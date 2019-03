Waarom zou een streamingmonster zoals Netflix zich interesseren in voetbalwedstrijden? Wel, omdat voetbal - net zoals andere sporten - iets unieks heeft dat films en series niet hebben: je moet live kijken. Dat maakt een duel tussen FC Barcelona en Real Madrid erg waardevol. Iedereen wil de match zien wanneer ze wordt gespeeld, niet pas enkele dagen of weken later. Om die reden is sport één van de sterkste troeven van klassieke tv-zenders om zich te weren tegen streaming en uitsteld kijken en daarmee reclameinkomsten veilig te stellen.

Door sport binnen te halen, zou Netflix dus één van de laatste snoepjes van de klassieke tv-zenders afnemen. Toch zijn er momenteel nog geen concrete plannen om die stap te zetten, zo vertelde Maria Ferras, directeur business development bij Netflix, afgelopen zomer. Dat is wel anders bij de concurrende online platformen.

All-in

Nadat Twitter in 2016 de eerste was die een fors geldbedrag neertelde om sportrechten te verwerven - 10 miljoen dollar (ongeveer 8,7 miljoen euro) om één keer per week ook NFL-matchen te streamen - zijn die rechten inmiddels verworven door Amazon. De prijs steeg naar 50 miljoen dollar voor twee jaar.