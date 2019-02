Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Nét voor de zon ons weer allemaal naar de terrasjes lokt, laat Netflix nog eens een straffe selectie films, serieus en docu’s op je los. ‘Waar moet ik in godsnaam beginnen?’ horen we je tot hier schreeuwen. Geen nood: Humo maakte een handig overzicht.

'The Boy Who Harnessed the Wind'

Waar gaat het over: Het waargebeurde verhaal van William Kamkwamba, een 13-jarige jongen uit Malawi die z’n dorp voor een hongersnood behoedde.

Doet denken aan: Het gelijknamige boek van Kamkwamba en Bryan Mealer waarop het gebaseerd is.

Waarom kijken: Eén van dé hits op het Sundance-festival van vorige maand.

Waarom skippen: Het verhaal is voorspelbaar, dus enkel een aanrader als je van dit soort films houdt. De oplossing staat bovendien al in de titel.

Te bekijken vanaf 1 maart.

'Transformers: The Last Knight'

Waar gaat het over: De wereld is in gevaar omdat de ene meute robots haar wil vernietigen en de andere dat wil voorkomen.

Doet denken aan: De andere films uit de ‘Transformers’-franchise, maar ook aan ‘Godzilla’, ‘Pacific Rim’, etc.

Waarom kijken: Je houdt van explosies en spektakel en wilt zien hoe luid je tv écht kan.

Waarom skippen: Je hebt jezelf per ongeluk de vraag ‘Waarom doen ze dat eigenlijk?’ gesteld en kunt nu niet meer van de film genieten.

Te bekijken vanaf 1 maart.

'The Avengers'

Waar gaat het over: Iron Man, The Incredible Hulk, Thor en Captain America moeten de wereld beschermen tegen Loki, de god van de chaos.

Doet denken aan: Alle andere Marvel-films.

Waarom kijken: Hiermee begon het allemaal in 2012. Het bombastische slotstuk van deze saga heet ‘Avengers: Endgame’ en komt in april in de zalen.

Waarom skippen: Als je deze nog niet hebt gezien, dan boeit de superheldenwereld jou niet echt.

Te bekijken vanaf 1 maart.

'Minions'

Waar gaat het over: Het verhaal van de gele minions die op zoek gaan naar een kwaadaardige meester om te dienen.

Doet denken aan: ‘Despicable Me’ en ‘Despicable Me 2’.

Waarom kijken: Je vond dat de minions veel te weinig in beeld kwamen in die twee films.

Waarom skippen: 90 minuten minions is lang. Bovendien heb je gisteren te veel gedronken en zal het gibberish-taaltje van de minions niet helpen.

Te bekijken vanaf 4 maart.

'Secret City seizoen 2'

Waar gaat het over: Politieke thrillerserie waarbij een journalist in een internationaal web van intriges belandt.

Doet denken aan: ‘House of Cards’ en ‘Homeland’.

Waarom kijken: De laatste seizoenen van ‘House of Cards’ en ‘Homeland’ waren opvallend minder goed en je hebt zin in een nieuw verhaal.

Waarom skippen: als je seizoen 1 niet hebt gezien, dan zou je toch beter daarmee beginnen…

Te bekijken vanaf 6 maart.

'The Order'

Waar gaat het over: Een eerstejaarsstudent aan de universiteit komt terecht in een geheim genootschap waar een levensgevaarlijk spel wordt gespeeld.

Doet denken aan: ‘The Vampire Diaries’, ‘Van Helsing’.

Waarom kijken: Het klinkt als een fris supernatural verhaal dat – op z’n Netflix – veel doelgroepen tegelijk kan bekoren.

Waarom skippen: Series in een schoolomgeving lopen altijd het gevaar té ‘American Pie’ te worden.

Te bekijken vanaf 7 maart.

'After Life'

Waar gaat het over: Nadat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd, beslist een man de wereld te straffen door alles te zeggen en te doen wat hij wil.

Doet denken aan: ‘Derek’, ‘The Office’.

Waarom kijken: Omdat die man… Ricky Gervais is! Hij bedacht ‘After Life’ en speelt de hoofdrol.

Waarom skippen: ‘Special Correspondents’, de vorige Netflix-creatie van Gervais, was écht niet goed.

Te bekijken vanaf 8 maart.

'Formula 1: Drive to Survive'

Waar gaat het over: Spendeer 10 uur achter de schermen bij de snelste racewedstrijden ter wereld.

Doet denken aan: ‘Senna’, ‘On Any Sunday’, ‘Idris Elba: King of Speed’.

Waarom kijken: Netflix kreeg veel meer toegang en inkijk dan de Formule 1 meestal toelaat.

Waarom skippen: pr-bureaus voorkomen vaak dat belangrijke mensen écht zeggen wat ze denken.

Te bekijken vanaf 8 maart.

'Walk. Ride. Rodeo'

Waar gaat het over: Rodeotalent Amberley Snyder raakt bij een ongeval verlamd vanaf haar middel.

Doet denken aan: ‘Stronger’, ‘Ray’.

Waarom kijken: Je houdt van films waarin obstakels worden overwonnen – of je houdt gewoon van paarden.

Waarom skippen: Je houdt niet van paarden.

Te bekijken vanaf 8 maart

Laatste kans om te kijken op Netflix

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor de films, series en documentaires hieronder is het afscheid nabij. Snel bekijken is dus de boodschap!

27 februari: ‘Hitler’s Bodyguard’ (1 seizoen), ‘1000 Ways to Die’ (1 seizoen), ‘Hans Teeuwen: Spiksplinter’, ‘Theo Maassen: Met Alle Respect’.

28 februari: ‘Nymphs’ (1 seizoen), ‘Shutter’, ‘Brick’, ‘Fearless’, ‘Safe’, ‘We Are Not Alone’, ‘The Dark Horse’, ‘Insidious’, ‘Still Alice’, ‘Dear White People’, ‘Oasis: Supersonic’, ‘Going Clear: Scientology & Prison of Belief’.

3 maart: ‘Parrot Heads’. 8 maart: ‘Lockup: Extended Stay’ (1 seizoen).

Een volledig overzicht welke titels verschijnen op Netflix en welke films, series en documentaires gaan verdwijnen? Volg NetflixInBelgie.be