Het doek valt voor 'Van Gils & Gasten': herbeleef de meest memorabele momenten

Wat een roemrijk afscheid had moeten worden, wordt overschaduwd door de negativiteit die sinds enkele maanden rond het programma heerst. Maar daar doen wij niet aan mee: in plaats daarvan schotelen we u de meest gedenkwaardige televisiefragmenten voor uit vier jaar ‘Van Gils & Gasten’. U weet wel: van ’t soort die u in ‘Gert Late Night’, om maar een programma te noemen, niet zult tegenkomen.

Nummer één zal wellicht nog vers in het geheugen zitten: Tom Lenaerts die een duo bikkelende politici met enkele oneliners op hun plaats zette. Naar aanleiding van een stemming in het parlement over het veelbesproken migratiepact nodigde Van Gils N-VA’er Peter De Roover en Groen-fractieleider Kristof Calvo uit, die elkaar stevig in de haren vlogen. Enter Tom Lenaerts:

Een ander conflict dat de gemoederen beroerde, zal misschien al verder in uw cerebrale cortex weggestopt zitten. Kookboekgoeroe’s Pascale Naessens en Sandra Bekkari vochten hun koolhydratenoorlog live op televisie uit, onder toeziend oog van een geamuseerde Kim Clijsters. Het gekat van beide dames levert hun twee jaar later een welverdiende plaats in deze lijst op:

‘Van Gils & Gasten’ was uiteraard niet enkel een kweekvijver voor stevige discussies. Even talrijk zijn de momenten waarop de kijker getrakteerd werd op een portie hartverwarming of zelfs een traan moest wegpinken. Dat was zeker het geval toen Bart Peeters, samen met een 22-koppig koor, een ode bracht aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem, exact één jaar na de tragische gebeurtenissen.

Ook hartverwarmend, maar dan in een heel andere categorie, was de passage van Ingeborg in ‘Van Gils en Gasten’. Dankzij haar oeverloos enthousiasme wist ze Van Gils, zijn gasten en het voltallige publiek mee te krijgen in een levensoverstijgende versie van ‘Gratitude’. Het fragment leverde talloze parodies op, en lanceerde Ingeborg in het studentenfuivencircuit.

In het begin van dit artikel beloofden we om negativiteit achterwege te laten, maar dat was een flagrante leugen. Onze excuses daarvoor. Dit veelbesproken fragment uit ‘Van Gils & Gasten’ was voor veel critici een aanleiding om hun Twitter-gal te spuien, en daar gaf Lieven Van Gils alle reden toe. Acteur Sam Louwyck was te gast, nadat hij voor de vierde keer veroordeeld werd voor rijden onder invloed. Nadat hij gewag maakte van ‘een heksenjacht’, lieten zowel Van Gils als politierechter Kathleen Stinckens schromelijk na om de acteur hardhandig terecht te wijzen.

Ook dit laatste fragment kon niet ontbreken, maar leverde Lieven Van Gils een spervuur aan bijtende spot op. Niet enkel Twitter-trollen, maar ook mediafiguren met naam en faam konden het niet laten om publiekelijk te facepalmen na het aanschouwen van deze poging tot satire. Aanleiding: een video van de Britse talkshowhost John Oliver die België viseerde in een, in tegenstelling tot Van Gils geslaagde, satirische sketch. Van Gils liet zich daarop overhalen om deze parel de wereld in te sturen: