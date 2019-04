Temptationwatch, aflevering 11: Dit programma is grandioos opgebrand!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Hoezee, met elke aflevering kruipt deze erbarmelijke editie van ‘Temptation Island’ een beetje dichter naar haar einde! Wat ons betreft mogen ze dit volledige format een jaar in de koelkast stoppen, of liever meerdere jaren.

Het feit dat dit seizoen zo’n ongelooflijk saaie bedoening is, ligt immers niet alleen aan de persoonlijkheden van de kandidaten zélf. Door de enorm gestegen populariteit van het programma, en dan vooral op sociale media, zijn de kandidaten zich meer dan ooit bewust van het feit dat al hun handelingen (en vooral misstappen) breed uitgesmeerd worden.

Door de disproportionele media-aandacht die dit programma ontvangt – een fenomeen waar we zelf natuurlijk ook schuldig aan zijn – beseffen de kandidaten dat hun sociaal leven voor enkele jaren grotendeels eindigt als ze hun relatie op het eiland ruïneren of publiekelijk vernederd worden door hun partner. Ook de tactieken die in vorige jaren gebruikt werden om te ontsnappen aan de camera’s zijn faliekant verkeerd gelopen, en dat weten zijzelf nu ook.

De boodschap voor de makers is dus dat ze een hele poos moeten wachten, liefst totdat de vorige seizoenen uit het collectieve geheugen verdwenen zijn, en dan vers vlees aanbrengen dat zowel geen idee heeft over de vorige seizoenen én ontstellend naïef is. Dit format is tot nader order grandioos opgebrand.

Case in point is dat de enige vorm van entertainment van deze aflevering komt in de vorm van abjecte miserie. Heikki die een boodschap inspreekt voorons Milou is ongetwijfeld een van demeest hartverscheurende stukjes televisie dat Temptation Island al heeft voortgebracht: geen lillend vlees, geen twerkende menselijke mijnschachten, geen eigen schuld dikke bult-situatie, maar gewoon iemand die alle vertrouwen verloren is in zijn relatie en zijn (vermoedelijk binnenkort voormalige) partner. Zijn woorden zeggen alles: ‘Ik hoop dat ge nog weet wie ik ben.’ En: ‘Zijt ge mij echt vergeten?’ En: ‘Milou, wat zijt gij allemaal aan het doen?’ Verschrikkelijk, eigenlijk, dat de menselijke geest dit een valabele vorm van entertainment vindt.

Tegelijk heeft Milou intussen Jietse aan de kant geschoven wegens te gevaarlijk, waarmee ook alle hoop op enig vertier meteen vervlogen is – maar het blijft twijfelachtig of ze hun relatie nog kunnen heropbouwen uit het scheepswrak dat het nu is. Maar goed, het is misschien beter zo, gezien hun beider mentale toestand. Niet dat het al dan niet redden van hun relatie een groot verschil zal maken, want het zal worst wezen voor de laatste paar verdwaalde zappers en verveelde onlinekijkers die dit programma nog als achtergrondlawaai gebruiken.