Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Er is goed nieuws en slechts nieuws voor de Netflix-abonnees. We starten met het slechte nieuws: we nemen deze week opnieuw afscheid van enkele films en series. Zij verdwijnen uit de catalogus. Het goede nieuws? Er komen opnieuw een massa nieuwe programma’s bij – met deze keer opvallend veel series!

Laatste kans om te kijken op Netflix

Haast en spoed zijn zelden goed… maar wél als je nog een van onderstaande titels wil bekijken. Want binnenkort verdwijnen ze uit de catalogus van Netflix!

31 maart: ‘Akira’, ‘Springsteen & I’, ‘Joy’, ‘Warm Bodies’, ‘Tangerine’, ‘Are We There Yet?’, ‘P.S. I Love You’, ‘Bride Flight’, ‘Freddy Got Fingered’, ‘The Net’, ‘Apocalypse: Hitler (1 seizoen)’, ‘Apocalypse: Stalin (1 seizoen)’, ‘Apocalypse: Verdun (1 seizoen)’ en ‘Apocalypse: World War II (1 seizoen)’.

1 april: ‘Chronicles of a Champion Golfer (1 seizoen)’.

8 april: ‘Top of the Lake (1 seizoen)’.

14 april: ‘People of Tomorrow (1 seizoen)’ en ‘Code 37 (3 seizoenen)’.

15 april: ‘Pompidou (1 seizoen)’.

En binnenkort nieuw op Netflix:

Gevoel Voor Tumor (seizoen 1)

Waar gaat het over: Belgische tragikomische serie over een succesvolle student geneeskunde wiens wereld plots instort wanneer bij hem een tumor wordt vastgesteld.

Doet denken aan: ‘Van Vlees En Bloed’, ‘Tom & Harry’ en ‘Spitsbroers’.

Waarom kijken: De reeks won de Best European TV Fiction Series of the Year op het festival Prix Europa!

Waarom skippen: Je hebt ze in 2018 al gezien op één?

Te bekijken vanaf 1 april.

In Vlaamse Velden (seizoen 1)

Waar gaat het over: Het verhaal van een West-Vlaams gezin dat plots te midden van de Eerste Wereldoorlog belandt.

Doet denken aan: De betere zondagavondseries van VRT.

Waarom kijken: Een enorm sterke Vlaamse cast en crew die in bloedvorm verkeert. Bovendien is de knappe muziek van Jef Neve mooi afgestemd op het thema.

Waarom skippen: Net zoals hierboven: je hebt de reeks in 2014 al gezien op één?

Te bekijken vanaf 1 april.

Homeland (seizoen 7)

Waar gaat het over: Het voorlaatste seizoen waarin Carrie niet meer voor de CIA werkt. Ze vecht voor de vrijlating van 200 leden van de geheime dienst die door de president werden gearresteerd.

Doet denken aan: Seizoen 4 tot 6 van ‘Homeland’, en series zoals ‘24’, ‘Narcos’ en ‘House Of Cards’.

Waarom kijken: Als je 1 tot 6 al hebt gezien, dan haak je toch niet meer af zeker?

Waarom skippen: Omdat je Brody mist! #TeamDamianLewis

Te bekijken vanaf 1 april.

Kevin Hart: Irresponsible

Waar gaat het over: De nieuwe zaalshow van komiek Kevin Hart, waarmee hij recent de VS en Europa rondtoerde.

Doet denken aan: De shows van ‘Chris Rock’, ‘Aziz Ansari’ en ‘Bill Burr’.

Waarom kijken: Zijn liveshow kreeg heel goede kritieken. En iemand van 1.56 meter (!) bekijk je beter op een scherm dan met toegeknepen ogen in een zaal.

Waarom skippen: Z’n recente filmrollen waren héél slecht en je wil ‘m daarvoor straffen.

Te bekijken vanaf 2 april.

Our Planet

Waar gaat het over: Een nieuwe en enorm spectaculaire natuurdocumentaire waarvoor werd gefilmd in meer dan vijftig landen.

Doet denken aan: Die andere natuurdocu’s ‘Planet Earth’ en ‘The Blue Planet’.

Waarom kijken: Met de waanzinnig mooie en gepaste stem van sir David Attenborough.

Waarom skippen: Omdat je bij je bomma op National Geographic al genoeg van dit soort zaken zag.

Te bekijken vanaf 5 april.

Quicksand (seizoen 1)

Waar gaat het over: De studente van een rijke school in Stockholm wordt beschuldigd van moord. We volgen tegelijk wat er daarna én daarvoor echt gebeurde.

Doet denken aan: ‘The Bridge’, ‘Wallander’ en ‘The Killing’.

Waarom kijken: De eerste Zweedse crimiserie gemaakt door Netflix, gebaseerd op het gelijknamige en erg succesvolle boek van Malin Persson Giolito.

Waarom skippen: Het is niet omdat alle ingrediënten goed zijn, dat het gerecht ook lekker is. Plus: er zijn al zovéél Scandinavische crimireeksen.

Te bekijken vanaf 5 april.

You vs. Wild (seizoen 1)

Waar gaat het over: Na ‘Black Mirror: Bandersnatch’ de nieuwe interactieve titel van Netflix. Dit keer is het een survivalprogramma waarin jij de keuzes mag maken.

Doet denken aan: ‘Black Mirror: Bandersnatch’ dus, maar ook de andere survivalshows van Bear Grylls en die van Steve Irwin.

Waarom kijken: Je vindt dat interactieve wel fijn – of net niet, maar wil het wel een tweede kans geven in een nieuwe setting.

Waarom skippen: De kans is klein dat je presentator Bear Grylls kan laten doen waar je nu aan denkt.

Te bekijken vanaf 10 april.

Black Summer (seizoen 1)

Waar gaat het over: Een team van special forces benut al hun vuurkracht om de mistroostige zombie-apocalyps te bestrijden.

Doet denken aan: ‘The Walking Dead’, ‘Fear The Walking Dead’, ‘iZombie’ en ‘Z Nation’.

Waarom kijken: Het speelt zich af in dezelfde wereld als ‘Z Nation’, waarvan je de drie op Netflix zag.

Waarom skippen: Zombies zijn niks voor in de zomer, toch?

Te bekijken vanaf 11 april.

The Perfect Date

Waar gaat het over: Om wat extra zakgeld te verdienen lanceert een student een app waarbij je een onbestaand vriendje kan inhuren. Maar dan…

Doet denken aan: ‘Sierra Burgess Is a Loser’, ‘Love, Simon’ en ‘Crazy Rich Asians’.

Waarom kijken: De vorige romcoms van Netflix, ‘The Kissing Booth’ en ‘To All The Boys I’ve Loved Before’, waren verrassend goed en succesvol.

Waarom skippen: We moeten de rest van het verhaal niet eens vertellen, right?

Te bekijken vanaf 12 april.