Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Laatste kans om te kijken op Netflix

Nadat Netflix eerder deze maand o.a. de Milleniumfilms verwijderde, neemt ze de volgende dagen afscheid van enorm veel series. Het zijn vooral titels van BBC die de catalogus verlaten. Ook in 2016 en 2017 verdwenen telkens in bulk tal van programma’s gemaakt door de Britse omroep.

23 maart: ' Barbapapa' (2 seizoenen).

28 maart: 'Fresh Meat' (4 seizoenen).

29 maart: ' Real Life Wife Swap' (1 seizoen), ' Curious and Unusual Deaths' (1 seizoen), 'The Mind of Murderer' (2 seizoenen), 'Secrets Of The Earth', 'Addicted To Food' en 'America Unplugged'.

30 maart: ' The Real Ghostbusters' (5 seizoenen), 'Party of Five' (6 seizoenen), 'House of Cards' (BBC) (3 seizoenen), ' Planet Earth: The Complete Collection' , ' Doctor Who' (seizoen 5-10), ' Top Gear' (5 seizoenen), 'The Paradise' (2 seizoenen) en 'The Client List' (2 seizoenen), 'Frozen Planet' .

31 maart: 'The Americans' (5 seizoenen)

Volledig overzicht op Netflixinbelgie.be

Nieuwe releases:

'Love, Death & Robots'

Waar gaat het over: 18 korte animatiefilms in allerlei verschillende stijlen, van sciencefiction tot horror, van fantasy tot komedie.

Doet denken aan: ‘The Animatrix’, ‘Robot Carnival’ en veel anime-films

Waarom kijken: De producers van de serie zijn topregisseur David Fincher (‘Fight Club’) en Tim Miller (‘Deadpool’).

Waarom skippen: Je gaat snel weten of het iets voor jou is of niet… You’ll love it or you’ll hate it .

Te bekijken vanaf 15 maart.

'Turn Up Charlie' seizoen 1

Waar gaat het over: Een Britse komische reeks van en met Idris Elba over een eeuwige bachelor die babysit op een bekend kind met een uitgesproken mening.

Doet denken aan: ‘Bridget Jones’, ‘Babysitting’, ‘The Unbreakable Kimmy Schmidt’.

Waarom kijken: Elba is een heel goed acteur met tal van succesvolle films op zijn cv.

Waarom skippen: 8 afleveringen van een half uur. Een bewuste keuze of hadden ze écht niets meer te vertellen?

Te bekijken vanaf 15 maart.

'Queer Eye' seizoen 3

Waar gaat het over: Een team van homoseksuele mannen zorgt voor een makeover (hier: ‘make better’) van een heteroseksuele man. Dat gaat van kledingkeuze tot advies voor z’n kapsel, baard, voeding…

Doet denken aan: ‘Queer Eye for the Straight Guy’, de reeks uit 2003 waarop deze is gebaseerd. Het heeft ook een hoog Jani-gehalte.

Waarom kijken: Als het concept je prikkelt, dan is het 100% wat je hoopt dat het is.

Waarom skippen: Het heeft alle ingrediënten om voor héél vermoeiende tv te zorgen.

Te bekijken vanaf 15 maart.

'Amy Schumer Growing'

Waar gaat het over: De nieuwe stand-upspecial van actrice en comédienne Amy Schumer.

Doet denken aan: Haar vorige stand-ups, maar ook de shows van Natasha Leggero en Iliza Shlesinger.

Waarom kijken: De comedyscène blijft toch een mannenwereld… Onterecht, zo bewijst Amy Schumer opnieuw.

Waarom skippen: De thema’s van de show (huwelijk, kinderen, vooroordelen) hebben we al vaker gezien.

Te bekijken vanaf 19 maart.

'Wonder Woman'

Waar gaat het over: Een superheldenfilm gebaseerd op het bekende personage van DC Comics. Diana is een prinses van de Amazonen en komt na de crash van een piloot op haar eiland te midden van de Eerste Wereldoorlog terecht.

Doet denken aan: ‘Thor’, ‘The Avengers’, ‘Black Panther’.

Waarom kijken: Naast een straffe Gal Gadot in de hoofdrol, zit er ook een straffe vrouw in de regiestoel: Patty Jenkins! Zij zorgen samen voor veel female power en een wat atypische superheldenfilm.

Waarom skippen: Op zich komt het altijd op hetzelfde neer, niet?

Te bekijken vanaf 28 maart.

'The Highwaymen'

Waar gaat het over: Het verhaal van Bonnie en Clyde, maar vanuit het standpunt van twee politieagenten.

Doet denken aan: ‘True Detective’, ‘The Fugitive’, ‘Mindhunter’.

Waarom kijken: Topacteurs Kevin Costner en Woody Harrelson spelen de agenten en dat zorgt voor veel vuurwerk.

Waarom skippen: Is deze kant van het verhaal boeiender dan die van de bad guys?

Te bekijken vanaf 29 maart.

'The Legend Of Cocaine Island'

Waar gaat het over: Documentaire over de zoektocht naar een verloren hoeveel cocaïne ter waarde van 2 miljoen dollar.

Doet denken aan: Een mix van een reisprogramma en ‘Narcos’

Waarom kijken: Het doel van de makers was niet om een docu te maken, maar wel “a big fat, entertaining movie”. Dat klinkt goed!

Waarom skippen: Het plan van hierboven kan het geheel doen overslaan in te veel sensatie.

Te bekijken vanaf 29 maart.

'Baby Driver'

Waar gaat het over: Baby bestuurt vluchtauto’s voor misdadigers en luistert daarbij naar muziek om zijn gehoorproblemen te counteren.

Doet denken aan: ‘Drive’, ‘The Italian Job’ en ‘Hot Fuzz’.

Waarom kijken: De montage verdient vijf sterren en laat je meeracen terwijl je hoofd schudt op topschijven zoals ‘Radar Love’, ‘Easy’, ‘Tequila’ en ‘Harlem Shuffle’.

Waarom skippen: Het is een van de laatste (grote) rollen van Kevin Spacey…

Te bekijken vanaf 31 maart.

Een volledig overzicht welke titels verschijnen op Netflix en welke films, series en documentaires gaan verdwijnen? Volg NetflixInBelgie.be