TemptationWatch, aflevering 9: 'Je zou mijn paps eens moeten ontmoeten'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Zouden ze dat voortdurende lawaai in Thailand nog niet beu zijn? Al dat gelal, gekrijs en gratuit gekreun begint ons ondertussen al te vervelen, dus we willen niet weten hoe erg het voor het personeel op dat resort is.

Deze aflevering krijgen de arme zielen die de Temptationers moeten opdienen toch een beetje respijt, want na de kampvuurbeelden van vorige keer hebben de resorts 's ochtends eerder de sfeer van ground zero dan van een zwoel verleidingseiland; hier zijn het niet de torens die met de grond gelijk gemaakt zijn, maar wel enkele van de koppelhelften.

Demi is bijvoorbeeld compleet de grond in geboord door haar vriend Sidney, terwijl Heikki de bui al ziet hangen: ons Milou zal vreemdgaan, daar mag u donder op zeggen. En Laura is uiteraard nog steeds volstrekt onbereikbaar.

Haar vriend Roger zit nochtans niet stil, want hij neemt Hung mee op date, de nieuwe verleidster die hij schijnbaar enkel aantrekkelijk vindt omdat ze Chinees is. Als u één ding over hem kan zeggen, is het wel dat hij van Chinezen houdt - en zeg het net als Roger minstens vijf keer per aflevering. Hij houdt van Chinezen! Hij is geïnteresseerd in Chinezen! Net naar Beijing geweest! Hij houdt van Chinezen!

Met die keuze voor Hung stoot hij wel Lizzy tegen de (behoorlijk omvangrijke) borst, want de rosse furie van het eiland had al vanaf dag één haar zinnen gezet op onze Roger. Toch is ze geen slechte verliezer, aangezien ze wil dat Roger het 'spelletje' verliest, ongeacht wie daar de oorzaak van is.Ze wil met andere woorden dat zijn relatie hoe dan ook geruïneerd is. Sympathieke meid.

Op die date met Hung schiet Roger evenwel de ultieme kemel: hij zegt dat Laura (dus zijn vriendin!) helemaal niet zijn 'temptation' is; een totaal overbodig neologisme waarmee de eilandbewoners bedoelen dat iemand aantrekkelijk is. Hij kakelt dus dat hij zijn vriendin niet aantrekkelijk vindt, en dat op televisie. Dat volgende kampvuur zal ongetwijfeld pijnlijk worden.

Er arriveert ook een andere nieuwe verleidster, deze keer met de naam Kiani (ja, die ouders zijn ongetwijfeld dyslectische 'Matrix'-fans). Leuk detail is wel dat ze door een zestal Thaise medewerkers op een draagstoel naar de heren gebracht wordt; lekker zeg, zo'n koloniaal ondertoontje.

Ondertussen laat Sidney zich van zijn beste kant zien: hij gaat met Demi naar de fitness, hetgeen onze Noorderburen de 'sportschool' noemen, ook al heeft die hele keet niks met school te maken. In ieder geval staat hij voortdurend zijn afgetrainde lichaam in de spiegel te bewonderen, beweert hij dat een vrouw die niet sport ronduit onaantrekkelijk is, en trekt hij zijn sportbroek omhoog tot het haast een Borat-string is.

Blijkbaar maakt het sporten zijn hersenen week en sponzig, want de bekentenissen vloeien watervalgewijs uit zijn mond. Hij vertelt aan Demi over zijn moeilijke jeugd en zijn weinig gelukkige band met zijn ouders - net Freud en een patiënt, quoi. Eigenlijk levert 'Temptation Island' daarmee toch nog een oprecht staaltje televisie op, maar jammer dat de montage dat nogal in het belachelijke trekt door Demi's lacherige commentaar er tussendoor te mengen. Nu ja, niet dat het normaal is om "je zou mijn paps eens moeten ontmoeten" te zeggen tegen een verleidster die je een week kent.

Soit, plots is het klaar als een klontje waarom Sidney zo obsessief met zijn uiterlijk bezig is en soms agressief uit de hoek kan komen. Een psychologisch portret waar Dostojevski nog een puntje aan kan zuigen, denken wij zo. Eigenlijk weet verleidster Demi het nog het best te omschrijven: 'Een heel aparte vent, eentje met een handleiding!' Om niet te zeggen dat hij meerdere vijzen los heeft, want ook in deze aflevering smijt onze goede vriend weer stoelen in het zwembad en probeert hij lampen kapot te slaan.

Nu ja, ook al is het niet bepaald aangenaam om iemand langzaam te zien afglijden in de absolute waanzin, dan gebeurt er tenminste íéts. Dat het hier maar rap gedaan is!