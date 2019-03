De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Deze aflevering gaan onze vrolijke vrienden op groepsdate; de vrouwelijke koppelhelften gaan bootje varen, hun wederhelften gaan rondrazen op jetski’s. Bij de heren zien we zowaar een nieuwe verleidster arriveren – hoezee! Vers vlees dat als manna uit de hemel komt geregend! Ook best bizar dat ze Hung,de enige Aziatische dame in het programma, introduceren met het geluid van een Chinese gong – dat mag in het rijtje bij Giorgio’s ‘O Sole Mio’-introductie. Roger gaat overigens meteen op het nieuwe poesje in het resort af, met de gevleugelde woorden ‘Oh nee is dat een Japanner of wat?!’ Wat later volgt een leuke conversatie waarbij Rogers hersenen ongetwijfeld optimaal functioneerden:

Sidney : ‘Mooie dame toch?’

Roger: ‘Ze is van China!’

Sidney: ‘Dat zeg ik niet, mooie dame toch?’

Voor de rest zien we vooral heel wat verleidsters die nog nooit in beeld zijn geweest – wie is Kimberly? Is er ook een Emma? Tisha, is dat geen merk van papieren zakdoekjes? Intussen krijgt Hung een tactische briefing van Ayleen, wiens zonnebril nog steeds lijkt op twee mini-zonnepanelen, waardoor ze des te meer wegheeft van een FBI-agente die in een komisch marginale vermomming gestoken is. Hung overschouwt het speelveld en gaat daarna met Sidney op de jetski; die laatste merkt op: ‘Ze heeft geen verkeerd lichaam, maar dat had echt stukken beter gekund’ en ‘Ik val alleen op Nederlandse vrouwen.’ Sympathieke knul!

Sidney’s vriendin Demi is ondertussen hondsmisselijk en krijgt zowaar een halve paniekaanval op de boot, compleet met een sloot aan waterlanders – in de teasers zag dat moment er heel wat meer sensationeel uit, moeten we zeggen. Van misleidende reclame gesproken.

Bij de dames heet de nieuwe verleider zowaar Denzel – dat is maar één letter verwijderd van onze favoriete artiest aller tijden (zowaar beter dan Imagine Dragons!): Danzel! Het zou in ieder geval een veel interessanter programma zijn als Danzel meedeed als verleider – dat piekjeshaar blijft ongeëvenaard. Hieronder zijn chef d’oeuvre. À propos: die ‘Pump it Up’, dat gaat toch over de valse lippen van de verleidsters?

Intussen is Danicio weer zijn zwijnerige zelve: ‘Rodanya zag er top uit, al heb ik niet veel gezien, alleen haar borsten.’ Wat later beweert hij ook een sterke vriendschap te hebben met Rodanya, maar zij zegt: ‘Je praat zo hard en zo veel, en je zegt elke keer hetzelfde.’ Klinkt niet echt alsof ze vrienden wil zijn, maar eerder alsof ze zijn scrotum langs zijn neus naar buiten wil peuteren. Al is dat misschien ook een vorm van vriendschap bij onze Noorderburen.

Tegelijk zien we dat Jietse en Milou recht op ramkoers staan, want het geflirt loopt zo stilaan de spuigaten uit. Veelzeggend dubbelzinnige commentaar van Jietse: ‘Er zit een bepaalde opening in Milou om in de toekomst dingen mee te doen.’ Zoveel is duidelijk, lieve vriend. Toch zien we dat Laura haar uiterste best doet om roet in het eten te strooien door alle dames zo ver mogelijk weg te houden van de verleiders. Ze mag dan wel een beschermende moederkloek zijn, maar zo maakt ze een al retesaai programma nóg meer geestdodend. De producers zullen ongetwijfeld ook staan vloeken om Laura’s magistrale cockblock-capaciteiten. Het moge duidelijk zijn: Laura is de mol!

Saillant detail: Laura vraagt aan de ontbijttafel ‘Ik vraag mij af of mensen gaan zien dat ik geïrriteerd ben’ terwijl Gaetan mompelt: ‘Ik denk het niet, hoor.’ Zelden zo’n glasharde leugen op zo’n serieuze toon gehoord.

Op het andere eiland maken de heren hun dierlijke instincten wakker met een jungleparty. Dat betekent: de verleidsters kunnen hun smakeloze panterprintjes aandoen met nóg minder schaamte dan voorheen. Heikki komt met zowat de meest achterlijke quote van het hele seizoen: ‘Het is ook een junglefeest, dus voor Roger en Morgan, dat is ook meer die mannen hun muziek.’ We vrezen al dat hij in de volgende aflevering Toto’s ‘The Lion Sleeps Tonight’ gaat zingen om zo te zorgen dat zijn gekleurde vrienden zich “meer thuis voelen op het eiland”. We houden ons hart al vast!