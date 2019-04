Spoiler Alert- Game of Thrones, Aflevering 1 recap: Alweer op het verkeerde been gezet!

De afgelopen weken steeg vanuit onze laptop een onophoudelijk gezoem op: het geluid van miljoenen internetgebruikers die hun favoriete ‘Game of Thrones’-theorieën in elkaars oor fezelden. Hoe zal Jon reageren op het nieuws dat hij de enige rechtmatige koning is? Zal Dany tijdens het minnespel een dolk in zijn rug planten - gaatjes genoeg om uit te kiezen - om haar heerschappij veilig te stellen? Wie stopt Cersei terug in haar dwangbuis? En vooral: hoe zal - na de vernieling van De Muur - dat langverwachte, fabelachtige laatste seizoen begínnen? Er was veel onzin te lezen - één pientere Reddit-gebruiker was ervan overtuigd dat het personage van Ed Sheeran een sleutelrol zou spelen - maar over één ding was iedereen het eens: slechts zes afleveringen te gaan, het moest dus metéén gaan stuiven. Toch?



Alweer op het verkeerde been gezet! ‘Game of Thrones’ begon seizoen 8 traditiegetrouw als een ‘Dungeons & Dragons’-boardgame: éérst vijftig minuten lang alle pionnen zorgvuldig op hun juiste vakje zetten. Er werd, op de epische tonen van Ramin Djawadi, plechtig uitgekeken over kilometers lange legercolonnes; belangrijke informatie uit vorige seizoenen werd herhaald in hapklare brokjes (wist u nog dat Jon een koning was?); en oude bekenden mochten nog éven liefdevol bijkletsen vooraleer het wapengekletter definitief - hopelijk volgende week! - zal losbarsten. Dit was toch vooral de aflevering van de Grote Reünies en de Belangrijke Ontmoetingen.



Daenerys bleek in Winterfell de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok: Sansa wierp haar blikken toe die keurige dames meestal reserveren voor ‘Temptation Island’-verleidsters, en het Noorden reageerde zoals verwacht verbolgen op de gebogen knie van hun koning. Euron keerde terug naar King’s Landing voor wat zeer oncomfortabele seks moet zijn geweest met Cersei - niet moeilijk, de twee zijn ook, voor zover we weten, geen familie van elkaar. Sam en Jon hadden intussen de meest awkward middelbareschoolreünie ooit: ‘De vrouw die je aan je degen rijgt, is je eigen tante, en zij heeft mijn familie uitgemoord: maar toch goed om je terug te zien, beste makker!’ Arya was dé knuffelkampioen: ze sloot niet alleen broer Jon in de armen - met een dialoog die er pijnlijk op wees hoezeer ze allebei veranderd zijn - maar ook The Hound en, met een stel knipperende wimpers die harder smeulden dan de hoogovens rondom hen, smid Gendry.



Ook al was dit niet de aflevering waar de fans op zaten te wachten - grote twists bleven, net als bombastische veldslagen of belangrijke sterfgevallen, uit - slecht of saai kon je ‘t ook niet noemen. Zo was het scenario een slimme, langgerekte ode aan de allereerste aflevering - zie: de klimmende jongen in het begin, de afgehakteledematenspiraal van de White Walkers én de ontmoeting tussen Jaime en Bran op het einde. De conflicten die in gang werden gezet - de scheurtjes in de Stark-familieband, Arya’s mysterieuze wapen en vooral Bronns taak om Jaime én Tyrion uit de weg te ruimen - beloofden goeds voor de rest van het seizoen. En dan was er nog die scène waarin Jon eindelijk een draak mocht berijden! Dany was even de sugar daddy die ‘r favoriete booty call met de Porsche liet cruisen. De blik op Arya’s gezicht, trouwens, wanneer zij haar eerste draak voorbij zag vliegen - een levenslange fascinatie van ‘r - was kostbaarder dan de volledige kluis van de IJzeren Bank.



Nog één kleine observatie: wat is het toch met Tyrion de laatste tijd? Sinds hij zijn trouw aan Dany heeft gezworen, is hij niet meer dezelfde - waar is de wijn, T-Boy? - en krijgt hij van de scenaristen ook niets meer om handen. Zijn ze ‘m vergeten? Of willen ze net dat we geen rekening meer met hem houden? Heeft hij misschien vorig seizoen zijn kar gekeerd bij Cersei? Wordt Tyrions verraad één van de twists die ons ongetwijfeld nog te wachten staan? Voeg maar toe aan de waslijst plotdraden die binnen vijf afleveringen aan elkaar geknoopt moeten zijn. En geef die arme dwerg intussen een schuimende pot of drie.



‘Game of Thrones’-seizoenen zijn als seks: iedereen is er dol op, maar er heerst wel discussie over hoe opwindend dan wel noodzakelijk het voorspel is. Volgende week dus toch graag een verkoold lijk of twee, ‘n stuk of wat afgehakte koppen en - aldus de collega’s die over mijn rug meelezen - een bezoekje aan de bedrijfspsycholoog. Tot dan!