TemptationWatch, aflevering 10: Famke Louise zou jaloers zijn!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Het heeft niet mogen baten, lieve vrienden! Onze paternosters zijn intussen afgesleten, onze gebedskransen zijn tot stof wedergekeerd, de gelukbrengende zweetsprenkels op Rick Brandsteders hemd zijn verdampt, en onze kaarsjes zijn compleet opgebrand. We mogen zo onderhand de hoop laten varen dat er ook maar één druppel entertainment uit dit seizoen van 'Temptation Island' te persen valt.

Dat houdt de producers natuurlijk niet tegen om het grof geschut in te zetten om tóch te zorgen dat er iemand een misstap begaat. Milou lijkt de makkelijkste prooi, want vorige aflevering gaf ze al een twerk-workshop van jewelste aan de vrijgezellen. Famke Louise zou jaloers zijn!

De enige die daar niet mee gediend is, zal ongetwijfeld Heikki zijn, want onze kompaan vreest dat ons Milou met alle plezier zal snuisteren in het assortiment aan sauzen en saucijzen dat de verleiders haar kunnen aanbieden. Wat verzinnen de producers daarop? Inderdaad, zoals in elke gezonde relatie laten ze Heikki haar bespioneren op date vanuit een geblindeerde auto. Zo doe je dat dus in het echte leven, kinderen.

Gelukkig heeft Heikki nog enig zelfrespect en laat hij het FBI-achtige spionagewerk over aan degenen op het eiland met het minst sociaal besef: de verleidsters. Hij selecteert Kimberly en Demi om verslag uit te brengen van de date. Ze ontdekken dat de vonken er wel degelijk vanaf spatten tussen Milou en Jietse - we moeten al naar National Geographic zappen om nóg wellustigere blikken te zien, en dat zijn dan leeuwen die likkebaardend naar sappige gazelles kijken.

Bij de andere dames is het minder dolle pret: Rodanya gaat op date met Gaetan, maar echt goed klikt het niet. Die laatste zegt bijvoorbeeld: 'Rodanya houdt van zagen. Ze wordt wakker en ze denkt: tegen wie ga ik nu zagen? Dat is haar doel in het leven, denk ik.' Ach Gaetan, een zeiklap dient om zachtjes tegen te zeiken, dus trek vooral zelf uw conclusies.

Saillant detail is dat Milou en Jietse uiteindelijk in hetzelfde bed slapen én dat Jietse impliceert dat hij wel méér zou willen dan louter haar vleeswaren inspecteren als ze geen vriend had én dat Milou zegt dat hij haar wil terugzien na Temptation. Van dat triestig gepalaver brengen de dames verslag uit, compleet met handgeschreven notities.

Heikki is er natuurlijk duchtig kapot van, waardoor Sidney wederom de kans krijgt om zijn menslievendheid te demonstreren: hij vlucht de kamer uit en nestelt zich doodleuk eenzaam en alleen in een strandstoel, terwijl Heikki zit af te zien met zielige pianomuziek als begeleiding. Sidney zegt intussen tegen de camera aan zijn vriendin Demi: 'Ik zou echt een moord doen om je nu al te zien. Figuurlijk he, want letterlijk zou ik dat nooit doen. Dat slaat helemaal nergens op.' Bedankt voor die essentiële toelichting!

In ieder geval, als het de bedoeling was om Heikki uit zijn tent te lokken, is dat faliekant mislukt, want hij is nog verder in zijn spreekwoordelijke tent gekropen, heeft er een joekel van een slot op gezet, en wil liever in winterslaap gaan dan nog één seconde op dat vermaledijde resort te blijven, alle mooie glimmende verleidstervleesjes ten spijt. En eigenlijk zouden wij liefst van al ook zo ver mogelijk wegblijven van dit programma, maar soit.