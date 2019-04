Overleef ik het wel?

Elke keer als actrice Sophie Turner de scripts kreeg voor een nieuwe serie van het complexe koningsdrama 'Game of Thrones', bladerde zij naar het slot om te kijken of haar personage – de jonge adellijke jonkvrouw Sansa Stark – het einde van het seizoen wel had gehaald.

Sophie Turner (23) «Ik ben niet de enige die dat doet. De meeste van mijn collega’s keken de afgelopen jaren ook eerst of hun personage het einde wel had gehaald. Want anders moesten zij op zoek naar een andere acteerklus. Ook al heb je een belangrijke rol in 'Game of Throne's, niets is zeker in deze reeks.»

Toen Turner het script voor het achtste en laatste seizoen onder strikte geheimhouding mocht lezen, keek zij niet alleen naar haar eigen rol.