SPOILERS! - Game of Thrones, Aflevering 2 recap: 'Net Anderlecht in play off 1'

Stof uw bontmantel af, blink uw zwaard op en vergrijp u aan een familielid naar keuze, want ‘Game of Thrones’ is terug! Voor de allerlaatste keer kunnen we ons vergapen aan de wreedheden van Westeros, eindelijk komen we te weten hoe het afloopt met Jon, Dany en co. Humo ruilde de IJzeren Troon van de hoofdredacteur voor een Pluchen Sofa, en zorgt de komende weken elke week voor een terugblik. Met vandaag - full spoilers! - aflevering 2: ‘A Knight of the Seven Kingdoms’.

Was de première vorige week nog de aflevering van de Grote Reünies, dan was het deze week tijd voor het Lange Afscheid. De tonen van Ramin Djawadi waaiden vijftig minuten lang als een elegische, droeve wind door de hallen van Winterfell, alsof de componist al wist van welke personages - Theons verhaallijn vereist alleen nog het ultieme offer - hij afscheid moest nemen. Op elk moment verwachtte je dat er tussen al die Starks een zekere Tony zou opspringen om, met loden gemoed, uit te roepen: ‘We’re in the endgame now.’

Zelfs in het aangezicht van de totale uitroeiing blijven de personages - net Anderlecht in play-off 1 - lustig Het Spel spelen. Jorah deed zijn best om z’n koningin op het rechte pad te houden, terwijl Dany zelf al met haar hoofd bij de alleenheerschappij zit, en Sansa zich meer en meer een ware leidster toont. De achterdochtige blikken na de ondervraging van Jaime waren kenmerkend: iedereen loopt te konkelfoezen, te manoeuvreren en zich voor te bereiden op wat er komt ná de strijd met de Night King, maar dixit Bran, de kapotte klok die twee keer per dag iets zinnigs uitbrengt: ‘Hoe weet je of er wel een nadien ís?’

De award voor de Domste Move Van De Week gaat naar Jon - you know nog altijd nothing, jij koppige steenezel - die het nodig vond om vlak voor de grote veldslag aan Dany toe te vertrouwen dat hij de rechtmatige erfgenaam van de IJzeren Troon is. En dat terwijl Daenerys, toen Sansa stelde dat Het Noorden haar niet moest als koningin, al keek alsof ze per ongeluk in een praline met likeur had gebeten! Het kan nu niet meer anders: voor het seizoen voorbij is, zal Dany haar volle woede hebben losgelaten op iedereen die zij, in haar machtswellustige ogen, als een vijand ziet.

De Slimste Move kwam dan weer van Arya, die bleef loeren naar smid Gendry zoals diens vader, koning Robert Baratheon, ooit naar pasteitjes keek. Ze volgde haar blikken op met de niet mis te verstane vraag om zijn zwaard eens in haar schede te passen: eindelijk nog eens iemand die zich amuséérde in Winterfell! Tormund ‘Tietenmelk’ Giantsbane probeerde iets gelijkaardigs met Brienne (‘Waar is de grote vrouw?’), maar daar stak de net teruggekeerde Jaime een - pun not intended - stokje voor.

Brienne en Jaime waren hét koppel van de week. Nadat Brienne hem verdedigde (‘hij is een eervol man’), erkende Jaime in haar, voor het allereerst, zijn meerdere (‘ik zou vereerd zijn om te dienen onder uw bevel’), alvorens haar officieel tot ridder te slaan: ‘U bent vanaf nu Brienne van Tarth, een Ridder Van De Zeven Koninkrijken.’ Een mooi moment, en één van de talloze uitspraken die in deze aflevering plechtstatig door de troonzalen galmden. Aldoor hoorde je klinkende ‘we gaan allemaal sterven’-speeches: ‘Onze vijand wordt niet moe, houdt niet op, voelt niets!’ Of nog: ‘Ter nagedachtenis van mijn vader zal ik het Rijk der Mensen beschermen!’ Vaarwel, dappere Jorah!

Nog opvallende momenten? Kleine Lyanna Mormont die besliste om - arme White Walkers! - eigenhandig mee te vechten. Arya die heden als een Aragorn-achtige Krijgster Van Het Woud door de schaduwen schuifelt, zich van niets of niemand een zier aantrekkend. Pod die een uitstekend vechter bleek te zijn én - in een moment dat deed denken aan het droeve acappelaliedje van Pippin uit ‘The Lord of the Rings’ - een betere Ed Sheerandan Ed Sheeran. De stem die datzelfde liedje nog eens herhaalde boven de end credits, behoorde overigens toe aan Florence Welch.

Nog een paar theorietjes. Waarom wil Bran de Night King per se treffen in het Godswood? Tegen zulke bomen werden de White Walkers tot leven gewekt - zullen zij ook gebruikt worden om hen te vernietigen? Waarom was de meest besproken locatie van de week de crypte onder Winterfell? Zou het kunnen dat de achterblijvers - de vrouwen en kinderen, plus pakweg Tyrion en Sansa - het straks tegen allerlei legendarische Starks moeten opnemen? Nog iets om bij stil te staan: welke momenten uit deze eerste episodes zullen achteraf, wanneer talrijke personages dapper op hun zwaard zijn gevallen, het diepst onder het vel blijken te snijden? Voor wie houdt het op?

Eén ding is zeker: volgende week staat ons, anderhalf uur lang, de grootste veldslag uit de tv-geschiedenis te wachten. Boen uw maliënkolder al maar op, en zet een doos Kleenex klaar. Heden is de cast van ‘Game of Thrones’ als een verse zak paaseitjes: binnen luttele uren zal de helft gesneuveld zijn.