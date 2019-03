TemptationWatch, aflevering 8: Eindelijk schot in de zaak!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Ha, de zekerheden van een nieuwe dag op 'Temptation Island': de bloemen ontluiken, de dauwdruppels verdampen, Heikki maakt kindse opmerkingen, en Laura vlucht als een dartele ree weg van de verleiders! Uit pure wanhoop - Laura is immers even sociaal als een Tibetaanse monnik - smijten de producers er nóg een nieuwe verleider tegenaan, na de schlemielige intrede van Denzel-zonder-Washington in de vorige aflevering.

De nieuwe aanwinst heet Quinten, en dat is zo'n beetje het enige stukje informatie dat we over deze schijnbaar vriendelijke jongeheer krijgen, behalve dan dat hij héél goed is in schaapachtig voor een badkamerdeur wachten terwijl Laura haar ochtendlijk toilet maakt.

Inderdaad, Quinten krijgt de dubieuze eer om voor de zóveelste keer Laura ontbijt op bed te brengen, maar ze vindt dat (wonder boven wonder!) nog steeds niet leuk, dus vlucht ze naar de badkamer. Wie gaat die producers eens vertellen dat ongewenst binnendringen in iemands kamer ook na vier of vijf keer niet verleidelijk is? Ze worden hier haast zo angstwekkend opdringerig als Danicio.

Voor Milou wordt het spreekwoordelijke water intussen érg warm, want haar ogen lichten meteen op telkens wanneer ze de zoetgevooisde West-Vlaamse klanken van Jietse hoort. Ze zegt daarover: "Jietse is mijn favoriet, hij is de enige die in mijn straatje komt!" Laten we het hopen, liefste Milou.

Deze aflevering betekent meteen het gevreesde derde kampvuur, waar de koppels uit de context gehaalde beelden van elkaar te zien krijgen. Aangezien zowat elke deelnemer in een moment van zwakte (lees: zattigheid) wel een curieuze uitspraak gedaan heeft, kan dit kampvuur wel eens wat ruzie stoken (no pun intended).

Inderdaad, want Sidney, sympathieke knul als-ie is, zei doodleuk dat zijn vriendin Demi niet genoeg werkt en dat hij alles zelf betaalt. Erg fijn om uw vriendin op internationale televisie (nu ja...) af te schilderen als een nutteloos stuk vreten dat de ganse dag op haar luie krent zit - en als klap op de vuurpijl zegt hij blijkbaar ook regelmatig dat hij Demi's neuscorrectie gefinancieerd heeft. Overigens een zin die we nooit dachten te horen: "Ik heb mijn eigen neus betaald!" Intrigerend.

En toch, ook al spreekt Demi jetski uit als "yetski", zo'n publieke vernedering verdient niemand. En al helemaal niet van iemand die toegeeft dat hij zelf altijd met zijn mond open eet - het vraagt natuurlijk twéé hersenhelften om te kauwen en tegelijk uw muil dicht te houden.

Het voordeel aan Sidney's onbeschofte opmerkingen is dat de deur nu wagenwijd openvliegt, want Demi is zo ontgoocheld dat hun relatie plots "een vraagteken" geworden is - dat zouden wij ook denken, ja.

Er flonkert wel degelijk een sprankeltje hoop aan de horizon dat dit seizoen van 'Temptation Island' géén faliekante mislukking wordt, maar als rasechte cynicus durven we daar nog geen geld op in te zetten.

De verleidsters hebben gebeden voor slechte beelden, en de Heere heeft zowaar hun prayers verhoord - we hadden eerder verwacht dat Hij het omgekeerde zou doen van wat dat addergebroed vraagt, maar Zijn wegen zijn dan ook ondoorgrondelijker dan de hersenkronkels van de 'Temptation Island'-deelnemers.

Sidney kreeg net als zijn vriendin Demi ook tegenvallende beelden, en bij Heikki is het enkel miserie wat de klok slaat: hij krijgt te zien hoe zijn Milou voortdurend aan Jietses lippen hangt, en het ziet ernaar uit dat hun relatie de verleiding niet zal overleven. Zo zegt ze: "als Heikki mij bedriegt, doe ik iets met Jietse." Implicatie: het gaat in dit programma helemaal niet om hoe welgevormd of charmant de verleid(st)ers zijn, maar eerder om het dusdanig vergiftigen van relaties dat beide personen het met eender wie zouden doen. Simpel, quoi.

Heikki is in ieder geval kapot van de beelden die hij te zien kreeg, en hij legt uit: "Het is hier een emotionele rollercoaster, en dan heb ik het niet over eentje op de kermis." Veel dank voor die broodnodige verduidelijking! We dachten al bijna dat er een pretpark verstopt ligt op dat eiland. Hoe dan ook wijst hij ons erop dat het wel degelijk om échte mensen en échte relaties gaat op dat eiland, en dat het eigenlijk niet kosjer is om langdurige en grotendeels gelukkige relaties op te breken voor ons eigen entertainment.

Een zeer welgekomen caveat, aangezien we door al dat beloftevolle drama haast vergeten waren dat dit onethische emotionele manipulatie is. Maar toch, laten we dit seizoen nog niet dood en begraven verklaren, want het was zowaar bíjna entertainend.