Temptationwatch, aflevering 5: de ultieme concentratieoefening!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Lonken daar weer kreun- en donderslag-geluidseffecten aan de horizon? Spelen daar weer vlezige, ontblote uitsteeksels over ons netvlies? Inderdaad, de zeikerij van 'Temptation Island' is weer begonnen aan haar wekelijkse roofbouw op onze breincellen.

Het eerste kampvuur heeft duidelijk heel wat etterende emotionele wonden opengepeuterd bij onze vrienden, want hun reacties zijn, euh, heftiger dan u van een emotioneel stabiel persoon zou mogen verwachten. Heikki is razend om de 'rotte koppen' van de verleiders die op zijn nochtans welwillende Milou azen, en laat zich ironisch genoeg langzaam verleiden door, godbetert, de achttienjarige Ayleen - juist ja, de minst verstaanbare vrouw van de lage landen. Sidney gaat héél volwassen om met de situatie: hij wil een dildo in Timones roerbakeinde duwen.

Roger en Morgan gaan naar goede gewoonte weer slapen vooraleer het feestje echt begint, en bewijzen andermaal dat minstens de helft van de deelnemers dit jaar té verstandig is. Met kandidaten die wél genoeg hersencellen hebben om hun eigen achtersteven af te vegen, maakt men geen interessant programma - al een geluk dat Sidney en Heikki dat ruimschoots compenseren.

Wat ons betreft is het hoog tijd dat 'Temptation Island' zichzelf gaat rebranden naar een concentratieoefening, in plaats van zich voor te doen als een sociaal experiment over liefde en relaties. Meest van al gaat dit programma over onze collectieve aandachtspanne: hoe lang kunnen we aan het scherm gekluisterd blijven zonder dat er iets noemenswaardigs gebeurt? We zitten inmiddels al een paar afleveringen ver, en dit hele spellement is intussen een brommer die enkel op benzinedampen rijdt of een Tesla die louter op de alcoholische adem van Elon Musk voortsputtert. Het teert vooral op de belofte van drama - het potentieel - dan op wat er effectief gebeurt.

Maar goed, back to business, hoe flets die ook moge zijn. De vrouwelijke verleidsters verkleden zich als konijntjes - lees: lopen in bikini maar dan met een konijnenstaart en -oren. De heren krijgen een waterpistool waar u in het derde leerjaar de halve straat jaloers mee kon maken, en moeten de vrouwtjes om ter meest besproeien. Voor alle kinderachtige dubbelzinnigheden daaromtrent moet u bij Heikki zijn, misschien wel de minst volwassene vierentwintigjarige die we ooit gezien hebben. Al was onze vriend Tim met zijn dertig lentes vorig jaar nog wel enkele trappen verder.

Trouwens: is het niet een kléin tikje stereotyperend dat er telkens ‘O Sole Mio’-achtige muziek speelt wanneer Giorgio zijn beste, meest gebronsde verleidersbeentje voorzet? Dat lijkt ons ongeveer even bizar als ‘Tunak Tunak Tun’ spelen telkens wanneer een Indische deelnemer in beeld komt. Maar goed, onze Gio spreekt ook enkel over spaghetti en zijn temperament, dus qua stereotypering doet hij zelf ook zijn duit in het zakje.

Mogelijk even affronterend is het feit dat diezelfde Giorgio een romantisch diner voorbereid had voor Laura, maar die lieve meid zegt enkel dat ze dat liever met haar vriend Roger zou doen. Van tact gesproken!

Rodanya heeft duidelijk geen ervaring met surfen, peddelen, of misschien met zeeën in het algemeen, want ze slaagt erin om haar voet compleet te verhakselen door in stilstand van haar plank te vallen.

Dat doet ons trouwens denken aan de speedboot-date tussen Leon en Sofie in de vierde aflevering van het tweede seizoen van 'Temptation Island' in 2003; zij haalden eveneens hun pootjes open aan de zeebodem, met als resultaat een tripje naar het ziekenhuis. Ziezo, onze encyclopedische kennis over Temptation komt weer eens van pas! Dit programma is echt geen obsessie voor ons. Echt niet. Check het hier zelf rond 25:20.

Vooruit, weer een aflevering overleefd! Hopelijk gebeurt er in de volgende ook wat meer, want aan dit tempo kunnen we evengoed gaan kijken hoe snel het gras in onze verwilderde achtertuin groeit - qua entertainmentwaarde zitten we dan ongeveer in dezelfde categorie.