Humo's Molmeter: oprechte emoties bij Elisabet?

In tegenstelling tot Elisabet koos Kaat tijdens de game voor de pot. Hierdoor kreeg ze haar broer Lander niet te zien. Uiteindelijk kwam de koffer met het geld niet eens in het vliegtuig terecht.

Als scooterspotter was Kaat niet bepaald scherp. Ze miste het belangrijkste voorwerp, dat het prijzengeld kon verminderen. Zelfs het achteruitlopen ging niet altijd even soepel. Multitasken is lastig.