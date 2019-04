Disney+ mikt op superhelden, The Simpsons en een goedkoop abonnement om Netflix pijn te doen

The Walt Disney Company zet zijn aanval op Netflix in. Vannacht maakte CEO Bob Iger in een drie uur durende presentatie bekend dat de streamingdienst Disney+ 6,99 dollar per maand zal kosten. En daarvoor wordt in de eerste plaats een nieuw blik superhelden opengetrokken. Ook The Simpsons zullen Mickey Mouse en de zijnen vergezellen.

Vanaf 12 november kunnen Amerikanen er naast hun Netflix, Amazon Prime en Hulu-abonnement een extra streamingabonnement bijnemen: het langverwachte Disney+. Het platform doet enorm denken aan wat we allemaal kennen van Netflix, maar dan goedkoper. Waar het goedkoopste abonnement van de bekendste streamingdienst in de VS op 8,99 dollar ligt, mikt Disney op 6,99 dollar.

Voor die prijs krijg je een catalogus van meer dan 5.000 aflevering van Disney-shows in de plaats. Denk aan titels zoals 'Lizzie McGuire', 'Kim Possible' en andere inwisselbare Disney-series die tot voor kort in de kelders van Netflix stonden of op kinderzenders te zien zijn. Het huis met de grote oren investeert ook in nieuwe series zoals een 'Star War's-serie en een reisprogramma met Jeff Goldblum. En natuurlijk behoort elke Disney en Pixar-klassieker tot het aanbod.

Marvel

Om het grote publiek te overtuigen een extra abonnement van 6,99 dollar af te sluiten, zet Disney zwaar in op nieuwe Marvel-producties. Er komen reeksen aan over de volgende helden in strakke pakken: 'WandaVision', 'Falcon', 'Winter Soldier' en de populaire 'Asgardian Loki'.

Tot slot verraste Disney door aan te kondigen dat ook alle 30 seizoenen van 'The Simpsons' te zien zullen zijn op het streamingplatform. Dat is een rechtstreeks gevolg van de overname van 21st Century Fox een paar maanden geleden.

De streamingdienst komt in 2020 naar Europa. Wanneer Disney+ in België beschikbaar zal zijn is nog niet duidelijk.

