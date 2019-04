Ga jij binnenkort naar een bioscoop van Netflix?

Netflix is bezig met de aankoop van het Egyptian Theatre, een legendarische bioscoop gelegen op Hollywood Boulevard. Een eerste stap richting de uitbouw van een volledige keten, of puur een prestigezaak na de recente commentaar van onder andere Steven Spielberg ? En zijn bioscopen nog wel een nuttige investering?

Eerst wat cijfers. In totaal trokken wij Belgen vorig jaar 18.790.615 keer naar de bioscoop. Dat is een daling van een kleine 4 procent ten opzichte van 2017. De omzet bleef wel gelijk: zo’n 160 miljoen euro. Dat komt omdat de tickets voor IMAX, 3D en 4D duurder zijn en enkele bioscopen en kleine prijsverhoging doorvoerde.

Een interessante kanttekening: er was wel een stijging in de kaartjesverkoop voor Belgische films. Zo’n 11 procent van alle bezoekers koos een film uit eigen land. In 2017 was dat nog 7 procent. De meest populaire titels? ‘Patser’ spant de kroon met 366.113 bezoekers, gevolgd door ‘Niet schieten’ (357.283 bezoekers) en ‘Girl’ (248.003 bezoekers). ‘Niet schieten’ van Stijn Coninx zit ondertussen trouwens aan ruim 400.000 bezoekers, maar een deel daarvan ging pas in 2019 kijken.

Het buitenland

Bij ons noorderburen was er voor het eerst in tien jaar een daling van het aantal bioscoopbezoekers. Ze klokken af op zo’n 36 miljoen bezoekers, 1 procent minder dan in 2017. Dat jaar was er nog een stevige stijging van maar liefst 5,3 procent. Wel nam ook in Nederland de omzet toe, opnieuw het gevolg van enkele innovatieve concepten.

In de Verenigde Staten was 2017 dan weer het slechtste bioscoopjaar sinds 1992. Al werden er nog steeds 1,24 miljard kaartjes verkocht, goed voor bijna 11 miljard dollar. 2018 kende opnieuw een stevige comeback met 1,35 miljard bezoekers (dik 12 miljard dollar omzet). De reden: het waanzinnige succes van films als ‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Incredibles 2’ en ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’.

Hier komt Netflix

Netflix heeft zijn streaming only-visie enkele jaren geleden bijgestuurd. Waarom? Het bedrijf wil prijzen winnen, bij voorkeur de Oscar voor Beste Film. Daarom verschijnen Netflix’ grootste producties tegenwoordig ook in de bioscoop. Eerder dit jaar leverde dat bijna de hoofdvogel op tijdens die Oscars, maar ‘Roma’ moest het onderspit delven tegen ‘Green Book’.

Krijgt de streaminggigant nog eens zo’n goede kans als met ‘Roma’? Netflix gelooft van wel. Eind 2019 verschijnt bij Netflix ‘The Irishman’, de nieuwe film van Martin Scorsese met onder andere Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci. Met een kostenplaatje van 200 miljoen euro moet ‘The Irishman’ het wél waarmaken tijdens de volgende Oscars.

Toch blijft de kritiek op Netflix en zijn bioscoopstrategie duren. Eerst waren er in 2017 Christopher Nolan, die de ‘alles tegelijk online’-aanpak van de streamingkoning hekelt en Pedro Almodóvar, die als juryvoorzitter in Cannes vond dat de films van Netflix niet mogen meedoen voor de prijzen. Later werd de lijst van criticasters langer. Recent hakte Steven Spielberg nog eens stevig in op het Netflix-model en riep hij dat hun films niet mee mogen dingen naar een Oscar.

Het Egyptian Theatre

De aankoop van het Egyptian Theatre in Hollywood voor enkele tientallen miljoenen dollars kan dus een nieuwe poging zijn van om de goede bedoelingen te tonen. Maar wat is Netflix ermee van plan? Brengt het zijn grotere films eerst enkele weken uit in de bioscoop voor je ze kan streamen? Dat lijkt te botsen met het businessmodel van Netflix. Wordt het dan een simultaan verhaal, waarbij je als abonnee ook gratis in de bioscoop mag gaan kijken? Dat klinkt dan weer niet als een slimme investering.

In een eerste mededeling zegt Netflix zijn eigen films (voorlopig) enkel op weekdagen te zullen programmeren. In het weekend mag de bioscoop de eigen affiche blijven samenstellen. Wel wordt die afspraak doorbroken voor bijzondere vertoningen, zoals avant-premières en bijzondere eventementen. Netflix zegt dat de deal geen impact heeft op zijn relaties met andere onafhankelijke bioscopen. Het bedrijf vertoonde de voorbije maanden ‘Roma’ om te voldoen aan de voorwaarden voor de Oscars.

Bioscoopuitbater of niet

Het blijft moeilijk om te voorspellen hoe Netflix het pad richting world domination ziet. De nakende releases van Apple TV+en Disney+zadelen de huidige marktleider op met veel existentiële vragen. Toch voelt de aankoop van het Egyptian Theatre meer aan als prestige en een mooi gebaar richting cinefielen dan als echt een eerste stap in de uitbouw van een internationale bioscoopfranchise.