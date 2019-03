De Europese primeur 'Instaverliefd': 'Je kunt onze serie op het toilet bekijken'

Jonge tieners ploffen steeds minder vaak in de zetel neer om tv te kijken. Productiehuis Eyeworks probeert hen nu aan te spreken met de gloednieuwe serie ‘ Instaverliefd ’, die je alleen via Instagram kunt bekijken – een primeur voor Europa.

(Bekijk onderaan de trailer van 'Instaverliefd')

Via stories, beeldverhalen die na 24 uur verdwijnen, volgen we vier jongeren die een wedstrijdje daten houden. Het bewijsmateriaal van hun dates – extra punten als de date ros is! – verzamelen ze op een gemeenschappelijke Instagram-account. Daar kan de kijker meegluren.

Regisseur is Senne Dehandschutter, bekend van ‘Vaneigens’, en de cast bestaat uit Ketnet-gezichten Naomi Janssens, Sarah Mouhamou en Thijs Antonneau, en de immens populaire YouTuber Rayan Aghassaiy, alias ‘Unagize’. Ook Kom op tegen Kanker is betrokken bij de serie: wie goed oplet, zal merken dat de serie jongeren duidelijk probeert te maken dat roken allesbehalve gezond is.

HUMO ‘Instaverliefd’ is de eerste Instagramserie in Europa, proficiat!

Senne Dehandschutter «We zouden graag 'ter wereld' willen roepen, maar dat weten we niet met 100 procent zekerheid (lacht). Hoe dan ook ben ik er heel trots op. De reeks heeft weinig gekost, maar toch voelt ze als een prestigeproject aan.»

HUMO Lineair tv-kijken is in vrije val bij de jongeren. Merk jij die trend, Naomi?

Naomi Janssens «Ik kijk zelf amper nog op klassieke wijze naar televisie, maar ik hoop oprecht dat die manier van kijken niet verdwijnt. Tegenwoordig heb ik minder tijd om voor de tv te gaan zitten, zeker nu ik op kot zit, maar het is wel fijn om in het weekend thuis te komen en lui voor de tv te gaan hangen.»

»Ik kijk makkelijker naar streamingdiensten als Netflix, op de bus bijvoorbeeld. Het laatste seizoen van ‘D5R’ (de Ketnet-serie waarin Janssens heeft meegespeeld, red.) was alleen online beschikbaar, en de kijkcijfers waren hoog. Er is dus wel degelijk een evolutie aan de gang.»

HUMO Waarom Instagram?

Janssens «Tegenwoordig hebben jongeren allemaal een smartphone of een tablet, dat was tien jaar geleden niet het geval. Instagram is ideaal om hen te bereiken. Ik gebruik het zelf ook elke dag, misschien zelfs iets te vaak. Sociale media kunnen de klassieke televisie altijd ondersteunen, maar wij gaan een stapje verder.»

Dehandschutter «Als televisiemaker was ik al langer bezig met het vraagstuk 'hoe fictie maken voor sociale media?'. Toen Eyeworks en Kom op tegen Kanker mijn pad kruisten, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. We richten ons op tieners tussen 14 en 17 jaar, en zij zitten massaal op Instagram.»

»Jonge tieners hebben bovendien weinig content die specifiek op hen is gericht. Series voor volwassenen zijn vaak te zwaar, en Ketnet vinden ze dan weer iets te kinderachtig. 'Instaverliefd' bevindt zich daar inhoudelijk ergens tussenin. Al hoop ik dat ook studenten onze serie zullen appreciëren»

HUMO 'Instaverliefd' is dus een experiment?

Dehandschutter «Zeker, al hopen we natuurlijk dat het op termijn méér wordt. We hebben een vrij klassiek scenario van meer dan honderd pagina's geschreven. Het is dus alleen de vorm waarmee we experimenteren, niet de inhoud.»

HUMO De dagelijkse afleveringen zijn erg kort. Ze bundelen telkens enkele stories, die hoogstens 15 seconden duren.

Dehandschutter «Als je voor de tv kruipt, weet je dat je minstens een halfuur zal kijken. Wanneer je YouTube opent, weet je dat je een tiental minuten bezig zal zijn. Maar als je Instagram opent, is dat vaak maar voor de lengte van een toiletbezoek. Het is een totaal andere manier van storytelling: het moet kort en krachtig zijn.»

HUMO Kom op tegen Kanker is één van de drijvende krachten achter de serie. Was het moeilijk om hun boodschap tegen roken er niet te dik op te leggen?

Dehandschutter «Nee! De serie is veel meer dan dat, en we hebben de boodschap heel logisch in het verhaal verwerkt.»

Janssens «Uiteraard blijft ‘Instaverliefd’ in de eerste plaats entertainment. Maar die boodschap was voor mij een extra reden om eraan mee te doen.»

HUMO Senne, jij hebt eerder al documentaires gemaakt. Naomi speelde in de Ketnetseries 'D5R' en 'Campus 12'. Hoe anders is ‘Instaverliefd’?

Dehandschutter «Het was een oprecht en ongedwongen project. De serie is door de acteurs opgenomen met smartphones, af en toe was er wat ruis in de microfoons... Bij een klassieke serie wordt er rekening gehouden met kleurcorrectie en visuele sfeerzetting. 'Instaverliefd' heeft géén filter. Daardoor komt de reeks heel naturel over. Het is echt een nieuwe manier van vertellen (glundert).»

Janssens «Het was een heel kleine set, met een jonge crew. Het voelde als een vriendengroep aan, waarmee elke draaidag elke kant op kon gaan. We kregen bovendien veel inspraak van Senne, wat erg aangenaam was.»

HUMO Er zijn geen cameramannen aan te pas gekomen?

Dehandschutter «We hebben even geprobeerd om de acteurs hun arm te laten uitsteken alsof ze zichzelf filmden, terwijl het eigenlijk een cameraman was die hen filmde. Dat was geen succes (lacht). Nu houden de acteurs de camera's zelf vast, en dat zorgt voor een erg leuk effect. Als ze lachen of schrikken, beweegt het beeld mee.»

HUMO Ik kan me inbeelden dat de acteurs meer voeling hebben met de jongerencultuur dan een 33-jarige regisseur.

Dehandschutter «Ik heb de reeks gemaakt met de hulp van Brecht De Groot, een jonge regisseur die nog aan de filmschool zit. Dat helpt (lacht). We hebben bewust gekozen voor acteurs met een influencer-achtergrond. Een vies woord, maar ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen.»

Janssens «Ik zie mezelf niet als een influencer! (lacht)»

Dehandschutter «Jullie zijn de eerste generatie die digital storytelling meemaakt. Jullie zijn eigenlijk de pioniers in die nieuwe wereld. Het is geweldig om met jullie samen te werken.»

Janssens «Gelukkig is Senne nog vrij jong van geest, ondanks zijn leeftijd (lacht).»

‘Instaverliefd’ is vanaf vandaag te bekijken op het gelijknamige Instagram-account.