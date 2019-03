Temptationwatch, aflevering 6: Het meest slaapverwekkende karaokeprogramma ooit!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Uw slaappillen ergens kwijtgespeeld? Last van jengelende kinderen die maar niet naar bed willen? Nood aan een nieuwe soundtrack voor uw meditatieoefeningen? Vrees niet, 'Temptation Island' biedt soelaas!

De massagesalons en sauna's aller lande draaien geen Peruviaanse panfluitmuziek, Mongoolse keelzangen of andere rustgevende klanken meer om hun klanten zoetjes in slaap te wiegen - ze zetten gewoon deze aflevering van 'Temptation Island' op.

We hebben immers de grootste moeite om niet spontaan in te dommelen bij de serene maar ongemakkelijke stiltes in de gesprekken tussen de dames en de verleiders, het oeverloos gegaap van Laura en Roger (overigens de meest huismussige twintigers ter wereld), en de zwoele junglemuziek die te pas en te onpas onze trommelvliezen streelt. Voor de rest gebeurt er ook helemaal niets; er zit zowaar meer spanning in een reisbrochure voor Vaticaanstad

Maar soit, wij zijn zelf verplicht om te kijken naar dit gedrocht op straffe van zweepslagen, dus we hebben 'A Clockwork Orange'-gewijs onze ogen laten opensperren met ijzeren haken en ons voor de buis geïnstalleerd. Hopelijk jaagt het tweede kampvuur een beetje leven in deze lege huls, want we kunnen zo onderhand wel onze eigen nagels opvreten van pure verveling. De koppelhelften krijgen immers totaal uit de context gehaalde beelden van elkaar te zien, en dat kan ervoor zorgen dat er iemand totaal over de schreef gaat.

Dat blijkt ijdele hoop, want niemand heeft ook maar de kleinste misstap begaan. Deze aflevering is ongeveer zo aangenaam als onze hersenen uit onze schedelpan lepelen en het geheel in een frituurketel droppen.

Intussen wint Danicio wel de prijs voor meest massieve gluiperd: als een bronstige en wanhopige buffel kruipt hij bij Milou in bed zonder dat zij dat wil. Hij fluistert ook zoetgevooisde woordjes in haar oren: ‘Je hebt zo’n heerlijk figuur!' Wat een Shakespeare, een Baudelaire, een Neruda!

Naast het feit dat hij zijn kansen heeft verspeeld bij Rodanya, is dit ook vooral verontrustend - als hij dit al voor de camera doet, willen we niet weten wat hij zonder toezicht uitspookt. Puike montage wel, want we zien beelden van Danicio die voor de camera staat te flexen en luchtboksen terwijl op de achtergrond ‘People are Strange’ van The Doors speelt. Accuraat.

Voor de rest gebeurde er eigenlijk niets - we beginnen ons toch vragen te stellen of een programma het nog verdient om uitgezonden te worden als het interessantste moment niets meer is dan Sidney die tegen zichzelf praat.

Ja, het enige leuke aan deze aflevering was een doodgewone mens die dronken en met een zonneslag aan het zwembad zit te raaskallen en als klap op de vuurpijl ook nog eens een rap improviseert. Hij filosofeert over een kikker, of 'een grote kale pad' (zijn er dan harige padden?), die vrij en zorgeloos is: 'Die kikker is free, hij kan alle kanten op waar-ie heen wil.' Een mooie metafoor voor Sidneys huidige situatie of gewoon een poging tot existentialistische filosofie?

Verleidster Demi komt tussendoor ook nog luisteren naar dit prachtige absurde hoorspel, maar ook zij moet al snel de duimen leggen voor Klaas Vaak door Sidneys gezaag over zijn vriendin - wij stonden ook op het punt te gaan slapen, totdat onze vriend een prachtige, Drake-eske ode aan het leven te berde bracht. Ronduit legendarisch:

'Ik zit hier op een stoeltje maar ik weet niet wat ik moet doen

maar ik kan niet slapen maar ik ben geen oen

en ik ben nog niet moe daarom zit ik hier op deze stoel

maar ik kan niet praten want ik weet niets te zeggen

en ik praat alleen maar poep maar dat is niet waar want ik

re te te

en ik ben nog niet klaar en ik vind het best raar

hoor alleen maar rare dingen maar ik ben niet raar.'

Zoete dromen, lieve vrienden!