hof willen maken, behandelen we haar beenvlees ook steeds als rauw deeg! That's amore, inderdaad.

Tegelijk is Jaimy, de twintig jaar oudere versie van Lil Kleine met een nóg groter drankprobleem, zo opdringerig dat Milou, het arme saapje,de derde avond wenend in bed beëindigt. Al in aflevering drie een meisje doen bleiten als een defecte fontein, Jaimy? Proficiat! U maakt dit aardse tranendal nóg wat minder draaglijk.

Bij de mannelijke koppelhelften zien we dat Roger en Morgan zichzelf in quarantaine plaatsen door zo weinig mogelijk te spreken met de verleidsters in kwestie. Zedige afstanden, jongeheren!

We kunnen hun kuise strategie eigenlijk enkel toejuichen, want verstandig is het wél - toevallig onlangs uw voet opengereten aan een roestige spijker? Gebeten door een fluorescerend insect dat zich verborg in de zompige bodem van het Amazonewoud? Gegorgeld met een waterplas in een middeleeuws dorp tijdens de hoogdagen van de Zwarte Dood? Gefeliciteerd, dan hoeft u minder voor uw gezondheid te vrezen dan bij een verblijf op dit verleidingseiland!

Aan die strategie kan Heikki (of was het Haiku?) trouwens nog een stevig puntje zuigen, want die meneer is zelfs al in aflevering drie op jacht naar een groenbladige verleidster om mee te gritsen op zijn crossmotor en vroemend in de avondzon te verdwijnen. Dat belooft niet veel goeds, denken wij zo.

Sidney (we voelen trouwens plots de onweerstaanbare drang om onze kinderen te hernoemen naar Canberra, Perth, of Melbourne) voelt intussen de bui al hangen, want voor de ontmoeting met de verleiders gebruikt hij genoeg deodorant om een middelgroot dwergkonijn te vergassen - ongetwijfeld om de geur van zijn angstzweet te verhullen. Zijn vriendin Demi houdt het nochtans kosjer, want Timone (zónder Pumbaa) komt bij de massage niet verder dan een scrub van Demi's armen. Schuurpapier lijkt alvast een efficiënte manier om een dame in uw bed te krijgen; wie heeft er in 2019 eigenlijk nog huidcellen nodig?

Meest hilarische dan wel zieligste kemel van de avond: Sidney loopt als een straalbezopen golden retriever achter de verleidsters aan, terwijl zij hém ontlopen. Het vraagt een speciaal soort onbekwaamheid om mensen wiens enige taak het is om u in bed te krijgen, tóch af te stoten door te clingy te zijn.

Wat een weelde aan mogelijke rampen! De klimaatopwarming is er niks tegen. Volgende aflevering komt het eerste kampvuur eraan, en wij houden ons koude, dode hart al vast.