Nostalgie alom: 'W817' krijgt na 20 jaar een vervolg op het witte doek

Een gevuld Sportpaleis voor de verjaardagsshow van Ketnet toonde aan dat nostalgie verkoopt. Ook de acteurs van ‘W817’ tekende present aldaar, en het idee voor een vervolg op de populaire Ketnet-reeks was gelanceerd. De geruchtenmolen sprak ook over een theatertour, maar nu is het officieel: Birgit, Akke, Tom, Steve, Zoë, Carlo en Jasmijn zijn weldra te bezichtingen in uw dichtstbijzijnde cinemazaal.

Dat verklapte acteur Danny Timmermans in de podcast ‘Akkerdjie!’ van Radio 2-presentator Harald Scheerlinck: ‘Veel jongeren van toen hebben intussen kinderen die zelf naar de heruitzendingen kijken. We vonden dat we daar iets mee moesten doen’, aldus Timmermans. ‘Het is beslist: we gaan een film maken met zoveel mogelijk mensen van de ploeg van toen. De hele cast, maar ook dezelfde regisseur en schrijvers.’

'We hebben hier veel goesting in, maar het is nog lang niet zeker of we dit plaatje rond krijgen. We gaan verder met onze zoektocht om dit mogelijk te maken.' Indien alles volgens plan verloopt, komt de film in 2020 in de zalen.

‘Momenteel zitten we in een heel vroege fase, maar de verhaallijnen van de scenaristen staan al vrij ver. Meer ga ik daar nog niet over verklappen’, lacht de acteur. ‘Het wordt ‘W817’, maar dan 20 jaar later. We gaan niet plots doen alsof er niets gebeurd is terwijl we er allemaal een stuk ouder uitzien.’